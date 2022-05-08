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Новини
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У Берліні поліція за українські прапорці затримала чоловіка

німеччина

Під час святкування у Берліні 77-ї річниці завершення Другої світової війни сталося декілька конфліктів, пов’язаних із використанням української символіки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

Більшість конфліктів відбулося на меморіалі у Тіргартені, де зібрався як український, так і російський мітинги.

Напередодні поліція заборонила використання прапорів на мітингах 8 травня через "дуже чутливу ризикову ситуацію".

"На практиці це означає, що оскільки проросійські демонстранти можуть відчувати себе спровокованими українськими прапорами, ними не можна розмахувати…Забороняється солідарність із завойованою та бомбардованою країною, яка бореться за свободу, як і розмахувати символікою російських розпалювачів війни", - пише Bild.

Дивіться також: У Берліні відбувся благодійний концерт на підтримку України. ФОТО

Без конфлікту не обійшлося. Bild повідомляє, що поліція затримала чоловіка, який роздав українські паперові прапорці. Видання зазначає, що подало запит до поліції, але наразі не отримало відповіді.

Крім того, декілька людей розгорнули 25-метровий прапор України. Поліція вжила заходів і змусила запакувати прапор.

"Ще один шалений сором: коли український посол Андрій Мельник поклав вінок до меморіалу Радянської війни в берлінському Тіргартені в пам’ять про мільйони українських воїнів, які загинули у Другій світовій війні, десятки демонстрантів кричали: "Мельник геть!",- додає Bild.

Нагадаємо, влада федеральної землі Берлін заборонила прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня, прирівнявши їх до символіки сепаратистів та Росії.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився цією забороною і закликав владу Берліна переглянути це рішення.

Згодом влада Берліна пішла на поступки, дозволивши протягом обмеженого часу українську символіку під час пам’ятного заходу до дня закінчення Другої світової війни в Європі, який буде проводити українське посольство.

Автор: 

Берлін (193) мітинг (755) символіка (189) прапор (486)


