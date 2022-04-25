У Латвії розглянуть план прийому 40 тисяч біженців з України

Уряд Латвії розгляне 26 квітня план прийому у країні близько 40 тисяч українських біженців.

Про це заявив прем'єр-міністр Криш'яніс Каріньш. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Прем'єр-міністр зазначив, що новий план розрахований на випадок, якщо Латвія буде змушена прийняти удвічі більше біженців, ніж раніше.

Також у вівторок Кабінет міністрів розгляне пропозицію Міністерства охорони здоров'я про те, як держава могла б допомогти змученим війною українським громадянам та військовослужбовцям лікуватися у латвійських лікарнях.

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Раніше стало відомо, що МВС Латвії працює як над планом прийому 40 тисяч українських біженців, так і над спрощенням системи підтримки біженців.

"Наразі в Латвію прибуло трохи менше 22 тисяч біженців, і зростання сповільнилося. Не очікується, що найближчі тиждень-два кількість біженців знову різко зросте", - заявив прем'єр-міністр минулого тижня.

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За його словами, МВС працює як над тим, як Латвія могла б впоратися з 40 тисячами біженців, так і над тим, як могла б виглядати система підтримки біженців після встановленого терміну, коли підтримка їм більше не буде доступна. "Основна ідея полягає в тому, як допомогти цим людям інтегруватися у суспільство", - наголосив Каріньш.