Кабмин выделил Минюсту 44,7 млн грн на содержание военнопленных РФ

Кабинет Министров выделил Министерству юстиции 44,7 млн грн для осуществления мер по содержанию российских военнопленных.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Министерству юстиции Украины выделено 44 723,4 тыс. грн для осуществления мер по содержанию военнопленных в лагерях и участках для содержания военнопленных в соответствии с нормами международного права", - говорится в сообщении.

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