В Латвии рассмотрят план приема 40 тысяч беженцев из Украины
Правительство Латвии рассмотрит 26 апреля план приёма в стране около 40 тысяч украинских беженцев.
Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.
Премьер-министр отметил, что новый план рассчитан на случай, если Латвия будет вынуждена принять вдвое больше беженцев, чем раньше.
Также во вторник Кабинет министров рассмотрит предложение Министерства здравоохранения о том, как государство могло бы помочь измученным войной украинским гражданам и военнослужащим лечиться в латвийских больницах.
Ранее стало известно, что МВД Латвии работает как над планом приема 40 тысяч украинских беженцев, так и упрощением системы поддержки беженцев.
"В настоящее время в Латвию прибыло чуть меньше 22 тысяч беженцев, и рост замедлился. Не ожидается, что ближайшие неделю-две количество беженцев снова резко возрастет", - заявил премьер-министр на прошлой неделе.
По его словам, МВД работает как над тем, как Латвия могла бы справиться с 40 тысячами беженцев, так и над тем, как могла бы выглядеть система поддержки беженцев после установленного срока, когда поддержка им больше не будет доступна. "Основная идея состоит в том, как помочь этим людям интегрироваться в общество", - подчеркнул Кариньш.
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Плюс ихние личинки и позже понаехавшая родня. Да, СССР тоже был страной-колонизатором. В советской пропаганде про это, понятно, не говорили. В 1991 их тут было уже 48% от проживающими в Латвийской СССР, в том числе - 74% в Риге. Вот и результат. Не вижу проблем с украинскими беженцами. Я бы поменял всю нашу пророссийскую вату на украинцев - в Латвии стало бы намного чище. Присоединяюсь к Игору - не молчите про наглых ватников. Они должны понять что как минимум следует взглядам, которые остались в 30-летнем прошлом. И что их время тут заканчивается.