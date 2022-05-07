Кабмін виділив Мін'юсту 44,7 млн грн на утримання військовополонених РФ
Кабінет Міністрів виділив Міністерству юстиції 44,7 млн грн для здійснення заходів щодо утримання російських військовополонених.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністерству юстиції України виділено 44 723,4 тис. грн для здійснення заходів щодо утримання військовополонених у таборах та дільницях для утримання військовополонених відповідно до норм міжнародного права", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+17 Gp An
показати весь коментар07.05.2022 20:06 Відповісти Посилання
+15 Green sheet
показати весь коментар07.05.2022 20:03 Відповісти Посилання
+13 Серьога Харківський
показати весь коментар07.05.2022 19:56 Відповісти Посилання
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3 корочки хлеба на день-вполне оасейский раціон
Та вони повинні просто за харчі їб*шити на відбудові зранку до вечора!
А за руками міністрів слідкувати уважно треба, - та нема кому.