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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Головна помилка Кремля - знищення російськомовних міст України, - Резніков

резніков

Знищення російськомовних міст України є помстою Кремля за те, що там не зустрічали російських загарбників із квітами. Це є великою помилкою РФ, адже тепер електоральні вподобання цих регіонів будуть антиросійськими.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Головна помилка Кремля, що вони почали знищувати переважно російськомовні міста України. Тобто на кордоні з росією – Волноваха, Харків, Маріуполь та ін. Вони по суті помстилися і мстяться далі російськомовним українцям, які не зустріли їх з квітами, як вони собі мріяли що це буде на вулиці, на площі, як це в деяких випадках було у 2014 році, умовно кажучи, Крим там здався без бою. А тут, як каже Славко Вакарчук "Я не здамся без бою", Україна це озвучила і не здається. І тому - саме помста. Тому стільки бомбових, артилерійських уражень саме в мирні міста, де переважає російськомовне населення. Я переконаний, що сьогодні якщо провести соціологічні дослідження, карта електоральних якихось симпатій до чогось кремлівського, вона значно змінилася", - наголосив Резніков.

На думку міністра оборони, після перемоги вкрай необхідно провести перевибори місцевих рад та парламенту, аби остаточно позбутись проросійських політичних сил в Україні.

Читайте також: Левова частка з ленд-лізу для України піде на озброєння, - Резніков

Автор: 

російська мова (315) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+28
де ви такі беретесь??? головна помилка ***** - війна з Україною!!!
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07.05.2022 23:14 Відповісти
+23
Як це розуміти?! З його слів означає, що по україномовних бити не помилка?
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07.05.2022 23:20 Відповісти
+17
Закрыл бы ты свой рот Резников! Или хочешь что бы и другим городам досталось?
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07.05.2022 23:18 Відповісти
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де ви такі беретесь??? головна помилка ***** - війна з Україною!!!
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07.05.2022 23:14 Відповісти
резников хочет сказать что если бы рашисты уничтожали украиномовные города то было все ок? это не ошибка? ну какая же гниды во власти
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08.05.2022 01:01 Відповісти
Головна помилка Кремля, що він є.
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07.05.2022 23:17 Відповісти
і доки він буде тей кремель - спокою не буде нікому.
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07.05.2022 23:19 Відповісти
Закрыл бы ты свой рот Резников! Или хочешь что бы и другим городам досталось?
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07.05.2022 23:18 Відповісти
евреям на расии приготовиться. Где-то я уже это видел ....

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07.05.2022 23:18 Відповісти
Один партийный чиновник как-то сказал: «Среди советских физиков одни евреи: Иоффе, Ландау, Зельдович, Харитон, Лифшиц, Кикоин, Франк, Бронштейн, Альтшулер, Мигдал, Гинзбург. Хорошо, что есть хоть один русский - Халатников!» - Да, - ответили ему, - только Исаак Маркович и остался!
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07.05.2022 23:36 Відповісти
Ссылку можно на документ? Я не нашел, это похоже фейк.
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08.05.2022 00:02 Відповісти
инициалы малкова перепутаны, пахнет дезой.
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08.05.2022 00:15 Відповісти
Это фальшивка. Составлена местным дурачьем
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08.05.2022 00:32 Відповісти
Текст напечатан на печатной машинке (может кто помнит такие) но при этом выравнивание "по обеим краям" как на "компе". Не внушает доверия.
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08.05.2022 06:30 Відповісти
Головна помилка - зачаття рашиста на п'яну голову.
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07.05.2022 23:19 Відповісти
Як це розуміти?! З його слів означає, що по україномовних бити не помилка?
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07.05.2022 23:20 Відповісти
путен уничтожает города и территории, где была хоть какая то лояльность к рашке, и теперь там только враги, вот это Резников имел ввиду.
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07.05.2022 23:24 Відповісти
може там і була лояльність до рашки, але для рашки вони всі все одно небезпечні і їх так чи іначей все одно би знищили, в Сибіру чи на війнах, бо: вони жили за України, їм є з чим порівняти і порівняння не на користь рашки, вони звикли до свободи, і церква навіть справжня а не фсбешна, ну не вписуються ці люди в сіру массу русскіх. То ж зустрічали би вони русскіх з квітами чи ні, рано чи пізно розпочалися би репресії, спочатку-то активисти інтелігенція, духовні лідери, а потім всі під ряд. Щоб знищити людей не обов"язково бомбити міста, можна створити незносні умови для життя, вони ж це робили вже, і зробили би знову, щоб в чужі домівки своїх орків засіляти. Ну не вийшло, розбомбили.
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08.05.2022 01:11 Відповісти
да резников гнида именно это и говорит - "переживает" за кацапов - подсказывает как вести войну без ошибок
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08.05.2022 01:04 Відповісти
головна помилка ***** - це його псяча справа...він сам - помилка природи...
перерахуйте свої з верховним помилки...за які заплачено українською кровію...
чи визнаєте ви себе винними??? ы хоча б вибачитесь за "не нагнетайте...скоро шашлыки" !!!
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07.05.2022 23:21 Відповісти
Главная ошибка Куйла- то, что он не засох на родительской простыне в 1952-м.
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07.05.2022 23:21 Відповісти
Розтрощили рускочєлюсні регіони, ідійоти запаребрикові.
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07.05.2022 23:22 Відповісти
Приходит Песков к Путину:

