Через обстріли знищено майже всі комунікації систем забезпечення життєдіяльності населених пунктів Луганщини, - Нацполіція

Російські окупанти знищили практично всі комунікації системи забезпечення життєдіяльності населених пунктів Луганської області, поліція закликає громадян евакуюватися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Національної поліції України в суботу.

"Через обстріли знищені практично всі комунікації систем забезпечення життєдіяльності населених пунктів. Поліція закликає громадян евакуюватися в безпечні регіони! Подбайте про свою безпеку і безпеку своїх дітей", - йдеться в повідомленні.

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