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Топ коментарі
+34
ну автопробіги з рабсійськими флагами, зетками, ГейОргієвськими стрічками це ж не небезпечно, а от український прапор це так - екстремізм, нацизм, ксенофобія - одним слово БОРЩ!
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08.05.2022 21:39 Відповісти
+26
сюр, и в это время пробеги за букву зе
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08.05.2022 21:36 Відповісти
+20
Як добре, що розбірки побєдобєсія проходять аж в Берліні, а не як раніше в Києві або Львові...
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08.05.2022 21:39 Відповісти
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сюр, и в это время пробеги за букву зе
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08.05.2022 21:36 Відповісти
Все ще рахуєш, що це друзі?
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08.05.2022 21:37 Відповісти
пнх
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08.05.2022 21:39 Відповісти
вважаєш. с рашистами не обсуждаю
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08.05.2022 21:41 Відповісти
"обсуждаю" трошки ти попалився
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08.05.2022 21:44 Відповісти
с каких пор рахуєш это обсуждаю, тупорылое ольгино
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08.05.2022 21:49 Відповісти
если ты не заметил по причине тупости. то мой первый пост на сруцьком, поэтому не обсуждаю. но в отличие от ольгино я знаю украинский, поэтому рахуєш это вообще сюр...
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08.05.2022 21:55 Відповісти
а чо типа, аквафрешами не размахивали? не верю!
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08.05.2022 21:38 Відповісти
Як добре, що розбірки побєдобєсія проходять аж в Берліні, а не як раніше в Києві або Львові...
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08.05.2022 21:39 Відповісти
ну автопробіги з рабсійськими флагами, зетками, ГейОргієвськими стрічками це ж не небезпечно, а от український прапор це так - екстремізм, нацизм, ксенофобія - одним слово БОРЩ!
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08.05.2022 21:39 Відповісти
Просто не всі ще зрозуміли, що тут або "так" або "ні", а відповіді "незнаю" просто не існує
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08.05.2022 21:43 Відповісти
Нібито російські флаги теж заборонили - чи на те поліція закривала очі??
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08.05.2022 21:44 Відповісти
Не угорці. Усього лиш німці. Але як символично... Однією рукою підтримувати, іншою - забороняти. А що там Австрія? Як себе поводить?
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08.05.2022 21:40 Відповісти
Я считаю что махать своим флагом в чужой стране, если это не там условная футбольная команда приехала или еще что-то такое моветон. Так что запретили и запретили. Их право.
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08.05.2022 21:41 Відповісти
иван+петров=даблфейспалм
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08.05.2022 21:44 Відповісти
Жаль что на цензоре нельзя смотреть историю сообщений. Потому что любой кто смотрел бы что я пишу не писал бы такое. Но, увы.
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08.05.2022 21:49 Відповісти
зачем мне история, мне и моей несовенршенной памяти хватит, и я давно заметил что ты антиукраинское зермо
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08.05.2022 22:03 Відповісти
Та гнилий...
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08.05.2022 23:09 Відповісти
Всім пофіг, що там собі важає зальотний кацап
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08.05.2022 21:45 Відповісти
Закон есть закон.Это вам не Сральня,где все держится на договорняках.
Увидите как прекрасно полиция Германии работает.
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08.05.2022 21:45 Відповісти
Сральня,твоя ублюдошна,недосрана кацапердонія , непвнрцінний
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08.05.2022 23:00 Відповісти
Лёха, иди на йух, куйцапская мразота
Фашик свинособачий
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08.05.2022 23:38 Відповісти
Що за подача новин, так заарештований чоловік чи надумано,так хто там кричав проти Мельника, перестаньте маніпулювати. Поважайте других і поважайте себе.
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08.05.2022 21:45 Відповісти
Мельника на мыло. Прокремлёвская закладка.
Вот почему он постоянно мутил воду больше чем надо было.
Гнида.
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08.05.2022 21:47 Відповісти
У Мельника работа такая. Он должен прикидываться жертвой и давить на немцев. Но это не значит что простые украинцы должны вести себя неуважительно. Всё-таки они тут хозяева, а украинцы только гости.
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08.05.2022 21:50 Відповісти
Вообще мне Мельник нравился еще до войны. Побольше бы таких послов. Может он немного эмоционален, но он настоящий патриот.
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08.05.2022 21:51 Відповісти
