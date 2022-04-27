УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7742 відвідувача онлайн
Новини Війна
16 804 33

Українські воїни вже деякий час опановують західну зброю, - Резніков

зсу

Зараз навчальні програми будуть масштабовані і поширені навіть на ті зразки озброєнь та техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень.

Про це у Facebook повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривалий час ми переконували партнерів в тому, що в якості підтримки доцільно надавати Україні зброю західного виробництва, яка відповідає стандартам НАТО. Перехід на західні калібри і техніку – це стратегічне рішення, яке нарешті прийнято", - розповів міністр.

За словами Резнікова, українські воїни вже деякий час опановують західну зброю.

"Ми не афішували цю роботу, щоб забезпечити комфорт нашим партнерам. Зараз навчальні програми будуть масштабовані і поширені навіть на ті зразки озброєнь та техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень. Коли ці рішення будуть ухвалені, в чому я особисто не сумніваюсь, ми вже будемо готові.

До речі, вже є цікавий досвід. Наші артилеристи, які тренувалися на САУ 155-мм калібру на полігоні в одній з країн, уразили ціль з першого пострілу. А потім допомогли іноземним колегам вдосконалити комп’ютерну програму, яка управляє цією САУ. Що справило відповідне враження. Адже у наших воїнів за плечами – досвід війни, реальних боїв, де ціна помилки – життя", - додав міністр оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ усвідомлює свою стратегічну поразку, але намагатиметься завдати України якомога більшого болю, - Резніков

Автор: 

