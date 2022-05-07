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Новости Война
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Коллективный Запад был убежден, что мы падем через 72 часа, - Резников

резніков

Страны НАТО и ЕС были убеждены, что после полномасштабного вторжения РФ Украина "падет" уже через первые 72 часа.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Коллективный Запад был убежден, что мы падем за 72 часа, но мы не пали. Мало того, мы не просто начали биться, а еще и с определенными успехами. И я думаю, что это тоже дало понимание, что не надо бояться дать нам современное оружие", – сказал министр.

Военную поддержку Украины Резников назвал началом перезапуска системы вооружения ВСУ в войне с рашистами. Он в очередной раз подчеркнул, что для эффективного отпора врагу украинским защитникам нужны современные образцы военной техники, а не советские танки.

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Кроме этого, Алексей Резников не обошел так называемый дипломатический скандал, связанный с речью министра МИД России Лаврова о еврейском происхождении Гитлера.

В шутку он поблагодарил Лаврова за то, что это лишь укрепило позиции Израиля в поддержке Украины, хотя до этого официальный Тель-Авив пытался придерживаться нейтралитета.

"Он (Лавров – Ред.) приложил максимум усилий, чтобы Израиль наконец-то повернулся к нам… Лавров, я считаю, просто "красавчик", благодаря ему поставки оружия из Израиля – почти решенный вопрос", – добавил Резников.

Читайте: Даже после поражения Россия захочет отомстить, нужно быть готовыми, - Резников

Кроме этого, министр обороны Украины заявил, что власти Германии так и не передали 5 тыс. касок для украинских военнослужащих.

"То же самое касалось позиции Германии в НАТО, позиций других стран. Сначала речь шла о 5 тыс. касок – и все. Какие мы, кстати, так и не получили. Но сегодня мы говорим серьезно", – отметил он. В то же время министр обороны Украины добавил, что у него сложились отличные рабочие отношения с немецким коллегой, министром обороны ФРГ.

По словам Резникова, с ней удалось начать "достаточно серьезные разговоры" в аспекте военной помощи.

Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+57
Коллективный Запад слушал одно ЧМО про шашлычки и винцо на 9 мая, и про "американцы нагнетают хуже Скаабеевой". Только вот народ и армия оказались не согласны с одним недомерком
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07.05.2022 20:46 Ответить
+38
Коллективный Запад видел, как два месяца власти Украины стояли в позе страуса и обвиняли Запад в провокациях. Поэтому и не ожидали от зеленой власти особого сопротивления.
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07.05.2022 20:49 Ответить
+23
так и не зеленые оказали сопротивление, а армия и народ...
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07.05.2022 20:54 Ответить
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Коллективный Запад слушал одно ЧМО про шашлычки и винцо на 9 мая, и про "американцы нагнетают хуже Скаабеевой". Только вот народ и армия оказались не согласны с одним недомерком
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07.05.2022 20:46 Ответить
- щось Зе-******* тягне , та повторює одну й ту саму мантру :
- що гадали- гадали , а реальність війни інша ...
Вони що , мали інші наміри щодо оборони країни...?
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07.05.2022 21:05 Ответить
Зеленая гнида всего менее чем за 2 недели до нападения орков провел на админгранице с Крымом не учения по укреплению обороны юга страны, а учения по борьбе с демонстрантами. Сцалось патриотов оно. А про угробленную ракетную программу и проваленный оборонзаказ за три последних года я уже просто молчу.
https://www.president.gov.ua/ru/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853
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07.05.2022 21:37 Ответить
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
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08.05.2022 08:22 Ответить
не можу погодитися, на Заході дуже добре працювала саме русская пропаганда, і про Україну Світові розповідали завжди русскіє, а про те що казав Зеленський скорше за все Світові невідомо було, принаймні колективному Заходу-то напевно.
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07.05.2022 21:46 Ответить
Какой мощный министр обороны у нас. Он хоть служил где-то ?
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07.05.2022 20:46 Ответить
напевно як і оленевод, в горах десь служив
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07.05.2022 20:47 Ответить
сейчас в мире мода на МО -если не женского полу,то полугендеры или негры или еще каких то подобных кожугетовичей
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07.05.2022 20:50 Ответить
ну, і єврей, ну і шо?
Президент також єврей.
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07.05.2022 21:02 Ответить
Мені пофіг, що президент чи ще хтось з урядовців єврей. Проблема не в національності, бо це не має жодного значення, а в тому, щоб не був такий тупий не ефективний.
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07.05.2022 22:13 Ответить
ось тому Світову і приходить пухнастий, бо людина має бути на своєму місці, на якому вона найбільш потрібна і ефективна, а не в квоту вписуватися. Бо та квота то саме що радянське "для галочки", чим все закінчилося? і на чорта таке робити?
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07.05.2022 21:51 Ответить
У зебілів у всіх одна служба була - на карпаратівах у ігарь валєрьича
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07.05.2022 20:53 Ответить
Да, служил. В десантных войсках, хотя только срочную.
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07.05.2022 21:00 Ответить
Тебя в инете забанили, лапоть?
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07.05.2022 21:07 Ответить
у всяк випадку - кращий, ніж попередній.
Тут ще питання, щоправда, чи брав він участь в розмінуванні шляхів на Чонгарі...
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07.05.2022 21:09 Ответить
Коллективный Запад видел, как два месяца власти Украины стояли в позе страуса и обвиняли Запад в провокациях. Поэтому и не ожидали от зеленой власти особого сопротивления.
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07.05.2022 20:49 Ответить
Це вони в такій позі адмінкордон з Кримом розміновували
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07.05.2022 20:51 Ответить
так и не зеленые оказали сопротивление, а армия и народ...
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07.05.2022 20:54 Ответить
если конечно коллективный запад не имел двойного дна в отношениях с украиной,которое судя по всему пришлось срочно переигрывать по ходу злодеяний РФ-но это так версия
(хотя как написал мне телеграмме один американец-украина вела себя как жертва,грех на такую не напасть)
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07.05.2022 20:54 Ответить
Ну они и не сопротивлялись. Даже разминировали крымский перешеек перед самой войной, а также оставили неприкрытой северную границу и мы увидели утром 24 февраля россиян в Херсоне, а через два дня после вторжения уже и под Киевом.Сопротивляться начал народ и армия.
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07.05.2022 21:05 Ответить
Усі розвідки світу дурні і некомпетентні . (майорить постать зе з двома джавелінами при обороні урядового кварталу)
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07.05.2022 20:52 Ответить
рєзніков, міністр оборони повинен не пздіти х.з. про що , а мовчки працювати.
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07.05.2022 20:56 Ответить
з нею вдалося розпочати "досить серйозні розмови" в аспекті військової допомоги.
=============
ага...язик як-то кажуть "без кісток".
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07.05.2022 20:57 Ответить
Те, що з аналітикою у колективного заходу - серйозні проблеми, ми вже побачили.

Інформацію вони збирати можуть завдяки техн.оснащенню, а от обробити і зробити висновки - ні.

До того ж, це свідчить про цілковите незнання предмету.

Тобто, вони не знали стан, підготовку, мотивацію ЗСУ, настрої в суспільстві і т.д.
Квартальний чувачок - це ж не вся Україна.
Більше того, невже вони не чули про Майдан (не один) і ні сном ні духом про те, що влада в Україні і народ - не одне й те саме. І коли народ має свою думку, то він робитиме по-своєму. І владі доведеться прислухатися.

Чекали вони ...

В Афганістані теж вони думали, що буде інакше. Стільки років вкладали туди і не знали ситуації.
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07.05.2022 20:57 Ответить
Проблеми з памяттю у твого дружбана зєлєнського.... а Захід нас виручає вже багато років. А ти боте, розповсюджуєш чергові кремлівські наративи.
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07.05.2022 21:01 Ответить
Повністю розділяю вашу думку! А ще...на заході зовсім не знають історію України....в яку б історичну жопу ми не попадали в усіх століттях, ми завжди боролися!!!!
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07.05.2022 21:09 Ответить
Я ще умовно вибачаю подібне незнання писакам, які вважають себе журналістами.
Натомість дозволяють собі видавати статейки з "глибокорозумними" висновками.