Патриоту мозги и такт нужны тоже. Особенно, дипломату.
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08.05.2022 22:33 Відповісти
Его цель вышвырнуть немцев из зоны комфорта. Пусть в зону комфорта их Путин засовывает с нефтерублями. А наши цели обратные. Раззадорить их. Так что такая вот дипломатия.
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08.05.2022 23:36 Відповісти
Ти в слові "*****" зробив чотири помилки.
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09.05.2022 06:42 Відповісти
Біжать як таргани: в Херсоні українці лякають руснюhttps://youtu.be/9q_9eTFwBrE
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08.05.2022 21:47 Відповісти
Німецька влада підтримує та захищає українців у Німеччині так, як не робить цього українська влада для українців в Україні.
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08.05.2022 21:54 Відповісти
васичка. зачем ты голосовал за хрипуна?
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08.05.2022 22:00 Відповісти
Вакарчука?...
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08.05.2022 22:06 Відповісти
Підарзєюка
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08.05.2022 23:06 Відповісти
У нас влада переймається полоненими. То ім цигарок хочеться і додому. То немалі гроші виділять на їх утримання.
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08.05.2022 22:15 Відповісти
в спам немецькэ рузькэ
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09.05.2022 08:07 Відповісти
Порошенко "займався" цим питанням так професійно, що йому тільки занепокоєння висловлювали
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09.05.2022 00:31 Відповісти
Ваня Петров, махать флагом - це брати лаптеви можуть, Там один упоротий мокшанець хоче стерти з своєї куцої памяті все, що нагадує йому Україну. Одна общипана курка дивиться на берлін, а друга на пекін, оцимм і махайте.
Колись відомий персонаж епосу рузге писав листи дідусеві, а адреси не знав. І як віщував ще один (одні) релікт - єсли на клетке слона написано носорог-не верь глазам своим. Так що, дивлячись на орлів на махалові рузге -не верь глазам своїм. Це не орли, це общипані кури. В Одессі до цих пір говорять, що сексот (по фені) в перекладі з мокшанської - дятел. От що має бути на махалові рузге.
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08.05.2022 22:00 Відповісти
Как не стыдно немцам, берите пример у Болгарии, где проходят массовые митинги в поддержку Украины с нашими символами и флагами.
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08.05.2022 22:02 Відповісти
По перше мужчини наші ні в яку німеччину не виїжали, по-друге, на Україну здійснено військовий напад , бомбардування ,вбивства і це ганебно прирівнювати країну жертву що бореться за свободу з грязним агресором,і по-третє Німеччина "виростила"путіна ,і північний потік і все інше. То може нехай з НАТО вийде як так росію любить і визначитись не може і входить в одкб так хоч чесно буде ,а то на два стільця сідалища не хватить.
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08.05.2022 22:12 Відповісти
Чемодан, вокзал, рабсия, это для российских фашистов, а Украину поддержать надо, иначе это выглядит как поддержка фашизма и войны.
Болгария на 9 мая:
https://www.facebook.com/groups/ukraine.bg/permalink/389088489897028/
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08.05.2022 22:12 Відповісти
чемодан, вокзал, Украина,военкомат
а у тебя первый паспорт какой, должен приехать в родные военкоматы, хоть у нас, а возможно и в парашке сюрприз
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08.05.2022 22:30 Відповісти
У меня паспорт был, есть и будет один- я Американец
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08.05.2022 23:55 Відповісти
Та хер там . Кацап ты обыкновенный . Это они ,когда им выгодно вспоминают про главенство закона , а когда невыгодно , то начинают бормотать про "истарическую справидливасть" и "дилды ваивале ". И ещё . У нас тут не по паспорту , а по морде бьют .
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09.05.2022 00:34 Відповісти
"Семён", чемодан, вокзал, рассєя. Путлєр відправить на експорт як добриво для українських степів
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09.05.2022 00:42 Відповісти
П...дуй усрюпинськ
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08.05.2022 23:02 Відповісти
Неоспоримый факт, доказывающий, что они готовы были сдать Украину Путину. Который даже больше, чем факт. Как говорил горинский бургомистр в "Мюнхгаузене", - так оно и было на самом деле. Речь о Германии, гнезде, рассаднике "путинферштееров". Стране, которая 16-летними стараниями "лучшей женщины Путина" Ангелы Меркель была, по словам бывшего главы ведомства по защите конституции Ханса-Георга Маассена, приведена к зависимости от России и Китая. Или, как недавно написал Ян Фляйшхауер (Jan Fleischhauer) в Fokus, "Германии нужна комиссия по расследованию, чтобы выяснить, как могло случиться, что страна попала в зависимость от Путина и тем самым была поставлена под угрозу национальная безопасность".

