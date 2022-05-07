Из-за обстрелов уничтожены почти все коммуникации систем обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Луганщины, - Нацполиция

Российские оккупанты уничтожили практически все коммуникации системы обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Луганской области, полиция призывает граждан эвакуироваться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Национальной полиции Украины в субботу.

"Из-за обстрелов уничтожены практически все коммуникации систем обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов. Полиция призывает граждан эвакуироваться в безопасные регионы! Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих детей", - говорится в сообщении.

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