Але відповідним установам чи відділам, які ведуть той чи інший напрямок, з дуже щедрим бюджетом - ні. Це - не професійно + призводить до серйозних прорахунків і помилок, які можуть стати історичними.
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07.05.2022 21:30 Ответить
Коллективный запад знал про Оманские сепаратные переговоры,разведка знала,что юг сдадут.Если бы путин не обманул зеленского,и не пошел на всю Украину,то так и было бы.Путин полез,и украинцы стали воевать.Так что слава ЗСУ и украинцам.И конечно,коллективному западу с Америкой.
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07.05.2022 20:58 Ответить
У першу чергу у цьому був упевнений сам рєзніков...бо його команда готувала Україну до здачі ворогу ...
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07.05.2022 20:59 Ответить
якщо би не допомога війскова допомога США І АНГЛІЇ Українському війску і українському народові, то не виключено , що Україна би мала "впасти" за 72 години і колективний Захід в лиці фріців і жабоїдів , та рашистів вітав би якогось "зеленого гауляйтера " України ,
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07.05.2022 20:59 Ответить
Я больше скажу. Именно *коллективный запад* и спровоцировал ***** на атаку, своими постоянными заверениями что нам помогать не будут военным путем а наложат только санкции и то смешные. Вот ***** удостоверившись в беспомощности Запада и решило что захватит Украину а потом и санкции отменят никуда не денутся.
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07.05.2022 21:00 Ответить


"Именно *коллективный запад* и спровоцировал ***** на атаку"

Черговий недолугий експерД, чи звичайний провокатор?
Бажано мізки включати перед тим, як щось писати.
Якщо хтось і спровокував, то зебіли у вдаді - недолугою економічною політикою та політикою що до тимчасово окупованних до 24 лютого територій на протязі 3-х проків, згортанням реформування ВСУ та переозброєння.

Доречі, Ізик рАдной підучи, СІМ помилок на не повних ЧОТИРИ рядка, на рівень трієчника середніх класів не тягнеш, "розумник".
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07.05.2022 21:49 Ответить
Именно *коллективный запад* и спровоцировал ***** на атаку,

Таку мантру-хрінь повторюють тільки рашистські пропагандони.
Зелені курви ще як приклалися для ослаблення України, але їм трохи не вистачило часу перетворити всю Україну до нападу орків на типу "Херсонщину". Але Ху*ло є Ху*ло і це не відміняє факту агресивної війни проти України.
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07.05.2022 22:24 Ответить
як би не захід та героїчний український народ то так би і було-вас зеленомордих ще за все спитають-і за віддачу херсонської області і за сухопутний коридор який пробив путлер до криму без особливих зусиль-
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07.05.2022 21:00 Ответить
Рєзнік(ов), Єрмак і ЗЄ теж були до цього не тільки готові а й відповідали за це перед ******! А тут "нєпонятка" - ЗСУ, народ України і позиція колективноо Заходу. От крутятяться виродки як воші на гребінці. "Концепція" в ЗЄсранців відразу "ізмєнілась" - тепер вони "вистояли 72 часа" під обстрілами ворожих ДРГ в Адміністрації Прєзідєнта і очолили "рішучу боротьбу...
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07.05.2022 21:01 Ответить
А я думаю,Запад (США) від самого початку був націлений допомагати тій країні,з якою воюватиме росія.
Бо всі захоплені росією території мають бути за її бажанням "захисниками" "російського миру",хочуть вони того чи ні.Поки що путін -лузер.Варшавський договір розвалився,і путін нічого нового не збудував.Він зрозумів,що скоро подохне,а збудувати не вдалось нічого,тоді "прикрепляти" до себе "братів" треба силою,катуя та залякуючи.Цей довбойоб -лузер по життю,але перед дємєнцієй хоче себе переконати в зворотньому.
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07.05.2022 21:02 Ответить
Да, если бы не Борис Джонсон который сразу же начал самолетами гнать нам военную помощь и растормашивая западных еврошлюх, то возможно так и было бы. Даже Байден на его фоне как то не оптимистично к нашей победе относился.
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07.05.2022 21:05 Ответить
Марченко в тюряге? Пашинский в сизо? где оружие 23.02.2022 ? министр *** обороны?
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07.05.2022 21:31 Ответить
Сёдня у Резникова бенефис? "МЫ нэ впалы и почалы бытыся" (с). Ещё никогда власть не была так далека от народа, как во время правления Зеленского. Ау! Резников! Бытыся начали ЗСУ, тероборона и народ. Власть и ты лично убеждали всех, что войны не будет ! За одно это всех в ОПе надо расстрелять, как врагов народа Украины!!
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07.05.2022 21:42 Ответить
Це коментує той резніков, який не бачив ударних угруповань за два дня до війни? Це ті падлюки, що здали мою Херсонщину за одну добу? Краще мовчи вже .
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07.05.2022 21:44 Ответить
Тримає цеп руками Байдена і Джонсона.
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07.05.2022 21:58 Ответить
Бо у когось "празнікі" і "шашликі" планувались. І асфальт замісць боєздатної армії.

