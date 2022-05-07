Коллективный Запад был убежден, что мы падем через 72 часа, - Резников
Страны НАТО и ЕС были убеждены, что после полномасштабного вторжения РФ Украина "падет" уже через первые 72 часа.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
"Коллективный Запад был убежден, что мы падем за 72 часа, но мы не пали. Мало того, мы не просто начали биться, а еще и с определенными успехами. И я думаю, что это тоже дало понимание, что не надо бояться дать нам современное оружие", – сказал министр.
Военную поддержку Украины Резников назвал началом перезапуска системы вооружения ВСУ в войне с рашистами. Он в очередной раз подчеркнул, что для эффективного отпора врагу украинским защитникам нужны современные образцы военной техники, а не советские танки.
Кроме этого, Алексей Резников не обошел так называемый дипломатический скандал, связанный с речью министра МИД России Лаврова о еврейском происхождении Гитлера.
В шутку он поблагодарил Лаврова за то, что это лишь укрепило позиции Израиля в поддержке Украины, хотя до этого официальный Тель-Авив пытался придерживаться нейтралитета.
"Он (Лавров – Ред.) приложил максимум усилий, чтобы Израиль наконец-то повернулся к нам… Лавров, я считаю, просто "красавчик", благодаря ему поставки оружия из Израиля – почти решенный вопрос", – добавил Резников.
Кроме этого, министр обороны Украины заявил, что власти Германии так и не передали 5 тыс. касок для украинских военнослужащих.
"То же самое касалось позиции Германии в НАТО, позиций других стран. Сначала речь шла о 5 тыс. касок – и все. Какие мы, кстати, так и не получили. Но сегодня мы говорим серьезно", – отметил он. В то же время министр обороны Украины добавил, что у него сложились отличные рабочие отношения с немецким коллегой, министром обороны ФРГ.
По словам Резникова, с ней удалось начать "достаточно серьезные разговоры" в аспекте военной помощи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- що гадали- гадали , а реальність війни інша ...
Вони що , мали інші наміри щодо оборони країни...?
https://www.president.gov.ua/ru/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853
14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
Президент також єврей.
тупийне ефективний.
Тут ще питання, щоправда, чи брав він участь в розмінуванні шляхів на Чонгарі...
(хотя как написал мне телеграмме один американец-украина вела себя как жертва,грех на такую не напасть)
=============
ага...язик як-то кажуть "без кісток".
Інформацію вони збирати можуть завдяки техн.оснащенню, а от обробити і зробити висновки - ні.
До того ж, це свідчить про цілковите незнання предмету.
Тобто, вони не знали стан, підготовку, мотивацію ЗСУ, настрої в суспільстві і т.д.
Квартальний чувачок - це ж не вся Україна.
Більше того, невже вони не чули про Майдан (не один) і ні сном ні духом про те, що влада в Україні і народ - не одне й те саме. І коли народ має свою думку, то він робитиме по-своєму. І владі доведеться прислухатися.
Чекали вони ...
В Афганістані теж вони думали, що буде інакше. Стільки років вкладали туди і не знали ситуації.
Натомість дозволяють собі видавати статейки з "глибокорозумними" висновками.
Але відповідним установам чи відділам, які ведуть той чи інший напрямок, з дуже щедрим бюджетом - ні. Це - не професійно + призводить до серйозних прорахунків і помилок, які можуть стати історичними.
"Именно *коллективный запад* и спровоцировал ***** на атаку"
Черговий недолугий експерД, чи звичайний провокатор?
Бажано мізки включати перед тим, як щось писати.
Якщо хтось і спровокував, то зебіли у вдаді - недолугою економічною політикою та політикою що до тимчасово окупованних до 24 лютого територій на протязі 3-х проків, згортанням реформування ВСУ та переозброєння.
Доречі, Ізик рАдной підучи, СІМ помилок на не повних ЧОТИРИ рядка, на рівень трієчника середніх класів не тягнеш, "розумник".
Таку мантру-хрінь повторюють тільки рашистські пропагандони.
Зелені курви ще як приклалися для ослаблення України, але їм трохи не вистачило часу перетворити всю Україну до нападу орків на типу "Херсонщину". Але Ху*ло є Ху*ло і це не відміняє факту агресивної війни проти України.
Бо всі захоплені росією території мають бути за її бажанням "захисниками" "російського миру",хочуть вони того чи ні.Поки що путін -лузер.Варшавський договір розвалився,і путін нічого нового не збудував.Він зрозумів,що скоро подохне,а збудувати не вдалось нічого,тоді "прикрепляти" до себе "братів" треба силою,катуя та залякуючи.Цей довбойоб -лузер по життю,але перед дємєнцієй хоче себе переконати в зворотньому.
Каже, ви що не помітили, я вже з жовтня ношу форму. Ми натякали людям як могли
до них, но как бы ещё беды не наделали. Контролировать надо, чтобы не разбежались, помощь
идёт, наворуют и разбегутся. Один Ермак чего стоит , с братом должностями торговал, запись была, и что: замяли! Запад хвалит, президент не убежал , герой, а куда бежать: здесь пол.Армии охраняет,
а в другом месте сразу бы грохнули, хотя путину нет нужды его убивать, давно ждал такого
сговорчивого президента. Вон Янукович со страху убежал и кто он сейчас, а наш - герой, скоро
песни слагать будут, но боюсь, что матерные! Бедный народ, это ж надо было так облажаться!
Одна надежда на Армию, на Воинов, если эта плесень их потом не пересадит...
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Та невже?
Мабудь саме тому Штати та Британія попереджали про неминуче повномаштабне вторгнення ще з жовтня та надавали зброю з другої половини грудня на не 1 млрд.$, щоб втратити їх за 72 години , а вони гроші рахувати вміють, та щоб ця зброя опинилась у рашистів.
Передивилася Г+Г чи лизоблюдів-пропагандонів від зелених на кшталт аБдрестовича и Ко?
Чи знову чергова троляча істота вилізла?
Почитай попередній коментар від шановного , там тільки факти. може дійде, чому такі прогнози давали деякі з іноземних СМІ, а НЕ офіційні особи.