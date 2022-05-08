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Деякі країни хочуть купити у РФ зерно, вкрадене в Україні, - Зеленський

зерно,экспорт

Росія блокує всі українські торгові шляхи та вивозить зерно, яке потім намагається продати деяким країнам. Київ знає, кому надходять такі "бізнес-пропозиції" від країни-агресора.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава держави назвав ситуацію з крадіжкою Росією наших товарів, зерна та інших ресурсів великою проблемою.

"Росія блокувала всі торгові шляхи, і ми не можемо експортувати нашу пшеницю. Вони окупували наші порти, і вони вивозять наші товари", - сказав Зеленський.

Президент додав, що українська сторона знає, яким саме країнам РФ має намір продати викрадене зерно, але розголошувати інформацію про них зараз не став.

"Я не хочу зараз це говорити. Я не хочу називати конкретні країни, які за нашими спинами укладають угоди, щоб купувати наше зерно у Росії, що вкрали з України - не зараз. Але у нас є назви цих держав", - розповів він.

Читайте також: Росіяни намагалися продати у Єгипет вкрадене українське зерно

Зеленський зазначив, що якщо такі угоди будуть реалізовані, Україна відреагує.

"Так що якщо вони це зроблять - ми, звичайно, повідомимо", - заявив президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24352) зерно (3134) продаж (2289) росія (66060) крадіжка (661) зернові (1241)


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Топ коментарі
+34
Хто розмінував виходи із Криму? Хто дав добро на окупацію півдня?
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08.05.2022 08:16 Відповісти
+30
Той хто купує крадене-є співучасником крадія...
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08.05.2022 08:10 Відповісти
+22
Ти ж здав південь з коридором на Крим та водою, а тепер вихваляєшся що знаєш кому кацапня продасть вкрадене зерно. Підеш під трибунал.
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08.05.2022 08:21 Відповісти
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Той хто купує крадене-є співучасником крадія...
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08.05.2022 08:10 Відповісти
Решение простое: те кто покупает наше краденное зерно больше никогда в жизни ничего не продавать!! Пусть сосут член и голодают
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08.05.2022 08:29 Відповісти
Скупка вкраденого це злочин!
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08.05.2022 08:35 Відповісти
Китай це ж найкращий друг зекоманди, ахаха
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08.05.2022 10:38 Відповісти
Біда з головою, так?
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08.05.2022 11:42 Відповісти
если зерно везут морем то грузы можна перехватывать авианосцами и конфисковать
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08.05.2022 09:05 Відповісти
Да,авианосцы как раз для этого и созданы.
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08.05.2022 11:42 Відповісти
А клован не хоче хоча б натякнути,скільки це ще буде продовжуватися? Чи знову будуть чергові констатації фактів кацапського беззаконня ще на 10 років?
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08.05.2022 08:12 Відповісти
Йому і "слугам" вигідна війна, бо не треба виборів.
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08.05.2022 09:59 Відповісти
І заробітчани закордон не втечуть, мічта коломойського
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08.05.2022 10:39 Відповісти
Очевидно, отморженные китай и индия в первую очередь...
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08.05.2022 08:12 Відповісти
Один корабель Єгипет погнав від свого берега то він поплив в сторону Лівану і Сирії.
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08.05.2022 08:25 Відповісти
Нічого у свінособак не змінюється за часіа голодомору.Що тоді продавали зерно за кордон що зараз теж саме.Знищувати русню без жалю.
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08.05.2022 08:15 Відповісти
Хто розмінував виходи із Криму? Хто дав добро на окупацію півдня?
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08.05.2022 08:16 Відповісти
Ви нє панімаєтє, там мали побудувати хаби з ЦНАПами, і щатл буси
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08.05.2022 10:41 Відповісти
Ти ж здав південь з коридором на Крим та водою, а тепер вихваляєшся що знаєш кому кацапня продасть вкрадене зерно. Підеш під трибунал.
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08.05.2022 08:21 Відповісти
"Так що якщо вони це зроблять - ми, звичайно, повідомимо", - заявив президент Джерело:
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08.05.2022 08:26 Відповісти
Вы как-то уже определитесь.а то как победы,то ВСУ,а как поражение,так Зе.

"У победы множество отцов, а неудача всегда сирота." - Джон Фицджеральд Кеннеди
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08.05.2022 11:48 Відповісти
Кажи давай, чого припхалося ефіопське расистське чмо і що воно тут забуло.
Теж харч просило ?
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08.05.2022 08:23 Відповісти
Оффтоп: підкажіть, як знайти авторську тему.

