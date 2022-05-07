Колективний Захід був переконаний, що ми впадемо за 72 години, - Резніков

Країни НАТО та ЄС були переконані, що після повномасштабного вторгнення РФ Україна "впаде" вже через перші 72 години.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Колективний Захід був переконаний, що ми впадемо за 72 години, але ми не впали. Мало того, ми не просто почали битися, а ще й з певними успіхами. І я думаю, що це теж дало розуміння, що не треба боятися дати нам сучасну зброю", – сказав міністр.

Військову підтримку України Резніков назвав початком перезапуску системи озброєння ЗСУ у війні з рашистами. Він вкотре наголосив, що для ефективної відсічі ворогу українським захисникам потрібні сучасні зразки військової техніки, а не радянські танки.

Також читайте: РФ усвідомлює свою стратегічну поразку, але намагатиметься завдати України якомога більшого болю, - Резніков

Окрім цього, Олексій Резніков не оминув так званого дипломатичного скандалу, пов’язаного із промовою міністра МЗС Росії Лаврова про єврейське походження Гітлера.

Жартома він подякував Лаврову за те, що це лише зміцнило позиції Ізраїлю у підтримці України, хоча до того офіційний Тель-Авів намагався дотримуватися нейтралітету.

"Він (Лавров – Ред.) доклав максимум зусиль, щоб Ізраїль нарешті повернувся до нас… Лавров, я вважаю, просто "красавчик", завдяки йому постачання зброї з Ізраїлю – майже вирішене питання", – додав Резніков.

Читайте також: Українські воїни вже деякий час опановують західну зброю, - Резніков

Окрім цього, міністр оборони України заявив, що влада Німеччини так і не передала 5 тис. касок для українських військовослужбовців.

"Те ж саме стосувалося позиції Німеччини в НАТО, позицій інших країн. Спочатку йшлося про 5 тис. касок – і все. Які ми, до речі, так і не отримали. Але сьогодні ми говоримо серйозно", – зазначив він. Водночас міністр оборони України додав, що у нього склалися чудові робочі стосунки з німецьким колегою, міністром оборони ФРН.

За словами Резнікова, з нею вдалося розпочати "досить серйозні розмови" в аспекті військової допомоги.