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung посол Украины в ФРГ Андрей Мельник рассказал, что сразу после начала российского вторжения 24 февраля министр финансов Германии Кристиан Линднер с "вежливой улыбкой" говорил ему, что судьба Украины предрешена, Киеву осталось несколько часов, и потому он против поставок Украине тяжелого вооружения и отключения России от SWIFT, так как считает эти меры бессмысленными. Министр, по свидетельству Мельника, хотел говорить с ним не о помощи Украине - а о будущем марионеточном правительстве, которое назначит Путин. "Это был худший разговор в моей жизни", - признался Андрей Мельник.

По сути, Линднер прямым текстом заявил, что Германия готова сдать Украину на милость победителя. Точнее, победителю на расправу. И подталкивал ее к капитуляци
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08.05.2022 22:04 Відповісти
Німечччині варто б було визначитися, вкрай обурливо.
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08.05.2022 22:05 Відповісти
при всем моем отвращении к немцам, в чужой стране нужно соблюдать ее законы или радикально их нарушать и не попадаться.
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08.05.2022 22:05 Відповісти
закони німеччини дивним чином лояльні під расєян)) де великі грошенята там і закони не такі суворі...
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08.05.2022 22:14 Відповісти
штанмаєра не дарма не захотіли бачити в Україні...
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08.05.2022 22:09 Відповісти
немчура обоссаная , про бабло переживает , хочу что бы руZZкие из берлина сделали мариуполь , они могут повторить , пусть повторят в германии, фрау меркель им поможет.
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08.05.2022 22:09 Відповісти
За те старые танки т72,все требуют от Германии Леопарды2- стоимость которых в 10 раз больше.
Ото друзья,по братски спихивают мусор,а Германия все оплачивает
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08.05.2022 22:14 Відповісти
Пусть оплачивает, Германия много денег заработала делая бизнес в рашке
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08.05.2022 22:33 Відповісти
Германія грабувала Україну в зв'язці кацапнею. Германія долучилася до ГОЛОДОМОРІВ, знищувала українців в 2 Світовій, створила членінський режим,створювала кацапську імперію. Історична провина Германії безмежна. Каятися *****,каятися
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08.05.2022 22:56 Відповісти
да пошла эта недострана за своим союзным кораблем
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08.05.2022 22:20 Відповісти
Німці чогось ватний шабаш на машинах дозволили, німці позорисько, надіюсь всі почнуть потрохи їх щємити
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08.05.2022 22:43 Відповісти
Німці злочинні! Всі німці винні! Винні й досі. Німецький нацизм живий! Німці неякісно денацифіковані. Нехай їдуть в кацапський ГУЛАГ !!! Німці неодноразово в 20 ст. нападали на Україну!!!
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08.05.2022 22:49 Відповісти
Німеччина Ганьба Європи...
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08.05.2022 23:08 Відповісти
рибка гуппі.
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08.05.2022 23:45 Відповісти
500 тысяч приняли*300 евро плюс мед и жильё. примерно 250 млн. евро в месяц помощь нашим. а мельник называет канцлера ливерной колбасой. и кто провокатор?
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08.05.2022 23:12 Відповісти
Прости дружочек, но украинцев нельзя купить за деньги. Может ты нас с Грецией спутал. Мы России не продавались и Германии продаваться не будем. За деньги, спасибо, конечно.
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08.05.2022 23:45 Відповісти
@Alik Krass Так вы же и вскормили путлера своими миллиардами евро за углеводороды, теперь хорошенькими хотите казаться? Чистенькими? Вы породили нацизм в 30-е гг., вы и породили рашизм. Трусы и мерзавцы, пропутлеровские подстилки.
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09.05.2022 00:35 Відповісти
А не страусиная ли политика Германии и её заискивание перед ****** привело к тому ,что миллионы украинцев были вынуждены стать беженцами ? Тебе это в голову не приходило , нет ? Теперь решили деньгами откупиться и стать добрыми самаритянами ?
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09.05.2022 00:39 Відповісти
Wer? Russisches Schwein. SO ist klar?
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09.05.2022 06:21 Відповісти
Немцы остались верны своему делу и поддерживают нацизм русского разлива - рашизм.
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09.05.2022 00:36 Відповісти
Украинский флаг символизирует борьбу за свободу - как можно быть настолько тупым, чтобы запретить его в Берлине? Догадываюсь, что очередная левая сволочь из партии Шредера проявила инициативу, косвенно поддерживая наследников Гитлера.
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09.05.2022 07:43 Відповісти
 
 