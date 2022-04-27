Украинские военные уже некоторое время осваивают западное оружие, - Резников
Сейчас учебные программы будут масштабированы и распространены даже на образцы вооружений и техники, относительно предоставления которых Украине пока нет политических решений.
Об этом в Facebook сообщил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Длительное время мы убеждали партнеров в том, что в качестве поддержки целесообразно предоставлять Украине оружие западного производства, которое отвечает стандартам НАТО. Переход на западные калибры и технику – это стратегическое решение, наконец принятое", - рассказал министр.
По словам Резникова, украинские воины уже некоторое время осваивают западное оружие.
"Мы не афишировали эту работу, чтобы обеспечить комфорт нашим партнерам. Сейчас учебные программы будут масштабированы и распространены даже на те образцы вооружений и техники, в отношении которых Украине пока нет политических решений. Когда эти решения будут приняты, в чем я лично не сомневаюсь, мы уже будем готовы.
Кстати, уже есть увлекательный опыт. Наши артиллеристы, тренировавшиеся на САУ 155-мм калибра на полигоне в одной из стран, поразили цель первого выстрела. А затем помогли иностранным коллегам усовершенствовать компьютерную программу, управляющую этой САУ. Что произвело ответное впечатление. Ведь у наших воинов за плечами – опыт войны, реальных боев, где цена ошибки – жизнь", – добавил министр обороны.
У вікіпєдії треба не лише цифіркі висмикувати
Ще один коментар про начебто натівський автомат, яким хизувався орк на відео, - "На крышке винтовки написано 5.56 NATO... но это коммерческая винтовка на платформе AR-15. Он полуавтоматический и его можно купить практически в любом оружейном магазине. «5.6 NATO» - это обозначение патрона (немного отличается от .223). Большинство производителей оружия добавляют это, чтобы повысить «крутость». Это действительно ничего не значит и определенно не означает, что это оружие принадлежит НАТО."
Там ще й кілька берданок показали. Певно, теж ********** двохствольна зброя. )))
"Больше дела,меньше слов.Будь готов ,всегда готов."