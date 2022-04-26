Понад 400 тис. українських біженців наразі перебувають у Німеччині

Понад 400 тис. українських біженців вже прибуло до Німеччини, і щодня прибуває ще приблизно 3 тис.

Такі дані були озвучені на "Круглому столі Україна", проведеному в Берліні у понеділок за участю канцлера Німеччини Олафа Шольца, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За інформацією, понад 60 тис. українських школярів уже навчаються в Німеччині, а випускникам українських шкіл дозволили вступати до університетів Німеччини без диплома.

Крім того, згідно з активованою Євросоюзом директивою про тимчасовий захист, українські біженці також отримують соціальну допомогу, медичну страховку та дозвіл на роботу, і можуть відвідувати заняття з інтеграції.

Участь у круглому столі, організованому державним міністром у справах міграції, біженців та інтеграції Рим Алабалі-Радован, також взяли міністри внутрішніх справ, праці, будівництва та освіти, парламентський статс-секретар міністерства у справах сім'ї та представники федеральних земель, муніципалітетів та організацій громадянського суспільства з питань прийому та інтеграції біженців з України до Німеччини.

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Основними темами обговорення стали чотири національні напрямки діяльності: прийом, розподіл та розміщення; вразливі групи та догляд за дітьми; ситуація на ринку праці для вихідців з України та шкільна і вища освіта.

Зазначимо, на початку квітня цього року Федеральний уряд Німеччини та уряди земель вирішили, що з 1 червня цього року українські біженці будуть зрівняні в базовій допомозі, медобслуговуванні та можливостях працевлаштування з визнаними біженцями.

Крім того, тоді ж Федеральний уряд погодився надати федеральним землям фінансування EUR2 млрд: EUR500 млн муніципалітетам для покриття витрат на проживання, EUR500 млн – на вже понесені у поточному році витрати федеральних земель та EUR1 млрд – на витрати, пов'язані з інтеграцією до дитячих садків або школи, а також на витрати на охорону здоров'я та догляд.

За даними УВКБ ООН на 13:00 24 квітня, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 5,23 млн осіб, з них до Польщі - 2,91 млн, Румунії та Молдови – 843,74 тис., Росію – 605,82 тис., Угорщину – 492,98 тис., Словаччину – 355,59 тис., Білорусь – 24,48 тис.

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Водночас, в Україну, за даними Держприкордонслужби, до цієї дати з 28 лютого в'їхало 1,17 млн осіб.