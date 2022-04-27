Украинские военные уже некоторое время осваивают западное оружие, - Резников

Сейчас учебные программы будут масштабированы и распространены даже на образцы вооружений и техники, относительно предоставления которых Украине пока нет политических решений.

Об этом в Facebook сообщил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Длительное время мы убеждали партнеров в том, что в качестве поддержки целесообразно предоставлять Украине оружие западного производства, которое отвечает стандартам НАТО. Переход на западные калибры и технику – это стратегическое решение, наконец принятое", - рассказал министр.

По словам Резникова, украинские воины уже некоторое время осваивают западное оружие.

"Мы не афишировали эту работу, чтобы обеспечить комфорт нашим партнерам. Сейчас учебные программы будут масштабированы и распространены даже на те образцы вооружений и техники, в отношении которых Украине пока нет политических решений. Когда эти решения будут приняты, в чем я лично не сомневаюсь, мы уже будем готовы.

Кстати, уже есть увлекательный опыт. Наши артиллеристы, тренировавшиеся на САУ 155-мм калибра на полигоне в одной из стран, поразили цель первого выстрела. А затем помогли иностранным коллегам усовершенствовать компьютерную программу, управляющую этой САУ. Что произвело ответное впечатление. Ведь у наших воинов за плечами – опыт войны, реальных боев, где цена ошибки – жизнь", – добавил министр обороны.

