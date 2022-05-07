Кабмін виділив Мін'юсту 44,7 млн грн на утримання військовополонених РФ

Кабінет Міністрів виділив Міністерству юстиції 44,7 млн грн для здійснення заходів щодо утримання російських військовополонених.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерству юстиції України виділено 44 723,4 тис. грн для здійснення заходів щодо утримання військовополонених у таборах та дільницях для утримання військовополонених відповідно до норм міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

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