Через обстріли знищено майже всі комунікації систем забезпечення життєдіяльності населених пунктів Луганщини, - Нацполіція
Російські окупанти знищили практично всі комунікації системи забезпечення життєдіяльності населених пунктів Луганської області, поліція закликає громадян евакуюватися.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Національної поліції України в суботу.
"Через обстріли знищені практично всі комунікації систем забезпечення життєдіяльності населених пунктів. Поліція закликає громадян евакуюватися в безпечні регіони! Подбайте про свою безпеку і безпеку своїх дітей", - йдеться в повідомленні.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар07.05.2022 14:01 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Andrey Levenov
показати весь коментар07.05.2022 15:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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