Коллективный Запад был убежден, что мы падем через 72 часа, - Резников

Страны НАТО и ЕС были убеждены, что после полномасштабного вторжения РФ Украина "падет" уже через первые 72 часа.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Коллективный Запад был убежден, что мы падем за 72 часа, но мы не пали. Мало того, мы не просто начали биться, а еще и с определенными успехами. И я думаю, что это тоже дало понимание, что не надо бояться дать нам современное оружие", – сказал министр.

Военную поддержку Украины Резников назвал началом перезапуска системы вооружения ВСУ в войне с рашистами. Он в очередной раз подчеркнул, что для эффективного отпора врагу украинским защитникам нужны современные образцы военной техники, а не советские танки.

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Кроме этого, Алексей Резников не обошел так называемый дипломатический скандал, связанный с речью министра МИД России Лаврова о еврейском происхождении Гитлера.

В шутку он поблагодарил Лаврова за то, что это лишь укрепило позиции Израиля в поддержке Украины, хотя до этого официальный Тель-Авив пытался придерживаться нейтралитета.

"Он (Лавров – Ред.) приложил максимум усилий, чтобы Израиль наконец-то повернулся к нам… Лавров, я считаю, просто "красавчик", благодаря ему поставки оружия из Израиля – почти решенный вопрос", – добавил Резников.

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Кроме этого, министр обороны Украины заявил, что власти Германии так и не передали 5 тыс. касок для украинских военнослужащих.

"То же самое касалось позиции Германии в НАТО, позиций других стран. Сначала речь шла о 5 тыс. касок – и все. Какие мы, кстати, так и не получили. Но сегодня мы говорим серьезно", – отметил он. В то же время министр обороны Украины добавил, что у него сложились отличные рабочие отношения с немецким коллегой, министром обороны ФРГ.

По словам Резникова, с ней удалось начать "достаточно серьезные разговоры" в аспекте военной помощи.