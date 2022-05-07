У німецьких школах навчається 90 тисяч українських учнів

Міністерка освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер повідомила, що від початку війни Росії проти України до німецьких шкіл зараховано понад 90 тисяч українських учнів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Міністерка також наголосила на важливості не лише безпеки, а й перспективи для українських дітей біженців, які нині перебувають у Німеччині. Це забезпечується за допомогою швидкої інтеграції у дитячі садки та школи в поєднанні з додатковими україномовними пропозиціями.

За словами Штарк-Ватцінґер, федеральний уряд надає землям підтримку у мільярд євро, що виділяються також і на сферу освіти. "Метою має бути гарний баланс між інтеграцією в нашу систему освіти та збереженням української ідентичності", - наголосила чиновниця.

Водночас, за даними Асоціації німецьких вчителів, наразі в Німеччині перебувають ще приблизно до 50 тисяч українських дітей шкільного віку, які досі не відвідують навчання. Президент асоціації Гайнц-Петер Майдінґер також повідомив, що вже спостерігається певний рух у напрямку повернення школярів у Західну Україну та до Києва. За його словами, з цієї причини українські діти нині залишають німецькі школи.

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Однак українських школярів, які прибувають, нині досі більше, ніж тих, які повертаються, сказав Майдінґер. Він також висловився за "гнучку та різносторонню концепцію навчання", що має бути спрямована як на довгострокову інтеграцію біженців у німецьке суспільство, так і на те, що біженці хочуть швидко повернутися додому.

Згідно з даними міністерства освіти ФРН, найбільше дітей з України (близько 17 700) нині навчаються в школах Баварії, Північного Рейну- Вестфалії (14 700) та Баден-Вюртембергу (14 175).

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