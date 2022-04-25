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У Латвії розглянуть план прийому 40 тисяч біженців з України

латвія

Уряд Латвії розгляне 26 квітня план прийому у країні близько 40 тисяч українських біженців.

Про це заявив прем'єр-міністр Криш'яніс Каріньш. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Прем'єр-міністр зазначив, що новий план розрахований на випадок, якщо Латвія буде змушена прийняти удвічі більше біженців, ніж раніше.

Також у вівторок Кабінет міністрів розгляне пропозицію Міністерства охорони здоров'я про те, як держава могла б допомогти змученим війною українським громадянам та військовослужбовцям лікуватися у латвійських лікарнях.

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Раніше стало відомо, що МВС Латвії працює як над планом прийому 40 тисяч українських біженців, так і над спрощенням системи підтримки біженців.

"Наразі в Латвію прибуло трохи менше 22 тисяч біженців, і зростання сповільнилося. Не очікується, що найближчі тиждень-два кількість біженців знову різко зросте", - заявив прем'єр-міністр минулого тижня.

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За його словами, МВС працює як над тим, як Латвія могла б впоратися з 40 тисячами біженців, так і над тим, як могла б виглядати система підтримки біженців після встановленого терміну, коли підтримка їм більше не буде доступна. "Основна ідея полягає в тому, як допомогти цим людям інтегруватися у суспільство", - наголосив Каріньш.

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Dumaju nashim narodam ochen mnogo obshteva, tak chto integracija budet ljoxkaja s latishami i normalnimi rusko-govarjashtimi. Problema mozit bit priexavshimi vatnikami, kak i mesnimi vatnikami, kotorix unas ohen, ohen mnoga. Poetomu zelatilno chtobi mi mesnie srazu ponimali chto imeesh delo Ukraincami, a ne mesnoi vatoi, rusko-gavarjashtei.
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25.04.2022 21:13 Відповісти
Да, вот как Янцис пишет, с украинцами вообще в Латвии нет проблем, другое дело, что при том, что у нас полно своих ватников, многие из которых ещё тупее роSSийских фашистов, но и вместе с украинцами мы и все остальные страны приняли и порцию украинских ватников. Единственная разница, что ватники из Украины всё таки получили определённую прививку от "руSSкого мира", но есть среди них и те, кто с фигой в кармане воспользовался войной как поводом для спонсируемой турпоездки. Огромная просьба к украинцам - выявляйте подобных и ставьте на вид в соцсетях! Именно ватники чаще всего создают конфликтные ситуации в которых обвиняют всех украинцев, а то и целенаправленные провокации!
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25.04.2022 21:46 Відповісти
100% pravilno skazano.
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25.04.2022 21:56 Відповісти
Наши ватники - советские колонисты 1960-80-ых годов, усиленные демобилизованными советскими военными. Следствие штаба Балтийского военного округа в Риге во время СССР.
Плюс ихние личинки и позже понаехавшая родня. Да, СССР тоже был страной-колонизатором. В советской пропаганде про это, понятно, не говорили. В 1991 их тут было уже 48% от проживающими в Латвийской СССР, в том числе - 74% в Риге. Вот и результат. Не вижу проблем с украинскими беженцами. Я бы поменял всю нашу пророссийскую вату на украинцев - в Латвии стало бы намного чище. Присоединяюсь к Игору - не молчите про наглых ватников. Они должны понять что как минимум следует взглядам, которые остались в 30-летнем прошлом. И что их время тут заканчивается.
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25.04.2022 22:58 Відповісти
 
 