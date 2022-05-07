Від початку війни в Україні пошкоджено 500 лікарень, 40 не підлягають відновленню, - Ляшко
Від початку війни в Україні пошкоджено близько 500 лікарень, 40 медустанов зруйновано та не підлягають відновленню.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Ляшко наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія порушує міжнародні конвенції щодо функціонування закладів охорони здоров'я, вбиває медиків та застосовує заборонену зброю.
У свою чергу, голова ВООЗ Тедрос Гебреєсус зазначив, що ВООЗ підтвердила 200 нападів на систему охорони здоров'я України.
Виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я д-р Майкл Раян наголосив, що ВООЗ розглядає удари по медустановах як порушення міжнародного гуманітарного права та воєнні злочини.
"Ми підтвердили 200 таких злочинів. Потрібно документувати та розслідувати кримінальні аспекти цих нападів для Міжнародного кримінального суду. Це не випадкові атаки. Ми продовжуємо документувати та засвідчувати такі атаки", - сказав він.
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