- В В! Новость хотите?

- Какую? Хахлы сдаваться решили?

- Нет! Они Вам памятник предложили поставить в Киеве! И на нём написать: «Величайшему украинизатору русскоязычных в Украине»!

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07.05.2022 23:23 Відповісти
Що,непердне,то перл. Зякі казали,що найрозумніший
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07.05.2022 23:26 Відповісти
Сьогодні на Сході України гине основний кацапомовний електорат Зєлєнського. Зє свідки не потрібні. Принаймні в живих. Потрібні "сакральні жертви" які можна буде показати світу... Якщо зловити ЗЄ і вставити йому паяльник в дупу єдине що воно проскавчить на своє виправдання то це "я сам на такоє нє расчитивал, мне совсєм другоє обєщали"...
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07.05.2022 23:28 Відповісти
Чужі помилки вони такі - їх зразу видно, але Симон Петлюра давнр вказав на джерело педикульозу в Україні. Отож проблема давня, а історію треба вчити.
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07.05.2022 23:28 Відповісти
ви бачили ту бабку з червонім стягом, яку Україна зараз годує?
це сімвол кацапського ******* - на секунду уявіть її онучків...
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07.05.2022 23:30 Відповісти
😱😨
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08.05.2022 00:26 Відповісти
главная ошибка кацапов что они нарушили наши законы и теперь их не одно ***** не спасет
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07.05.2022 23:45 Відповісти
Олексію, досить розділяти українців, чого ти лізеш знову зі своїм російськомовним населенням! Українці єдина нація, і наступ орків це показав усьому світу. Краще займайся забезпеченням армії - своїми прямими обов`язками, а не шукай зустрічі з окупантами.
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07.05.2022 23:50 Відповісти
Корисному ідіоту рєзнікову, який хотів в чомусь домовитись з міністром культури рф: це єдине завоювання козломордих : завоювання козломовних посєлєній які ви здали : хєрсон, бєрдянск, мєлітополь,Каховка… Всі чули цю гнилу відмазку: кордон з Кримом залишався замінованим , але жодна міна не запрацювала , бо кацапів було в 15 раз більше. *** ***** в тамбов!!
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07.05.2022 23:58 Відповісти
гаспадін Рєзнікаф спасіба..тьфу.. ідьйот
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08.05.2022 00:08 Відповісти
Бред. А зачем по вашему рашисты уничтожают даунбаситов мобилизируя их и бросая на фронт голых и босых с раритетным оружием? А ведь они встречали рашистов с цветами в 2014. Ответ простой. У рашистов нет друзей. Они просто уничтожают всех до кого дотянулись. И в первую очередь тех кто жил при Украине и может сравнить как теперь живется при рашистах.
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08.05.2022 00:09 Відповісти
Все до чого вони дотягуються перетворюється в гімно, такий собі кацапський Мідас.
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08.05.2022 06:39 Відповісти
Ну чому ж помилка,хто так придумав? По плану кацапів,захопити як раз і треба було південі і східні регіони в першу чергу і Києв щоб владу свою поставити. А якщо владу змінити в Києві,то тоді вже який сенс захоплювати західні регіони,якщо автоматом всі підкоряються центральній владі? А якщо б вони почали захоплювати в першу чергу україномовні регіони,не захоплюючи російськомовні,то попали б прямо в пастку. А по плану то і так зрозуміло що їм потрібна вся Україна,але зразу всю одночасно захоплювати це самовбивство для кацапні. Значить придумали захоплювати поступово.Для чого був потрібен пуйлу Крим і Донбасс,територій і своїх забагато і не потрібні вони їм,але з 2014 року це початок окупації України. анексовані Крим і Донбас потрібен щоб створити військові бази і зручні території для продовження наступу. В 2022 знову стараються захопити по максимуму,скільки вдастя. Якщо буде зупинка війни або перемир"я, то за кілька років "понарожають" і поповнять озброєння для наступного продовження наступу і захоплення. І так вони планують захопити всю Україну за кілька етапів,навіть якщо між етапами буде перемир"я до десяти років.
З цього всього є не так і багато варіантів перемоги для України. Потрібно відвоювати свої території всі і при цьому мати сильні ЗСУ і озброєння, розвивати свою армію щоб боялися більше наступати. Ще один варіант,якщо буде перемир"я або призупинка бойових дій, використовувати цей час для озброєння і підсилення армії. Починаючи з 2014 по 2022, був золотий час для виготовлення і накопичення зброї,будівництва бетонної стіни з кацапстаном. стратегічні підприємства потрібно було переносити в підземельні споруди. На жаль маємо те що маємо.
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08.05.2022 00:13 Відповісти
Капитан очевидность.
Не понятно только вот это
"всі підкоряються центральній владі"
У нас "горизанталь", даже, ты не поверишь, в армии идаже сейчас, когда идет война.

