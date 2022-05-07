Від початку війни в Україні пошкоджено 500 лікарень, 40 не підлягають відновленню, - Ляшко

Від початку війни в Україні пошкоджено близько 500 лікарень, 40 медустанов зруйновано та не підлягають відновленню.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ляшко наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія порушує міжнародні конвенції щодо функціонування закладів охорони здоров'я, вбиває медиків та застосовує заборонену зброю.

У свою чергу, голова ВООЗ Тедрос Гебреєсус зазначив, що ВООЗ підтвердила 200 нападів на систему охорони здоров'я України.

Виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я д-р Майкл Раян наголосив, що ВООЗ розглядає удари по медустановах як порушення міжнародного гуманітарного права та воєнні злочини.

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"Ми підтвердили 200 таких злочинів. Потрібно документувати та розслідувати кримінальні аспекти цих нападів для Міжнародного кримінального суду. Це не випадкові атаки. Ми продовжуємо документувати та засвідчувати такі атаки", - сказав він.