Дякую.
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08.05.2022 08:25 Відповісти
Саме цікаве що це (скоріш всього) - не ініціатива "Блазня" Це інформація від союзників, які змусили його її озвучить! Бо для нього кожне подібне "дзявкотіння" проти кацапів - що удар молотком по власних пальцях!
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08.05.2022 08:25 Відповісти
Пані Софія просила вам передати, що її заблоковано і щоб ви трохи підтримували Автотему.
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08.05.2022 08:44 Відповісти
це та софія що дуглас?! УРА!!! нарешті цю мадярську босорканю заблокували!)) адміну з мене Гленфідік...
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08.05.2022 11:45 Відповісти
Доброго здоров"я , шановний , навіть не читаю коментар - просто радий що Ви з"явилися на Цензорі ! Відпишіться своїм знайомим , вони Вас вже тут з місяць шукають , хвилюються !
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08.05.2022 12:11 Відповісти
Стаття 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом
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08.05.2022 08:25 Відповісти
Цей Зеленський навіть війну перетворив у квартал з відосиками: жвиндить і малюється на кождому кроці, "по поводу і без". Мали б говорити пофільні фахівці, міністри, військові... ні, всюди ЯЯЯ і "пєсєнка моя". Аплодисментів, видно, хоче. Щось про успіхи на фронтах пісенька не дуже виходить... і жалюгідне белькотіння про порятунок людей з Маріуполя. Веде себе як речник, а не як Президент країни...
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08.05.2022 08:25 Відповісти
воно хоче, ще раз в президенти йти і думає, що малює собі рейтиинг, а не статті КК.
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08.05.2022 08:28 Відповісти
Бо біля Лиману всьо не дуже добре для ЗСУ...
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08.05.2022 10:42 Відповісти
. .
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08.05.2022 08:29 Відповісти
А хто тоді Зеленський, якщо не українська влада? Законно обраний президент. Щось я не розуміє цих критиків влади саме зараз. У нас широкомасштабна війна і владу зараз змінювати ніхто не буде. То то чого оці всі дебільні коментарі про те, яка влада хрінова? Ви або дурні або зловмисники
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08.05.2022 09:36 Відповісти
Критика Зеленского была постоянно,только 73% долбней этого не хотело замечать.Тебя не смущает,что завхоз Ермак какие то переговоры ведет вместо президента,на все всех встречах его ипало.
Кто у нас президент?Ермак или Вова,который без листика не может сказать предложение?
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08.05.2022 09:44 Відповісти
Во всём мире переговоры ведут доверенные лица ,а президенты подписывают уже фактически принятые решения.
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08.05.2022 11:59 Відповісти
Как я должен относиться к предательской власти,которая хотела сдать Украину?Или еще есть упоротые,которые думают,что игнорирование разведок СЩА Англии о готовящейся войне и сдача юга Украины это случайность?
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08.05.2022 09:37 Відповісти
Тим більше що про плани рахи захопити Каховські шлюзи і Маріупіль за ці 8 років тільки глухий не чув!
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08.05.2022 10:49 Відповісти
А где вы прочли про игнорирование?
А на какой карте вы увидели,что юг сдан?
А какое направление нужно было ослабить Киев,Харьков?
Ото павлик сиди и не пи... и .
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08.05.2022 12:43 Відповісти
Мене нервують подібні заяви від сьогоднішніх зе"патріотів" , які два місяці тому кричали про мир з рахою а до 2014 взагалі думали що війна неможлива. Тоді вони нас називали нациками а зараз вчать нас як бути патріотом і називають кацапськими тролями що розгойдують човен найвеличнішого
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08.05.2022 10:48 Відповісти
А шо во время войны по-другому бывает?
Смотрю не до всех дошло ещё что
это война.Может им еще аренду за землю в Киев заплатить?
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08.05.2022 09:14 Відповісти
Тупин это как богатенький мальчик которому добрые бабушки (Европа) надавали много-много карманных денег и он обезумев от счастья, ломится в детский магазин покупать много много солдатиков и танчиков , но вот незадача - соседский мальчик видя эго расточительность, время от времени забирает его игрушки , а он покупает опять а он забирает ещё больше... Надеемся что у куйла денежных средств не бесконечные.
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08.05.2022 09:18 Відповісти
Я не хочу називати конкретні країни, які за нашими спинами укладають угоди, щоб купувати наше зерно у .....
------------------------------
Шо значить "я не хочу називати". Називай усіх!
Ми що, в іграшки граємось???? У нас війна! Гинуть діти!
а якщо інформація не перевірена, то пи$діти - не мішки ворочати.
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08.05.2022 10:02 Відповісти