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07.05.2022 21:55 Ответить
Асфальт для бліцкрігу, ну і щоб бюджетні кошти не пішли на оборону.
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07.05.2022 22:17 Ответить
Тому Зелі і пропонували виїхати, щоб з переляку не здав державу . А українці можуть воювати і з зе і без зе.
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07.05.2022 21:56 Ответить
Дивилась відео з Даніловим з РНБО. Мужик конкретно відмочив.
Каже, ви що не помітили, я вже з жовтня ношу форму. Ми натякали людям як могли
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07.05.2022 21:57 Ответить
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07.05.2022 23:16 Ответить
чогось Резніков жує одну і ту ж мантру.Кого запевняе нас чи себе.А може так вже підгорае чиясь сідниця.Не примазуйся до героїчної оборони народу України та ЗСУ.Память у людей ще не відшибло.
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07.05.2022 23:23 Ответить
Добре хоч такий трохи аморфний естет. Бо там вже навіжена рагулиха доводила інфу про себе як єдиного міністра оборони і називала цифру за подарунки та проекти.
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07.05.2022 23:32 Ответить
Это очень даже хорошо, что вся эта власть не разбежалась, в кучке держится, победим кремлёвского упыря, а потом... Не верю я им, наработали не на один срок. Сейчас просто не
до них, но как бы ещё беды не наделали. Контролировать надо, чтобы не разбежались, помощь
идёт, наворуют и разбегутся. Один Ермак чего стоит , с братом должностями торговал, запись была, и что: замяли! Запад хвалит, президент не убежал , герой, а куда бежать: здесь пол.Армии охраняет,
а в другом месте сразу бы грохнули, хотя путину нет нужды его убивать, давно ждал такого
сговорчивого президента. Вон Янукович со страху убежал и кто он сейчас, а наш - герой, скоро
песни слагать будут, но боюсь, что матерные! Бедный народ, это ж надо было так облажаться!
Одна надежда на Армию, на Воинов, если эта плесень их потом не пересадит...
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08.05.2022 00:01 Ответить
Це заслуга не рєзнікова, не зеленського і тим паче не дЄрмака - це заслуга Народу України і ЗСУ.
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08.05.2022 00:46 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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08.05.2022 00:49 Ответить
Колективний захід дуже сподівався, що Україна буде знищена за 72 години, і тоді вони нарешті зітхнуть з полегшенням і будуть продовжувати дружити з рашистами та дивитися на світ в рожевих окулярах.
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08.05.2022 07:24 Ответить


Та невже?
Мабудь саме тому Штати та Британія попереджали про неминуче повномаштабне вторгнення ще з жовтня та надавали зброю з другої половини грудня на не 1 млрд.$, щоб втратити їх за 72 години , а вони гроші рахувати вміють, та щоб ця зброя опинилась у рашистів.
Передивилася Г+Г чи лизоблюдів-пропагандонів від зелених на кшталт аБдрестовича и Ко?
Чи знову чергова троляча істота вилізла?
Почитай попередній коментар від шановного , там тільки факти. може дійде, чому такі прогнози давали деякі з іноземних СМІ, а НЕ офіційні особи.
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08.05.2022 08:44 Ответить
 
 