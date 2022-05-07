Луганщина под огнем врага, много разрушений. Продолжаются обстрелы "Азота", - Гайдай. ФОТО

Жилые районы Луганщины 24 раза обстреливали войска РФ 6 мая: много повреждений в Горской, Попаснянской громадах и Северодонецке, продолжаются обстрелы "Азота".

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

В частности, как отмечается, в Северодонецке повреждения получила больница в старой части города. Продолжаются и артиллерийские атаки на "Азот". После каждой пиротехники проверяют промышленные площадки на наличие неразорвавшихся снарядов. Вчера взрывоопасных предметов там не обнаружено.

"Да, в области еще остается достаточно людей. Есть многоэтажки, где проживает только по одному человеку, но есть случаи, когда не выехали десятки соседей. По ним россияне и бьют. Открывали огонь 24 раза, разрушили или повредили 36 домов. 11 домов они разрушили в Золотом, 10 – в Попасной, пять многоэтажек – в Северодонецке, который под плотным огнем оказывался дважды в день, четыре – в Рубежном. Один удалось спасти. Также там произошло возгорание на станции технического обслуживания. Поступает информация по разрушениям жилого фонда в Горском и Ореховом", - отмечает Гайдай..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северодонецк не окружен, в селах близ города продолжаются бои с оккупантами, - Гайдай













Что касается ситуации на фронте: на территории Луганской и Донецкой областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники противника.

Подразделения ПВО сбили семь беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".