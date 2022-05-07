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Новини Війна
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Левова частка з ленд-лізу для України піде на озброєння, - Резніков

резніков

Забезпечення ЗСУ зброєю та спорядженням відбувається як завдяки допомозі західних союзників України, так і за рахунок державних закупівель і волонтерів.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Міністра запитали, чи вистачатиме Україні озброєння після підписання президентом США Джо Байденом закону про ленд-ліз.

"Все залежить від інтенсивності ведення вогню: скільки боєкомплектів витрачають наші бригади чи батальйони під час ведення бойових дій, бо в нас досить широка лінія фронту", – сказав Резніков.

Він нагадав, що у часи Другої світової війни США надавали ленд-ліз Радянському Союзу не лише на озброєння, але й навіть на ґудзики для уніформи.

Водночас за словами Резнікова, попередньо левова частка з ленд-лізу для України піде на озброєння, а інші кошти підуть і на різні види фінансування, і виділення коштів для соціально-гуманітарних речей чи товарів подвійного призначення. Він повідомив, що лише США передали Україні вже $3,4 млрд, а ще очікується $30 млрд. І це не враховуючи допомогу від інших країн.

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Резніков токож розповів, яка наразі ситуація із забезпечення армії.

"Нарікань на щастя величезних я не отримав. Входили ми в цю систему слабенько: у нас бронежилетів і шоломів було практично нуль, а сектор безпеки і оборони величезний. Це ж не тільки 261 тисяча Збройних сил, це ще 45 тис. прикордонників, 45 тис. нацгвардійців, 90 тис. нацполіції, плюс СБУ, ГУР… Усім треба бронежилети та шоломи. До цього додайте тероборону 100 тис., яка виникла за тижні, а паралельно мобілізація з резервістами… Наразі нам потрібно мільйони шоломів, бронежилетів, комплектів одягу і так далі", – сказав міністр.

Резніков розповів, що Україна з першого дня почала укладати довгострокові контракти на постачання предметів забезпечення, а також суттєво допомогли волонтери.

"Сьогодні ми вже постачаємо (предмети захисту, – Ред.) по контрактах. І головне: за ідеєю прем’єр-міністра Шмигаля ми вкладаємо сьогодні гроші – на харчування, одяг, бронежилети і шоломи – в українського виробника. Завдяки цьому темпи наших виробників почали нарощуватись", – сказав міністр оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував Байдену за ленд-ліз і $33 млрд допомоги: Ми захищаємо спільні цінності

Автор: 

Резніков Олексій (1446) ленд-ліз (56)


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Топ коментарі
+10
Входили ми в цю систему слабенько: у нас бронежилетів і шоломів було практично нуль Джерело:

Офуеть... Нет слов... Не иначе, как "папєрєднікі всьо вкралі"

Есть сомнения, кого надо мордой в зелёное гауно тыкать?
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07.05.2022 23:18 Відповісти
+10
Представьте, как через 70-80 лет украинцы будут делать на ютубе тест-драйвы старой американской техники, поставленной по ленд лизу, на которой их деды били кацапскую нечисть.
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07.05.2022 23:19 Відповісти
+8
👏👏👏 Це схоже на явку з повиною. А якщо врахувати заарештовані ДБР і успішно похеренні бронежилети і затриманого генерала Павловського, то взагалі ситуація пахне цілеспрямованим шкідництво, як мінімум.
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07.05.2022 23:21 Відповісти
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будем этот кацапомусор вычищать
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07.05.2022 23:12 Відповісти
Входили ми в цю систему слабенько: у нас бронежилетів і шоломів було практично нуль Джерело:

Офуеть... Нет слов... Не иначе, как "папєрєднікі всьо вкралі"

