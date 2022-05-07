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Новини
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У німецьких школах навчається 90 тисяч українських учнів

школа

Міністерка освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер повідомила, що від початку війни Росії проти України до німецьких шкіл зараховано понад 90 тисяч українських учнів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Міністерка також наголосила на важливості не лише безпеки, а й перспективи для українських дітей біженців, які нині перебувають у Німеччині. Це забезпечується за допомогою швидкої інтеграції у дитячі садки та школи в поєднанні з додатковими україномовними пропозиціями.

За словами Штарк-Ватцінґер, федеральний уряд надає землям підтримку у мільярд євро, що виділяються також і на сферу освіти. "Метою має бути гарний баланс між інтеграцією в нашу систему освіти та збереженням української ідентичності", - наголосила чиновниця.

Водночас, за даними Асоціації німецьких вчителів, наразі в Німеччині перебувають ще приблизно до 50 тисяч українських дітей шкільного віку, які досі не відвідують навчання. Президент асоціації Гайнц-Петер Майдінґер також повідомив, що вже спостерігається певний рух у напрямку повернення школярів у Західну Україну та до Києва. За його словами, з цієї причини українські діти нині залишають німецькі школи.

Також читайте: Майже всі українці, які вимушено виїхали до Європи, планують повернутися, - Шмигаль

Однак українських школярів, які прибувають, нині досі більше, ніж тих, які повертаються, сказав Майдінґер. Він також висловився за "гнучку та різносторонню концепцію навчання", що має бути спрямована як на довгострокову інтеграцію біженців у німецьке суспільство, так і на те, що біженці хочуть швидко повернутися додому.

Згідно з даними міністерства освіти ФРН, найбільше дітей з України (близько 17 700) нині навчаються в школах Баварії, Північного Рейну- Вестфалії (14 700) та Баден-Вюртембергу (14 175).

Також читайте: Понад 400 тис. українських біженців наразі перебувають у Німеччині

Автор: 

біженці (1895) Німеччина (7480) діти (5149) школа (2224)


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Топ коментарі
+6
**** ты.
Мамы с детками приезжают -- без пап, бо папам выезд заборонэно.
Приезжают запуганные -- бо им кто-то насвистел в уши, шо немцы назад не выпустят.
Даже боятся на Украинский социал оформляться... -- я тут в переводчиках -- объясняю про всё.
Можно работать, учиться, вообще ничего не делать -- всё оплачено. Уехать обратно в любой момент -- ещё и денег дадут.
Фигли ты звездишь тут мимо кассы, ****?
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08.05.2022 00:03 Відповісти
+5
авжеж, за біженських дітей і молодь з України по європах зараз конкуренція...
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07.05.2022 23:47 Відповісти
+2
Українці розумні працьовиті не агресивні християни легко асимілюються...золото а не біженці
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08.05.2022 00:15 Відповісти
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авжеж, за біженських дітей і молодь з України по європах зараз конкуренція...
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07.05.2022 23:47 Відповісти
**** ты.
Мамы с детками приезжают -- без пап, бо папам выезд заборонэно.
Приезжают запуганные -- бо им кто-то насвистел в уши, шо немцы назад не выпустят.
Даже боятся на Украинский социал оформляться... -- я тут в переводчиках -- объясняю про всё.
Можно работать, учиться, вообще ничего не делать -- всё оплачено. Уехать обратно в любой момент -- ещё и денег дадут.
Фигли ты звездишь тут мимо кассы, ****?
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08.05.2022 00:03 Відповісти
заткнись лживая падаль
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08.05.2022 00:35 Відповісти
И не надо банить , пусть все увидят эту падаль.
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08.05.2022 00:47 Відповісти
За нашу молодёжь всегда была конкурекция
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08.05.2022 00:52 Відповісти
-- прям, с момента твоей регистрации на Цензоре... -- загнали ****** в тупик ...*)
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08.05.2022 01:09 Відповісти
У тебя, хоть у самого хй стоит -- ребёночка заделать? -- кислородный баллон ты наш...*)
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08.05.2022 00:08 Відповісти
ти зкацаплене невиховане лайно.
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08.05.2022 01:41 Відповісти
Українці розумні працьовиті не агресивні християни легко асимілюються...золото а не біженці
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08.05.2022 00:15 Відповісти
Не хотят тут оставаться. То понятно -- хлопцы все ж, в Украине.
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08.05.2022 00:24 Відповісти
с такими ценами на продукты как в Германии сильно не разживешься ..
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08.05.2022 01:54 Відповісти
А сколько в Польше, других странах? Теряем целое поколение...
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08.05.2022 00:43 Відповісти
Нифига не теряем! ...все вернутся -- грамотные, опытные, соскучившиеся.
Я б тоже вернулся.
...там побачым...*)
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08.05.2022 01:12 Відповісти
не везде украинских беженцев видеть хотят - разговаривал с народом из нашего homeland security говорят что украинцев задерживают в лагерях перемещеных лиц под Сан Диего а латиносам открыта дорога.
тот temporary protected status что типа дали украинским беженцам в штатах оказывается будет распространяться на тех у кого есть уже в штатах члены семей которые окажут начальную поддкержку а не для всех добравшихся до границы
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08.05.2022 05:47 Відповісти
що таке Західна Україна?
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08.05.2022 10:00 Відповісти
 
 