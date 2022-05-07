Левова частка з ленд-лізу для України піде на озброєння, - Резніков

Забезпечення ЗСУ зброєю та спорядженням відбувається як завдяки допомозі західних союзників України, так і за рахунок державних закупівель і волонтерів.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Міністра запитали, чи вистачатиме Україні озброєння після підписання президентом США Джо Байденом закону про ленд-ліз.

"Все залежить від інтенсивності ведення вогню: скільки боєкомплектів витрачають наші бригади чи батальйони під час ведення бойових дій, бо в нас досить широка лінія фронту", – сказав Резніков.

Він нагадав, що у часи Другої світової війни США надавали ленд-ліз Радянському Союзу не лише на озброєння, але й навіть на ґудзики для уніформи.

Водночас за словами Резнікова, попередньо левова частка з ленд-лізу для України піде на озброєння, а інші кошти підуть і на різні види фінансування, і виділення коштів для соціально-гуманітарних речей чи товарів подвійного призначення. Він повідомив, що лише США передали Україні вже $3,4 млрд, а ще очікується $30 млрд. І це не враховуючи допомогу від інших країн.

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Резніков токож розповів, яка наразі ситуація із забезпечення армії.

"Нарікань на щастя величезних я не отримав. Входили ми в цю систему слабенько: у нас бронежилетів і шоломів було практично нуль, а сектор безпеки і оборони величезний. Це ж не тільки 261 тисяча Збройних сил, це ще 45 тис. прикордонників, 45 тис. нацгвардійців, 90 тис. нацполіції, плюс СБУ, ГУР… Усім треба бронежилети та шоломи. До цього додайте тероборону 100 тис., яка виникла за тижні, а паралельно мобілізація з резервістами… Наразі нам потрібно мільйони шоломів, бронежилетів, комплектів одягу і так далі", – сказав міністр.

Резніков розповів, що Україна з першого дня почала укладати довгострокові контракти на постачання предметів забезпечення, а також суттєво допомогли волонтери.

"Сьогодні ми вже постачаємо (предмети захисту, – Ред.) по контрактах. І головне: за ідеєю прем’єр-міністра Шмигаля ми вкладаємо сьогодні гроші – на харчування, одяг, бронежилети і шоломи – в українського виробника. Завдяки цьому темпи наших виробників почали нарощуватись", – сказав міністр оборони.

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