Есть сомнения, кого надо мордой в зелёное гауно тыкать?
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07.05.2022 23:18 Відповісти
👏👏👏 Це схоже на явку з повиною. А якщо врахувати заарештовані ДБР і успішно похеренні бронежилети і затриманого генерала Павловського, то взагалі ситуація пахне цілеспрямованим шкідництво, як мінімум.
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07.05.2022 23:21 Відповісти
До речі, "папєрєднік" Рєзнікова, ставленик Єрмака Таран в нагороду за саботаж у закупівлі і бронежилетів, і касок, і іншого, у якого на кінець фінансового 2021 року залишились не використані на закупівлю мільярди, які повернулися з рахунків МО у б'юджет і пішли на інші програми (можливо на дороги, можливо на університет імені Зєлєнского, а можливо на премії держслужбовцям) призначений у Словенію - успішну і ьлагополучну європейську країну.
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07.05.2022 23:26 Відповісти
"Це мєрзость"©...
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08.05.2022 00:11 Відповісти
Представьте, как через 70-80 лет украинцы будут делать на ютубе тест-драйвы старой американской техники, поставленной по ленд лизу, на которой их деды били кацапскую нечисть.
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07.05.2022 23:19 Відповісти
Більше не за лендліз, а за явку з повинною...
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07.05.2022 23:23 Відповісти
Рєзніков точно ідіот! Ленд-ліз - це цільові поставки саме озброєння, пального, продовольства та інших матеріалів для ведення війни! Чи він думає що йому гроші дадуть?
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07.05.2022 23:28 Відповісти
думаю, що це криве редакторське узагальнення...
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07.05.2022 23:36 Відповісти
З язика зняв....
Ці клоуни вже аж трясуться, так чекають грошиків на розпил.
Від цього нетерпіння у них вже дах їде - так хочеться.
Все на світі переплутав, бідака нетерплячий.
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08.05.2022 00:27 Відповісти
левова частина - то ясно
а не левова? на гешефтик ???
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07.05.2022 23:30 Відповісти
Схоже Байден підписанням 9 травня ленд-лізу, замістить українцям назавжди святкування дня перемоги на День Ленд-лізу.
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07.05.2022 23:32 Відповісти
Курва, ми думали тобі в кишеню! А воно ба як!
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07.05.2022 23:39 Відповісти
Взагалі-то ленд-ліз це якраз і є військова допомога. А ту я раптом читаю про як виграш в лотереї, що зелені нас ощасливлять і виділать не все кудись в звичний схематоз, а все таки відстібнуть ще й на Армію. Сиджу, роздумовую...Це мені радуватись і дякувати Богу за таке великодушшя, чи матюкати зе-гнидам... Роздоріжжя...
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08.05.2022 00:20 Відповісти
"Входили ми в цю систему слабенько: у нас бронежилетів і шоломів було практично нуль"

- Такое ощущение что Резников говорит за 2014 год.

А чем же вы занимались до этого, саботировали программу производства боеприпасов, вооружения Украины, разминировали мосты на Крымском направлении, при этом совершенно "забыв" белорусское, строили и асфальтировали дороги подскока для вражеской армии, размещение новейшее оборудование, например капсюлей, возле российской границы?
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08.05.2022 00:36 Відповісти
Резніков токож розповів, яка наразі ситуація із забезпечення армії.

"Нарікань на щастя величезних я не отримав. Джерело: https://censor.net/ua/n3339831

Мягко говоря, не соответствует действительности. Не буду писать детали, но мы закупаем элементарные вещи, без которых воевать не реально. И надо оооочень много ещё...
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08.05.2022 02:37 Відповісти
Хотя бронежилетов, касок, как и стрелкового оружия, сейчас действительно хватает. А вот с рациями, с транспортом для обеспечения мобильных бригад, по прежнему очень напряжно. На такой транспорт в Европе взлетели цены.
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08.05.2022 02:45 Відповісти
довели мерзавцы зеленые страну за 3 года до ручки ... оставили перед широкомасштабной войной не только без ракет, но даже без броников и касок!!! все в унитаз спустил Боневтік со своей шоблой ...
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08.05.2022 02:39 Відповісти
Зато з якими дорогами!
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08.05.2022 07:37 Відповісти
 
 