Со своей вертикалью, підкоряються (підкорюються) и підземельними (підземними) спорудами за поребрик.
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08.05.2022 06:55 Відповісти
https://twitter.com/UAWeapons/status/1523027490230444035?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1523027821525966848%7Ctwgr%5E%7Ctwc https://twitter.com/UAWeapons/status/1523027490230444035?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1523027821525966848%7Ctwgr%5E%7Ctwc

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08.05.2022 00:28 Відповісти
Рєзніков скажи хто дав команду розмінувати адмінкордон з Кримом і відразу знайдеться саме гидке кубло проросійських сил в Україні
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08.05.2022 00:48 Відповісти
Резніков, кращи би ти мовчав.
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08.05.2022 01:11 Відповісти
Розпач зрадників, що купили квиток на Титанік на розпродажі за годину до відплиття. Біжить до американців записуватись у подвійні агенти всією ОПОю поки не пізно.
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08.05.2022 04:38 Відповісти
Гарабец сидел на легке.
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08.05.2022 05:59 Відповісти
Головна помилка українців те, що вони думають, що кацапи помилково знищують Україну.
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08.05.2022 07:17 Відповісти
У цих словах логіка геноциду. Виявляєтся, що бомбити треба, але не той етнос. Не треба бути навіть посадовцем, щоб розуміти, що бомбити нікого не треба. Як вчора вибрали. так сьогодні живемо.
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08.05.2022 10:49 Відповісти
Перш ніж щось бовтнути,потрібно хоч трішечки дурною головою думати,але тому вона й дурна,що язик живе сам по собі а мізки самі по собі!!!
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08.05.2022 10:53 Відповісти
 
 