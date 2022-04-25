В Латвии рассмотрят план приема 40 тысяч беженцев из Украины

Правительство Латвии рассмотрит 26 апреля план приёма в стране около 40 тысяч украинских беженцев.

Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Премьер-министр отметил, что новый план рассчитан на случай, если Латвия будет вынуждена принять вдвое больше беженцев, чем раньше.

Также во вторник Кабинет министров рассмотрит предложение Министерства здравоохранения о том, как государство могло бы помочь измученным войной украинским гражданам и военнослужащим лечиться в латвийских больницах.

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Ранее стало известно, что МВД Латвии работает как над планом приема 40 тысяч украинских беженцев, так и упрощением системы поддержки беженцев.

"В настоящее время в Латвию прибыло чуть меньше 22 тысяч беженцев, и рост замедлился. Не ожидается, что ближайшие неделю-две количество беженцев снова резко возрастет", - заявил премьер-министр на прошлой неделе.

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По его словам, МВД работает как над тем, как Латвия могла бы справиться с 40 тысячами беженцев, так и над тем, как могла бы выглядеть система поддержки беженцев после установленного срока, когда поддержка им больше не будет доступна. "Основная идея состоит в том, как помочь этим людям интегрироваться в общество", - подчеркнул Кариньш.