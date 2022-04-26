Более 400 тыс. украинских беженцев в настоящее время находятся в Германии

Более 400 тыс. украинских беженцев уже прибыло в Германию, и ежедневно прибывает еще около 3 тыс. человек.

Такие данные были озвучены на "Круглом столе Украины", проведенном в Берлине в понедельник с участием канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По информации более 60 тыс. украинских школьников уже учатся в Германии, а выпускникам украинских школ разрешили поступать в университеты Германии без диплома.

Кроме того, согласно активированной Евросоюзом директиве о временной защите, украинские беженцы также получают социальную помощь, медицинскую страховку и разрешение на работу, и могут посещать занятия по интеграции.

Участие в круглом столе, организованном государственным министром по делам миграции, беженцев и интеграции Рим Алабали-Радован, также приняли министры внутренних дел, труда, строительства и образования, парламентский статс-секретарь министерства по делам семьи и представители федеральных земель, муниципалитетов и организаций гражданского общества по вопросам приема и интеграции беженцев из Украины в Германию.

Читайте: В Латвии рассмотрят план приема 40 тысяч беженцев из Украины

Основными темами обсуждения стали четыре национальных направления деятельности: прием, распределение и размещение; уязвимые группы и уход за детьми; ситуация на рынке труда для выходцев из Украины и школьное и высшее образование

Отметим, что в начале апреля этого года Федеральное правительство Германии и правительства земель решили, что с 1 июня этого года украинские беженцы будут уравнены в базовой помощи, медобслуживании и возможностях трудоустройства с признанными беженцами.

Кроме того, тогда же Федеральное правительство согласилось предоставить федеральным землям финансирование EUR2 млрд: EUR500 млн муниципалитетам для покрытия расходов на проживание, EUR500 млн – на уже понесенные в текущем году расходы федеральных земель и EUR1 млрд – на расходы, связанные с интеграцией в детские садов или школы, а также расходы на здравоохранение и уход.

По данным УВКБ ООН на 13:00 24 апреля, в целом из Украины с начала войны выехало (без учета потока на въезд) 5,23 млн человек, из них в Польшу – 2,91 млн, Румынию и Молдову – 843,74. тыс., Россию – 605,82 тыс., Венгрию – 492,98 тыс., Словакию – 355,59 тыс., Беларусь – 24,48 тыс.

Также читайте: Украинские беженцы, которые останутся в ЕС, будут способствовать развитию экономики, - представитель МВФ Кеммер

В то же время, в Украину, по данным Госпогранслужбы, к этой дате с 28 февраля въехало 1,17 млн человек.