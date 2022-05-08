Деякі країни хочуть купити у РФ зерно, вкрадене в Україні, - Зеленський

Росія блокує всі українські торгові шляхи та вивозить зерно, яке потім намагається продати деяким країнам. Київ знає, кому надходять такі "бізнес-пропозиції" від країни-агресора.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава держави назвав ситуацію з крадіжкою Росією наших товарів, зерна та інших ресурсів великою проблемою.

"Росія блокувала всі торгові шляхи, і ми не можемо експортувати нашу пшеницю. Вони окупували наші порти, і вони вивозять наші товари", - сказав Зеленський.

Президент додав, що українська сторона знає, яким саме країнам РФ має намір продати викрадене зерно, але розголошувати інформацію про них зараз не став.

"Я не хочу зараз це говорити. Я не хочу називати конкретні країни, які за нашими спинами укладають угоди, щоб купувати наше зерно у Росії, що вкрали з України - не зараз. Але у нас є назви цих держав", - розповів він.

Читайте також: Росіяни намагалися продати у Єгипет вкрадене українське зерно

Зеленський зазначив, що якщо такі угоди будуть реалізовані, Україна відреагує.

"Так що якщо вони це зроблять - ми, звичайно, повідомимо", - заявив президент.