Головна помилка Кремля - знищення російськомовних міст України, - Резніков
Знищення російськомовних міст України є помстою Кремля за те, що там не зустрічали російських загарбників із квітами. Це є великою помилкою РФ, адже тепер електоральні вподобання цих регіонів будуть антиросійськими.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Головна помилка Кремля, що вони почали знищувати переважно російськомовні міста України. Тобто на кордоні з росією – Волноваха, Харків, Маріуполь та ін. Вони по суті помстилися і мстяться далі російськомовним українцям, які не зустріли їх з квітами, як вони собі мріяли що це буде на вулиці, на площі, як це в деяких випадках було у 2014 році, умовно кажучи, Крим там здався без бою. А тут, як каже Славко Вакарчук "Я не здамся без бою", Україна це озвучила і не здається. І тому - саме помста. Тому стільки бомбових, артилерійських уражень саме в мирні міста, де переважає російськомовне населення. Я переконаний, що сьогодні якщо провести соціологічні дослідження, карта електоральних якихось симпатій до чогось кремлівського, вона значно змінилася", - наголосив Резніков.
На думку міністра оборони, після перемоги вкрай необхідно провести перевибори місцевих рад та парламенту, аби остаточно позбутись проросійських політичних сил в Україні.
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перерахуйте свої з верховним помилки...за які заплачено українською кровію...
чи визнаєте ви себе винними??? ы хоча б вибачитесь за "не нагнетайте...скоро шашлыки" !!!
- В В! Новость хотите?
- Какую? Хахлы сдаваться решили?
- Нет! Они Вам памятник предложили поставить в Киеве! И на нём написать: «Величайшему украинизатору русскоязычных в Украине»!
це сімвол кацапського ******* - на секунду уявіть її онучків...
З цього всього є не так і багато варіантів перемоги для України. Потрібно відвоювати свої території всі і при цьому мати сильні ЗСУ і озброєння, розвивати свою армію щоб боялися більше наступати. Ще один варіант,якщо буде перемир"я або призупинка бойових дій, використовувати цей час для озброєння і підсилення армії. Починаючи з 2014 по 2022, був золотий час для виготовлення і накопичення зброї,будівництва бетонної стіни з кацапстаном. стратегічні підприємства потрібно було переносити в підземельні споруди. На жаль маємо те що маємо.
Не понятно только вот это
"всі підкоряються центральній владі"
У нас "горизанталь", даже, ты не поверишь, в армии идаже сейчас, когда идет война.
Со своей вертикалью, підкоряються (підкорюються) и підземельними (підземними) спорудами за поребрик.