оборона (4880) зброя (7684) ЗСУ (7843) Резніков Олексій (1451)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Для Орды будет печально применение ВСУ даже не натовских гаубиц а именно американских систем залпового огня.Хана тогда прифронтовым аэродромам и пусковым установкам,про войска орков и их штабы вообще молчу..
показати весь коментар
27.04.2022 20:14 Відповісти
+19
Ми ще багато чим здивуємо їх, у нас кожен другий має вищу технічну освіту
показати весь коментар
27.04.2022 20:12 Відповісти
+17
Бог в поміч, хлопці, й бережи вас всіх Боже. Амінь.
показати весь коментар
27.04.2022 20:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми ще багато чим здивуємо їх, у нас кожен другий має вищу технічну освіту
показати весь коментар
27.04.2022 20:12 Відповісти
вони "не дремлют"...
показати весь коментар
27.04.2022 20:19 Відповісти
Для Орды будет печально применение ВСУ даже не натовских гаубиц а именно американских систем залпового огня.Хана тогда прифронтовым аэродромам и пусковым установкам,про войска орков и их штабы вообще молчу..
показати весь коментар
27.04.2022 20:14 Відповісти
MLRS нічим особливим не відрізняється від інших РСЗВ, окрім керованих ***********, які, до речі, є і у НАТОвських гаубиць
показати весь коментар
27.04.2022 22:37 Відповісти
Дальность до 300 км.
показати весь коментар
28.04.2022 06:54 Відповісти
То не система залпового вогню, а керована тактична ракета, яка запускається з установки MLRS.
У вікіпєдії треба не лише цифіркі висмикувати
показати весь коментар
28.04.2022 09:53 Відповісти
Бог в поміч, хлопці, й бережи вас всіх Боже. Амінь.
показати весь коментар
27.04.2022 20:18 Відповісти
Нужно подождать 2-4 недельки!!!
показати весь коментар
27.04.2022 20:19 Відповісти
Гадаю треба бути реалістом 2-4 місяці
показати весь коментар
27.04.2022 20:32 Відповісти
И не надейтеся
показати весь коментар
27.04.2022 20:34 Відповісти
Місяць - півтора виглядає реалістично
показати весь коментар
27.04.2022 21:03 Відповісти
с первого выстрела попасть и потом им помогать доработать. супер класс
показати весь коментар
27.04.2022 20:21 Відповісти
В 2020 году китайский портал https://ru.wikipedia.org/wiki/Sohu Sohu , проанализировав статистику воздушных боёв с участием F-16, указал, что в боях с самолётами советского и российского производства (являющихся основными потенциальными противниками НАТО) F-16 одержал 65 побед и не потерпел ни одного поражения. Последние победы 64-я и 65-я победы были одержаны в марте 2020 года. Тобто американські ф16 84 року випуску кращі ніж кацапські су35. Надіюсь там вже наші пілоти проходять підготовку.
показати весь коментар
27.04.2022 20:24 Відповісти
Су-35, це по суті, все той же Су-27М, трохи "допилений напільніком".
показати весь коментар
27.04.2022 20:28 Відповісти
Звісно кращі, а причина тому AIM-120
показати весь коментар
27.04.2022 22:38 Відповісти
ок...где наши Оплоти...они вообще существуют, или только для експорту...один из лучших танков планети...
показати весь коментар
27.04.2022 20:26 Відповісти
2 шт є)))
показати весь коментар
27.04.2022 20:39 Відповісти
він провальний. Там дуло трясеться від роботи двигунпа і кудись попасти з такого танка майже нереально)
показати весь коментар
27.04.2022 21:04 Відповісти
Ще би поменше ляпали своїми дурними язиками. Хто, що, куди, скільки привіз... Мабуть, це не обов'язково би було знати всьому Фейсбуку і Твітеру, не говорячи вже про агрегатори новин....
показати весь коментар
27.04.2022 20:26 Відповісти
І ти все знаєш? Язик розумний
показати весь коментар
27.04.2022 21:07 Відповісти
Шапочку із фольги вже надягнув?
показати весь коментар
27.04.2022 22:39 Відповісти
Резніков, 22 чи 23 лютого ти говорив, що росія не нападе, тому що у них не створені ударні групи. Резніков коли ти подаси у відставку???
показати весь коментар
27.04.2022 20:34 Відповісти
за три просранных года можно было один F-15-й тренажер купить и всех наших летчиков переучить...... так сидели, *****, шаурму с пивасиком жрали......
показати весь коментар
27.04.2022 20:37 Відповісти
то дорого.... зате які красіві нові асфальтоукладачі катали дороги,милота)))) *****
показати весь коментар
27.04.2022 20:40 Відповісти
4 нлава пару кулеметів трофейних танків. І це багато?
показати весь коментар
27.04.2022 20:57 Відповісти
Кацапи такі кацапи.... Відео явно постановочне...
показати весь коментар
27.04.2022 21:05 Відповісти
Там у коментарях ржуть з кацапів, що "кілька джавелінів - це найбільша модернізація руцкой армії за останні 40 років".
Ще один коментар про начебто натівський автомат, яким хизувався орк на відео, - "На крышке винтовки написано 5.56 NATO... но это коммерческая винтовка на платформе AR-15. Он полуавтоматический и его можно купить практически в любом оружейном магазине. «5.6 NATO» - это обозначение патрона (немного отличается от .223). Большинство производителей оружия добавляют это, чтобы повысить «крутость». Это действительно ничего не значит и определенно не означает, что это оружие принадлежит НАТО."
Там ще й кілька берданок показали. Певно, теж ********** двохствольна зброя. )))

показати весь коментар
27.04.2022 21:14 Відповісти
Почитайте коментарі під цим відео. Гвинтівка Мосіна, купі стріляних туб від одноразових гранатометів та цивільний напівавтоматичний AR-15 з надписом "Made in USA", який вільно продається в магазинах.
показати весь коментар
27.04.2022 21:16 Відповісти
Это еще наши могут ооооочееень многому поучить натовских пацанов
показати весь коментар
27.04.2022 22:36 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2022 23:50 Відповісти
Мы не афишировали эту работу, чтобы обеспечить комфорт нашим партнерам .

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

"Больше дела,меньше слов.Будь готов ,всегда готов."
показати весь коментар
28.04.2022 11:05 Відповісти
 
 