Кабмин выделил Минюсту 44,7 млн грн на содержание военнопленных РФ
Кабинет Министров выделил Министерству юстиции 44,7 млн грн для осуществления мер по содержанию российских военнопленных.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"Министерству юстиции Украины выделено 44 723,4 тыс. грн для осуществления мер по содержанию военнопленных в лагерях и участках для содержания военнопленных в соответствии с нормами международного права", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий07.05.2022 19:56 Ответить Ссылка
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3 корочки хлеба на день-вполне оасейский раціон
Та вони повинні просто за харчі їб*шити на відбудові зранку до вечора!
А за руками міністрів слідкувати уважно треба, - та нема кому.