на самом деле всё намного проще,и без эмоций!!! украине надо официально открыть уголовные дела по конкретным случаям незаконного вывоза россией зерна,или какого другого ресурса с территории украины,после объеденить несколько таких случаев в одно дело и обратиться в международный суд. так надо действовать,чтоб для страны агрессора наступили конкретные юридические последствия,а они в случае доказаности этих действий будут намного более плачевными, чем сегодняшние санкции,так-как есть конкретный состав преступления по очень серьёзным статьям международного уголовного кодекса. и здесь уже не отвертеться тем что,для рашки это "спецоперация,по помощи,советским украинцам,после их обращению к россии, в защите от украинских нацистов", а для украины это отечественная война,в отражении агрессии соседнего государства. спорить и доказывать будут много и бессовестной рашке ничего не докажешь,её можно только принудить! а конкретное уголовное дело после решения международного суда,это юридический факт,без эмоций и интерпретаций!!!вот чего надо добиваться. а так-же,это можно будет использовать в качестве доказательства того,что рашка не советский порядок устанавливает по просьбе советских украинцев и уничтожает украинских националистов,а ведёт захватническую и грабительскую войну. последствия этого дела будут изгнание рашки из тех международных организаций в которых она применяет право вето и блокирует все решения которые ей не нравятся,а так-же прямое изъятие российской государственной собственности за границей и наложение санкций на те государства которые с ней сотрудничают. пусть потом германия или израиль с турцией попробуют с рашкой сотрудничать,так-же попадут под санкции! касательно стран которые покупают краденное, так-же надо выявлять эти цепочки,заводить конкретные уголовные дела и передавать их в международный суд! всё надо доводить до юридического факта и к этим странам сразу будут применены штрафы в таком размере,что и украина получит десятикратное возмещение за убытки и покупатели краденного больше этого делать не будут,а в случае повторной глупости,с их стороны,на них будут наложены санкции,как на рашку,а может и хуже и полное эмбарго. когда где-то убивают людей,всем это не приятно,многим неприятно временно,а другим возмутительно неприятно,и только кого убивают,для них это смертельно,а вот когда кто-то пытается убить международный экономический порядок,это смертельно для всех,и за это они уничтожат кого угодно - и рашку и кто с ней сотрудничает и кто покупает краденное. вот в этом направлении и надо работать украинскому государству. призывы к справедливости- это не плохо,а наличие юридического факта смертельно для агрессора. переведите это на украинский и отправьте президенту.
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08.05.2022 10:28 Відповісти
Что за страны? что он темнит. венгрия? австрия? китай? загадочник какой то
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08.05.2022 11:10 Відповісти
яка мадярія та австрія?)) навіщо їм стільки зерна, китай та якась аравія...
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08.05.2022 11:41 Відповісти
Див.08.25.
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08.05.2022 11:42 Відповісти
Страны, котолрым предлагается, легко увидеть из гугла на запрос "покупка зерна в Украине". Это, в основном, страны Магриба.
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08.05.2022 12:11 Відповісти
Щиро бажаю,щоб вони ним вдавились!
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08.05.2022 11:35 Відповісти
Розмінував південь а тепер каже що крадуть, мабуть знову потягнув зайву стежку сніжку...
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08.05.2022 11:38 Відповісти
не виключаю що зерно перед захопленням було трошечки отруєно патріотичними українськими бабусями
А чому б ні
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08.05.2022 11:41 Відповісти
Цікаво, чиє то зерно, що боневтік так переймається? Напевно не Україні належало
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08.05.2022 11:43 Відповісти
Певно, рошенівське, бо Дякули страшенно знервовані.
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08.05.2022 11:50 Відповісти
Цим питанням повинен займатись Шмигаль, він тільки кредити на боротьбу з ковідом шмигає по 150 млн негривень. А Зеленському варто відкрити рот тільки після порятунку військових і цивільних з Маріуполя стоячи перед ними на колінах у залі суду.
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08.05.2022 12:53 Відповісти
Опять эти гнилые намёки..... Кто то покупает.... Кто то на нас напал и убивает украинцев .... Я знаю кто занимается контрабасом на таможне но пока их не назову....
Может пора бить в лоб.... Тогда и покупать ворованое не будут?
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08.05.2022 15:07 Відповісти
Хрен им а не пшеницу!
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08.05.2022 16:47 Відповісти
в суд надо подавать на них, а не сопли пускать
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08.05.2022 23:25 Відповісти
 
 