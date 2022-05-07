Головна помилка Кремля - знищення російськомовних міст України, - Резніков

Знищення російськомовних міст України є помстою Кремля за те, що там не зустрічали російських загарбників із квітами. Це є великою помилкою РФ, адже тепер електоральні вподобання цих регіонів будуть антиросійськими.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Головна помилка Кремля, що вони почали знищувати переважно російськомовні міста України. Тобто на кордоні з росією – Волноваха, Харків, Маріуполь та ін. Вони по суті помстилися і мстяться далі російськомовним українцям, які не зустріли їх з квітами, як вони собі мріяли що це буде на вулиці, на площі, як це в деяких випадках було у 2014 році, умовно кажучи, Крим там здався без бою. А тут, як каже Славко Вакарчук "Я не здамся без бою", Україна це озвучила і не здається. І тому - саме помста. Тому стільки бомбових, артилерійських уражень саме в мирні міста, де переважає російськомовне населення. Я переконаний, що сьогодні якщо провести соціологічні дослідження, карта електоральних якихось симпатій до чогось кремлівського, вона значно змінилася", - наголосив Резніков.

На думку міністра оборони, після перемоги вкрай необхідно провести перевибори місцевих рад та парламенту, аби остаточно позбутись проросійських політичних сил в Україні.

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