Українські воїни вже деякий час опановують західну зброю, - Резніков
Зараз навчальні програми будуть масштабовані і поширені навіть на ті зразки озброєнь та техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень.
Про це у Facebook повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Тривалий час ми переконували партнерів в тому, що в якості підтримки доцільно надавати Україні зброю західного виробництва, яка відповідає стандартам НАТО. Перехід на західні калібри і техніку – це стратегічне рішення, яке нарешті прийнято", - розповів міністр.
За словами Резнікова, українські воїни вже деякий час опановують західну зброю.
"Ми не афішували цю роботу, щоб забезпечити комфорт нашим партнерам. Зараз навчальні програми будуть масштабовані і поширені навіть на ті зразки озброєнь та техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень. Коли ці рішення будуть ухвалені, в чому я особисто не сумніваюсь, ми вже будемо готові.
До речі, вже є цікавий досвід. Наші артилеристи, які тренувалися на САУ 155-мм калібру на полігоні в одній з країн, уразили ціль з першого пострілу. А потім допомогли іноземним колегам вдосконалити комп’ютерну програму, яка управляє цією САУ. Що справило відповідне враження. Адже у наших воїнів за плечами – досвід війни, реальних боїв, де ціна помилки – життя", - додав міністр оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У вікіпєдії треба не лише цифіркі висмикувати
Ще один коментар про начебто натівський автомат, яким хизувався орк на відео, - "На крышке винтовки написано 5.56 NATO... но это коммерческая винтовка на платформе AR-15. Он полуавтоматический и его можно купить практически в любом оружейном магазине. «5.6 NATO» - это обозначение патрона (немного отличается от .223). Большинство производителей оружия добавляют это, чтобы повысить «крутость». Это действительно ничего не значит и определенно не означает, что это оружие принадлежит НАТО."
Там ще й кілька берданок показали. Певно, теж ********** двохствольна зброя. )))
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
"Больше дела,меньше слов.Будь готов ,всегда готов."