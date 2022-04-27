РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Война
16 804 33

Украинские военные уже некоторое время осваивают западное оружие, - Резников

зсу

Сейчас учебные программы будут масштабированы и распространены даже на образцы вооружений и техники, относительно предоставления которых Украине пока нет политических решений.

Об этом в Facebook сообщил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Длительное время мы убеждали партнеров в том, что в качестве поддержки целесообразно предоставлять Украине оружие западного производства, которое отвечает стандартам НАТО. Переход на западные калибры и технику – это стратегическое решение, наконец принятое", - рассказал министр.

По словам Резникова, украинские воины уже некоторое время осваивают западное оружие.

"Мы не афишировали эту работу, чтобы обеспечить комфорт нашим партнерам. Сейчас учебные программы будут масштабированы и распространены даже на те образцы вооружений и техники, в отношении которых Украине пока нет политических решений. Когда эти решения будут приняты, в чем я лично не сомневаюсь, мы уже будем готовы.

Кстати, уже есть увлекательный опыт. Наши артиллеристы, тренировавшиеся на САУ 155-мм калибра на полигоне в одной из стран, поразили цель первого выстрела. А затем помогли иностранным коллегам усовершенствовать компьютерную программу, управляющую этой САУ. Что произвело ответное впечатление. Ведь у наших воинов за плечами – опыт войны, реальных боев, где цена ошибки – жизнь", – добавил министр обороны.

Также читайте: РФ осознает свое стратегическое поражение, но будет пытаться нанести Украине как можно больше боли, - Резников

оборона (5267) оружие (10397) ВСУ (6846) Резников Алексей (1173)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Для Орды будет печально применение ВСУ даже не натовских гаубиц а именно американских систем залпового огня.Хана тогда прифронтовым аэродромам и пусковым установкам,про войска орков и их штабы вообще молчу..
показать весь комментарий
27.04.2022 20:14 Ответить
+19
Ми ще багато чим здивуємо їх, у нас кожен другий має вищу технічну освіту
показать весь комментарий
27.04.2022 20:12 Ответить
+17
Бог в поміч, хлопці, й бережи вас всіх Боже. Амінь.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми ще багато чим здивуємо їх, у нас кожен другий має вищу технічну освіту
показать весь комментарий
27.04.2022 20:12 Ответить
вони "не дремлют"...
показать весь комментарий
27.04.2022 20:19 Ответить
Для Орды будет печально применение ВСУ даже не натовских гаубиц а именно американских систем залпового огня.Хана тогда прифронтовым аэродромам и пусковым установкам,про войска орков и их штабы вообще молчу..
показать весь комментарий
27.04.2022 20:14 Ответить
MLRS нічим особливим не відрізняється від інших РСЗВ, окрім керованих ***********, які, до речі, є і у НАТОвських гаубиць
показать весь комментарий
27.04.2022 22:37 Ответить
Дальность до 300 км.
показать весь комментарий
28.04.2022 06:54 Ответить
То не система залпового вогню, а керована тактична ракета, яка запускається з установки MLRS.
У вікіпєдії треба не лише цифіркі висмикувати
показать весь комментарий
28.04.2022 09:53 Ответить
Бог в поміч, хлопці, й бережи вас всіх Боже. Амінь.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:18 Ответить
Нужно подождать 2-4 недельки!!!
показать весь комментарий
27.04.2022 20:19 Ответить
Гадаю треба бути реалістом 2-4 місяці
показать весь комментарий
27.04.2022 20:32 Ответить
И не надейтеся
показать весь комментарий
27.04.2022 20:34 Ответить
Місяць - півтора виглядає реалістично
показать весь комментарий
27.04.2022 21:03 Ответить
с первого выстрела попасть и потом им помогать доработать. супер класс
показать весь комментарий
27.04.2022 20:21 Ответить
В 2020 году китайский портал https://ru.wikipedia.org/wiki/Sohu Sohu , проанализировав статистику воздушных боёв с участием F-16, указал, что в боях с самолётами советского и российского производства (являющихся основными потенциальными противниками НАТО) F-16 одержал 65 побед и не потерпел ни одного поражения. Последние победы 64-я и 65-я победы были одержаны в марте 2020 года. Тобто американські ф16 84 року випуску кращі ніж кацапські су35. Надіюсь там вже наші пілоти проходять підготовку.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:24 Ответить
Су-35, це по суті, все той же Су-27М, трохи "допилений напільніком".
показать весь комментарий
27.04.2022 20:28 Ответить
Звісно кращі, а причина тому AIM-120
показать весь комментарий
27.04.2022 22:38 Ответить
ок...где наши Оплоти...они вообще существуют, или только для експорту...один из лучших танков планети...
показать весь комментарий
27.04.2022 20:26 Ответить
2 шт є)))
показать весь комментарий
27.04.2022 20:39 Ответить
він провальний. Там дуло трясеться від роботи двигунпа і кудись попасти з такого танка майже нереально)
показать весь комментарий
27.04.2022 21:04 Ответить
Ще би поменше ляпали своїми дурними язиками. Хто, що, куди, скільки привіз... Мабуть, це не обов'язково би було знати всьому Фейсбуку і Твітеру, не говорячи вже про агрегатори новин....
показать весь комментарий
27.04.2022 20:26 Ответить
І ти все знаєш? Язик розумний
показать весь комментарий
27.04.2022 21:07 Ответить
Шапочку із фольги вже надягнув?
показать весь комментарий
27.04.2022 22:39 Ответить
Резніков, 22 чи 23 лютого ти говорив, що росія не нападе, тому що у них не створені ударні групи. Резніков коли ти подаси у відставку???
показать весь комментарий
27.04.2022 20:34 Ответить
за три просранных года можно было один F-15-й тренажер купить и всех наших летчиков переучить...... так сидели, *****, шаурму с пивасиком жрали......
показать весь комментарий
27.04.2022 20:37 Ответить
то дорого.... зате які красіві нові асфальтоукладачі катали дороги,милота)))) *****
показать весь комментарий
27.04.2022 20:40 Ответить
4 нлава пару кулеметів трофейних танків. І це багато?
показать весь комментарий
27.04.2022 20:57 Ответить
Кацапи такі кацапи.... Відео явно постановочне...
показать весь комментарий
27.04.2022 21:05 Ответить
Там у коментарях ржуть з кацапів, що "кілька джавелінів - це найбільша модернізація руцкой армії за останні 40 років".
Ще один коментар про начебто натівський автомат, яким хизувався орк на відео, - "На крышке винтовки написано 5.56 NATO... но это коммерческая винтовка на платформе AR-15. Он полуавтоматический и его можно купить практически в любом оружейном магазине. «5.6 NATO» - это обозначение патрона (немного отличается от .223). Большинство производителей оружия добавляют это, чтобы повысить «крутость». Это действительно ничего не значит и определенно не означает, что это оружие принадлежит НАТО."
Там ще й кілька берданок показали. Певно, теж ********** двохствольна зброя. )))

показать весь комментарий
27.04.2022 21:14 Ответить
Почитайте коментарі під цим відео. Гвинтівка Мосіна, купі стріляних туб від одноразових гранатометів та цивільний напівавтоматичний AR-15 з надписом "Made in USA", який вільно продається в магазинах.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:16 Ответить
Это еще наши могут ооооочееень многому поучить натовских пацанов
показать весь комментарий
27.04.2022 22:36 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2022 23:50 Ответить
Мы не афишировали эту работу, чтобы обеспечить комфорт нашим партнерам .

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

"Больше дела,меньше слов.Будь готов ,всегда готов."
показать весь комментарий
28.04.2022 11:05 Ответить
 
 