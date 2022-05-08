Внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині загинули 4 людини, 8 осіб отримали поранення, - ОВА
Російські окупанти 8 травня продовжили обстрілювати Донецьку область, внаслідок чого загинули 4 особи.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 8 травня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донеччини: 2 в Очеретиному, 1 у Нью-Йорку і 1 у Вугледарі. Ще 8 людей через обстріли дістали поранення.
Крім того, в Бахмуті медичну допомогу було надано 6 цивільним, пораненим на Луганщині.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар08.05.2022 22:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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