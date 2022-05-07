РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12355 посетителей онлайн
Новости Война
3 335 32

Кабмин выделил Минюсту 44,7 млн грн на содержание военнопленных РФ

полонені

Кабинет Министров выделил Министерству юстиции 44,7 млн грн для осуществления мер по содержанию российских военнопленных.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Министерству юстиции Украины выделено 44 723,4 тыс. грн для осуществления мер по содержанию военнопленных в лагерях и участках для содержания военнопленных в соответствии с нормами международного права", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из плена россиян освободили еще 41 человека, среди освобожденных есть настоятель храма ПЦУ, - Верещук

Кабмин (14034) пленные (2172) Мельничук Тарас (44)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Одни пленных кормят - другие с нищенской пенсии скидываются на коптеры,броники,каски...для фронта...Интересно сколько рашисты выделяют на украинских пленных - кто даст ответ? ******* уже со своей толерантностью - Буча,Мариуполь и много других населенных пунктов на украинской земле так ничему и не учат...
показать весь комментарий
07.05.2022 20:06 Ответить
+15
Зашибись ***. А мы тут собираем на беспилотники и тепловизоры для фронта. Ну и нах*я нужны нам ети пленные если ***** их не хочет обменивать? В расход тварей
показать весь комментарий
07.05.2022 20:03 Ответить
+13
Яда лучше купите
показать весь комментарий
07.05.2022 19:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яда лучше купите
показать весь комментарий
07.05.2022 19:56 Ответить
*******...
показать весь комментарий
07.05.2022 19:57 Ответить
какая мерзость
показать весь комментарий
07.05.2022 20:00 Ответить
Цих кацапських вбивць які вбивали громадян України українці ще й годуватимуть...
показать весь комментарий
07.05.2022 20:00 Ответить
ОГО!!! вдумайтесь, скільки вони крадуть! поки ми на безпілотники тут скидуємось
показать весь комментарий
07.05.2022 20:00 Ответить
Зашибись ***. А мы тут собираем на беспилотники и тепловизоры для фронта. Ну и нах*я нужны нам ети пленные если ***** их не хочет обменивать? В расход тварей
показать весь комментарий
07.05.2022 20:03 Ответить
600 пленных согласно верещучке. итого73 000 гривен на каждого... не слишком жирно, учитывая сотни повешенных наших девушек?.!
показать весь комментарий
07.05.2022 20:03 Ответить
Воду с Днепра и трупики сослуживцев с Дамбаса. И хватит им.
показать весь комментарий
07.05.2022 20:04 Ответить
Лопати, віники в руки і нехай заробляють собі на харчі.
показать весь комментарий
07.05.2022 20:04 Ответить
Одни пленных кормят - другие с нищенской пенсии скидываются на коптеры,броники,каски...для фронта...Интересно сколько рашисты выделяют на украинских пленных - кто даст ответ? ******* уже со своей толерантностью - Буча,Мариуполь и много других населенных пунктов на украинской земле так ничему и не учат...
показать весь комментарий
07.05.2022 20:06 Ответить
це вони в колі-котлети в ресторані сидять? чи як?
3 корочки хлеба на день-вполне оасейский раціон
показать весь комментарий
07.05.2022 20:07 Ответить
Може краще організувати все так , щоб військовополонені заробляли для кабміну 44,7 млн. гривень . Щотижня . )))) Розстріляйте менеджера за профнепридатність і назначте нового , більш злого і адекватного .
показать весь комментарий
07.05.2022 20:13 Ответить
пропонуєте самим собі кулю пустить ?? вони і тут спистили...
показать весь комментарий
07.05.2022 20:16 Ответить
А наших полонених рашисти теж утримують" відповідно до норм ,міжнародного права " ? Хочеться поставити до стінки цю мерзоту ,але потрібно визволяти наших хлопців і дівчат з полону.
показать весь комментарий
07.05.2022 20:14 Ответить
Это что за пленные такие дорогие? Или у нас их тысячи? Вы их что в люксовых гостинницах содержите? Дайте мне десяток пленных на содержание я их за 10грн/день на всех буду содержать.
показать весь комментарий
07.05.2022 20:18 Ответить
Гроші зовсім дівати нікуди?
показать весь комментарий
07.05.2022 20:27 Ответить
надзирателями обязательно назначать только тех, кто сам был в кацапском плену.
показать весь комментарий
07.05.2022 20:30 Ответить
Пишуть, що в нас постійно десь 1000 полонених. виходить 44000 на одного. Візьмемо 100 днів. На одного на добу 440 грн. З мінімальної зарплати в Україні людина отримує близько 5000 грн на місяць, тобто приблизно 170 грн на день. Це все що потрібно знати про нинішню владу.
показать весь комментарий
07.05.2022 20:38 Ответить
На відбудову цих ********* наших зруйнованих міст. Не будуть вкалувати до сьомого поту, пляшка води і хліба як у блокадному петрограді. І кідроні фені европейська гуманність. Їх міста не розстрілювали.
показать весь комментарий
07.05.2022 20:40 Ответить
Вони не вміють будувати.
показать весь комментарий
07.05.2022 21:00 Ответить
Значит пусть руины разбирают и минные поля
показать весь комментарий
07.05.2022 22:13 Ответить
полный писец... я б... потерял работу, жена тоже, сын 11 классе, слава Богу у меня хоть пенсия есть, выживаем в оккупации,а как могут выжить те молодые у которых ни работы ни пенсии и возможности выехать из оккупированных территорий нет, **** ,а этим....тварям, кайло в руки и шиздячить до кровавых мозолей, а не содержание...
показать весь комментарий
07.05.2022 20:44 Ответить
Розумію обурення в коментах, але нам українцям ТРЕБА залишатися людьмі й гідно поводитись з полоненими, якби емоціонально складно це не було. Філософська парадігма цієї війни викладена у відомий статті на кацапському РІА від 3го квітня включає також "расчеловечивание противника". Якщо ми будемо катувати та вбивати полонених особисто ***** буде в захваті. Москалі бажають, щоб ми стали такими ж сатанинськими істотами як й вони. Щоб були кровавими, жорстокими та подлючими як самі кацапи. Х..й їм! Ми поводимось як цивілізована мудра нація й в цьому наша сила!
показать весь комментарий
07.05.2022 20:48 Ответить
Чому з біженцями так не поводяться? 200 грн на добу, все інше волонтери.
показать весь комментарий
07.05.2022 21:04 Ответить
Повторюю вкотре - нам раша війну не оголошувала, тому в нас є тільки терористи-вбивці, їх треба і можна знищувати. Зайдемо на кацапщину - то, може, й будемо гуманними.
показать весь комментарий
07.05.2022 21:14 Ответить
Ну-ну, продолжай дальше...
показать весь комментарий
07.05.2022 23:35 Ответить
Ви *******. І так,це не запитання.
показать весь комментарий
07.05.2022 21:42 Ответить
Скільки???
Та вони повинні просто за харчі їб*шити на відбудові зранку до вечора!

А за руками міністрів слідкувати уважно треба, - та нема кому.
показать весь комментарий
07.05.2022 21:54 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2022 22:04 Ответить
А давайте их просто ********. Как они наших Детей Стариков Женщин Пацанов.... Или шо там за конвенции? И у кого они *****??????
показать весь комментарий
07.05.2022 22:06 Ответить
Це не про вязнів це про бізнес ,який не на крові.
показать весь комментарий
07.05.2022 23:34 Ответить
Хай працюють собі на хліб під наглядом 😡 нема чого їм сидіти як на курорті, їсти дармові харчі
показать весь комментарий
08.05.2022 01:53 Ответить
 
 