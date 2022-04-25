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В Латвии рассмотрят план приема 40 тысяч беженцев из Украины

латвія

Правительство Латвии рассмотрит 26 апреля план приёма в стране около 40 тысяч украинских беженцев.

Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Премьер-министр отметил, что новый план рассчитан на случай, если Латвия будет вынуждена принять вдвое больше беженцев, чем раньше.

Также во вторник Кабинет министров рассмотрит предложение Министерства здравоохранения о том, как государство могло бы помочь измученным войной украинским гражданам и военнослужащим лечиться в латвийских больницах.

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Ранее стало известно, что МВД Латвии работает как над планом приема 40 тысяч украинских беженцев, так и упрощением системы поддержки беженцев.

"В настоящее время в Латвию прибыло чуть меньше 22 тысяч беженцев, и рост замедлился. Не ожидается, что ближайшие неделю-две количество беженцев снова резко возрастет", - заявил премьер-министр на прошлой неделе.

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По его словам, МВД работает как над тем, как Латвия могла бы справиться с 40 тысячами беженцев, так и над тем, как могла бы выглядеть система поддержки беженцев после установленного срока, когда поддержка им больше не будет доступна. "Основная идея состоит в том, как помочь этим людям интегрироваться в общество", - подчеркнул Кариньш.

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Dumaju nashim narodam ochen mnogo obshteva, tak chto integracija budet ljoxkaja s latishami i normalnimi rusko-govarjashtimi. Problema mozit bit priexavshimi vatnikami, kak i mesnimi vatnikami, kotorix unas ohen, ohen mnoga. Poetomu zelatilno chtobi mi mesnie srazu ponimali chto imeesh delo Ukraincami, a ne mesnoi vatoi, rusko-gavarjashtei.
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25.04.2022 21:13 Ответить
Да, вот как Янцис пишет, с украинцами вообще в Латвии нет проблем, другое дело, что при том, что у нас полно своих ватников, многие из которых ещё тупее роSSийских фашистов, но и вместе с украинцами мы и все остальные страны приняли и порцию украинских ватников. Единственная разница, что ватники из Украины всё таки получили определённую прививку от "руSSкого мира", но есть среди них и те, кто с фигой в кармане воспользовался войной как поводом для спонсируемой турпоездки. Огромная просьба к украинцам - выявляйте подобных и ставьте на вид в соцсетях! Именно ватники чаще всего создают конфликтные ситуации в которых обвиняют всех украинцев, а то и целенаправленные провокации!
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25.04.2022 21:46 Ответить
100% pravilno skazano.
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25.04.2022 21:56 Ответить
Наши ватники - советские колонисты 1960-80-ых годов, усиленные демобилизованными советскими военными. Следствие штаба Балтийского военного округа в Риге во время СССР.
Плюс ихние личинки и позже понаехавшая родня. Да, СССР тоже был страной-колонизатором. В советской пропаганде про это, понятно, не говорили. В 1991 их тут было уже 48% от проживающими в Латвийской СССР, в том числе - 74% в Риге. Вот и результат. Не вижу проблем с украинскими беженцами. Я бы поменял всю нашу пророссийскую вату на украинцев - в Латвии стало бы намного чище. Присоединяюсь к Игору - не молчите про наглых ватников. Они должны понять что как минимум следует взглядам, которые остались в 30-летнем прошлом. И что их время тут заканчивается.
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25.04.2022 22:58 Ответить
 
 