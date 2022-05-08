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Внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині загинули 4 людини, 8 осіб отримали поранення, - ОВА

донеччина

Російські окупанти 8 травня продовжили обстрілювати Донецьку область, внаслідок чого загинули 4 особи.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 8 травня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донеччини: 2 в Очеретиному, 1 у Нью-Йорку і 1 у Вугледарі. Ще 8 людей через обстріли дістали поранення.

Крім того, в Бахмуті медичну допомогу було надано 6 цивільним, пораненим на Луганщині.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Донецька область (8812) Кириленко Павло (910)


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08.05.2022 22:00 Відповісти
 
 