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Через обстріли знищено майже всі комунікації систем забезпечення життєдіяльності населених пунктів Луганщини, - Нацполіція

луганщина

Російські окупанти знищили практично всі комунікації системи забезпечення життєдіяльності населених пунктів Луганської області, поліція закликає громадян евакуюватися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Національної поліції України в суботу.

"Через обстріли знищені практично всі комунікації систем забезпечення життєдіяльності населених пунктів. Поліція закликає громадян евакуюватися в безпечні регіони! Подбайте про свою безпеку і безпеку своїх дітей", - йдеться в повідомленні.

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обстріл (29128) Луганська область (4892)


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асвабадили короче.... (от коммуникаций, домов и жизней)
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07.05.2022 14:01 Відповісти
им вместо донбасса нужна голая степь, чтобы добывать газ который там обнаружен, это ВСЕ цели и планы на этот регион у параши, потому им позарез нужен Славянск и потому с него всё и начиналось... А метная ватка думала, что они за них беспокоятся, ага - два раза, хлебайте черпаками...
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07.05.2022 15:11 Відповісти
 
 