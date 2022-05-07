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Кабмін виділив Мін'юсту 44,7 млн грн на утримання військовополонених РФ

полонені

Кабінет Міністрів виділив Міністерству юстиції 44,7 млн грн для здійснення заходів щодо утримання російських військовополонених.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерству юстиції України виділено 44 723,4 тис. грн для здійснення заходів щодо утримання військовополонених у таборах та дільницях для утримання військовополонених відповідно до норм міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці після повернення в порядку обміну розповідають про приниження та нелюдські умови утримання у російському полоні, - Денісова

Автор: 

Кабмін (14150) полонені (2296) Мельничук Тарас (56)


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Топ коментарі
+17
Одни пленных кормят - другие с нищенской пенсии скидываются на коптеры,броники,каски...для фронта...Интересно сколько рашисты выделяют на украинских пленных - кто даст ответ? ******* уже со своей толерантностью - Буча,Мариуполь и много других населенных пунктов на украинской земле так ничему и не учат...
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07.05.2022 20:06 Відповісти
+15
Зашибись ***. А мы тут собираем на беспилотники и тепловизоры для фронта. Ну и нах*я нужны нам ети пленные если ***** их не хочет обменивать? В расход тварей
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07.05.2022 20:03 Відповісти
+13
Яда лучше купите
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07.05.2022 19:56 Відповісти
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Яда лучше купите
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07.05.2022 19:56 Відповісти
*******...
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07.05.2022 19:57 Відповісти
какая мерзость
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07.05.2022 20:00 Відповісти
Цих кацапських вбивць які вбивали громадян України українці ще й годуватимуть...
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07.05.2022 20:00 Відповісти
ОГО!!! вдумайтесь, скільки вони крадуть! поки ми на безпілотники тут скидуємось
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07.05.2022 20:00 Відповісти
Зашибись ***. А мы тут собираем на беспилотники и тепловизоры для фронта. Ну и нах*я нужны нам ети пленные если ***** их не хочет обменивать? В расход тварей
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07.05.2022 20:03 Відповісти
600 пленных согласно верещучке. итого73 000 гривен на каждого... не слишком жирно, учитывая сотни повешенных наших девушек?.!
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07.05.2022 20:03 Відповісти
Воду с Днепра и трупики сослуживцев с Дамбаса. И хватит им.
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07.05.2022 20:04 Відповісти
Лопати, віники в руки і нехай заробляють собі на харчі.
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07.05.2022 20:04 Відповісти
Одни пленных кормят - другие с нищенской пенсии скидываются на коптеры,броники,каски...для фронта...Интересно сколько рашисты выделяют на украинских пленных - кто даст ответ? ******* уже со своей толерантностью - Буча,Мариуполь и много других населенных пунктов на украинской земле так ничему и не учат...
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07.05.2022 20:06 Відповісти
це вони в колі-котлети в ресторані сидять? чи як?
3 корочки хлеба на день-вполне оасейский раціон
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07.05.2022 20:07 Відповісти
Може краще організувати все так , щоб військовополонені заробляли для кабміну 44,7 млн. гривень . Щотижня . )))) Розстріляйте менеджера за профнепридатність і назначте нового , більш злого і адекватного .
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07.05.2022 20:13 Відповісти
пропонуєте самим собі кулю пустить ?? вони і тут спистили...
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07.05.2022 20:16 Відповісти
А наших полонених рашисти теж утримують" відповідно до норм ,міжнародного права " ? Хочеться поставити до стінки цю мерзоту ,але потрібно визволяти наших хлопців і дівчат з полону.
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07.05.2022 20:14 Відповісти
Это что за пленные такие дорогие? Или у нас их тысячи? Вы их что в люксовых гостинницах содержите? Дайте мне десяток пленных на содержание я их за 10грн/день на всех буду содержать.
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07.05.2022 20:18 Відповісти
Гроші зовсім дівати нікуди?
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07.05.2022 20:27 Відповісти
надзирателями обязательно назначать только тех, кто сам был в кацапском плену.
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07.05.2022 20:30 Відповісти
Пишуть, що в нас постійно десь 1000 полонених. виходить 44000 на одного. Візьмемо 100 днів. На одного на добу 440 грн. З мінімальної зарплати в Україні людина отримує близько 5000 грн на місяць, тобто приблизно 170 грн на день. Це все що потрібно знати про нинішню владу.
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07.05.2022 20:38 Відповісти
На відбудову цих ********* наших зруйнованих міст. Не будуть вкалувати до сьомого поту, пляшка води і хліба як у блокадному петрограді. І кідроні фені европейська гуманність. Їх міста не розстрілювали.
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07.05.2022 20:40 Відповісти
Вони не вміють будувати.
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07.05.2022 21:00 Відповісти
Значит пусть руины разбирают и минные поля
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07.05.2022 22:13 Відповісти
полный писец... я б... потерял работу, жена тоже, сын 11 классе, слава Богу у меня хоть пенсия есть, выживаем в оккупации,а как могут выжить те молодые у которых ни работы ни пенсии и возможности выехать из оккупированных территорий нет, **** ,а этим....тварям, кайло в руки и шиздячить до кровавых мозолей, а не содержание...
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07.05.2022 20:44 Відповісти
Розумію обурення в коментах, але нам українцям ТРЕБА залишатися людьмі й гідно поводитись з полоненими, якби емоціонально складно це не було. Філософська парадігма цієї війни викладена у відомий статті на кацапському РІА від 3го квітня включає також "расчеловечивание противника". Якщо ми будемо катувати та вбивати полонених особисто ***** буде в захваті. Москалі бажають, щоб ми стали такими ж сатанинськими істотами як й вони. Щоб були кровавими, жорстокими та подлючими як самі кацапи. Х..й їм! Ми поводимось як цивілізована мудра нація й в цьому наша сила!
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07.05.2022 20:48 Відповісти
Чому з біженцями так не поводяться? 200 грн на добу, все інше волонтери.
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07.05.2022 21:04 Відповісти
Повторюю вкотре - нам раша війну не оголошувала, тому в нас є тільки терористи-вбивці, їх треба і можна знищувати. Зайдемо на кацапщину - то, може, й будемо гуманними.
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07.05.2022 21:14 Відповісти
Ну-ну, продолжай дальше...
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07.05.2022 23:35 Відповісти
Ви *******. І так,це не запитання.
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07.05.2022 21:42 Відповісти
Скільки???
Та вони повинні просто за харчі їб*шити на відбудові зранку до вечора!

А за руками міністрів слідкувати уважно треба, - та нема кому.
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07.05.2022 21:54 Відповісти
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07.05.2022 22:04 Відповісти
А давайте их просто ********. Как они наших Детей Стариков Женщин Пацанов.... Или шо там за конвенции? И у кого они *****??????
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07.05.2022 22:06 Відповісти
Це не про вязнів це про бізнес ,який не на крові.
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07.05.2022 23:34 Відповісти
Хай працюють собі на хліб під наглядом 😡 нема чого їм сидіти як на курорті, їсти дармові харчі
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08.05.2022 01:53 Відповісти
 
 