У Берліні поліція за українські прапорці затримала чоловіка
Під час святкування у Берліні 77-ї річниці завершення Другої світової війни сталося декілька конфліктів, пов’язаних із використанням української символіки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.
Більшість конфліктів відбулося на меморіалі у Тіргартені, де зібрався як український, так і російський мітинги.
Напередодні поліція заборонила використання прапорів на мітингах 8 травня через "дуже чутливу ризикову ситуацію".
"На практиці це означає, що оскільки проросійські демонстранти можуть відчувати себе спровокованими українськими прапорами, ними не можна розмахувати…Забороняється солідарність із завойованою та бомбардованою країною, яка бореться за свободу, як і розмахувати символікою російських розпалювачів війни", - пише Bild.
Без конфлікту не обійшлося. Bild повідомляє, що поліція затримала чоловіка, який роздав українські паперові прапорці. Видання зазначає, що подало запит до поліції, але наразі не отримало відповіді.
Крім того, декілька людей розгорнули 25-метровий прапор України. Поліція вжила заходів і змусила запакувати прапор.
"Ще один шалений сором: коли український посол Андрій Мельник поклав вінок до меморіалу Радянської війни в берлінському Тіргартені в пам’ять про мільйони українських воїнів, які загинули у Другій світовій війні, десятки демонстрантів кричали: "Мельник геть!",- додає Bild.
Нагадаємо, влада федеральної землі Берлін заборонила прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня, прирівнявши їх до символіки сепаратистів та Росії.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився цією забороною і закликав владу Берліна переглянути це рішення.
Згодом влада Берліна пішла на поступки, дозволивши протягом обмеженого часу українську символіку під час пам’ятного заходу до дня закінчення Другої світової війни в Європі, який буде проводити українське посольство.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Увидите как прекрасно полиция Германии работает.
Фашик свинособачий
Вот почему он постоянно мутил воду больше чем надо было.
Гнида.
Колись відомий персонаж епосу рузге писав листи дідусеві, а адреси не знав. І як віщував ще один (одні) релікт - єсли на клетке слона написано носорог-не верь глазам своим. Так що, дивлячись на орлів на махалові рузге -не верь глазам своїм. Це не орли, це общипані кури. В Одессі до цих пір говорять, що сексот (по фені) в перекладі з мокшанської - дятел. От що має бути на махалові рузге.
Болгария на 9 мая:
https://www.facebook.com/groups/ukraine.bg/permalink/389088489897028/
а у тебя первый паспорт какой, должен приехать в родные военкоматы, хоть у нас, а возможно и в парашке сюрприз
В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung посол Украины в ФРГ Андрей Мельник рассказал, что сразу после начала российского вторжения 24 февраля министр финансов Германии Кристиан Линднер с "вежливой улыбкой" говорил ему, что судьба Украины предрешена, Киеву осталось несколько часов, и потому он против поставок Украине тяжелого вооружения и отключения России от SWIFT, так как считает эти меры бессмысленными. Министр, по свидетельству Мельника, хотел говорить с ним не о помощи Украине - а о будущем марионеточном правительстве, которое назначит Путин. "Это был худший разговор в моей жизни", - признался Андрей Мельник.
По сути, Линднер прямым текстом заявил, что Германия готова сдать Украину на милость победителя. Точнее, победителю на расправу. И подталкивал ее к капитуляци
Ото друзья,по братски спихивают мусор,а Германия все оплачивает