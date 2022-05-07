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Из-за обстрелов уничтожены почти все коммуникации систем обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Луганщины, - Нацполиция

луганщина

Российские оккупанты уничтожили практически все коммуникации системы обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Луганской области, полиция призывает граждан эвакуироваться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Национальной полиции Украины в субботу.

"Из-за обстрелов уничтожены практически все коммуникации систем обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов. Полиция призывает граждан эвакуироваться в безопасные регионы! Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих детей", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луганщина под огнем врага, много разрушений. Продолжаются обстрелы "Азота", - Гайдай. ФОТО

обстрел (27807) Луганская область (6510)


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асвабадили короче.... (от коммуникаций, домов и жизней)
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07.05.2022 14:01 Ответить
им вместо донбасса нужна голая степь, чтобы добывать газ который там обнаружен, это ВСЕ цели и планы на этот регион у параши, потому им позарез нужен Славянск и потому с него всё и начиналось... А метная ватка думала, что они за них беспокоятся, ага - два раза, хлебайте черпаками...
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07.05.2022 15:11 Ответить
 
 