РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12415 посетителей онлайн
Новости
13 361 72

В Берлине полиция за украинские флажки задержала мужчину

німеччина

Во время празднования в Берлине 77-летия завершения Второй мировой войны произошло несколько конфликтов, связанных с использованием украинской символики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Большинство конфликтов произошло на мемориале в Тиргартене, где собрались как украинский, так и российский митинги.

Накануне полиция запретила использование флагов на митингах 8 мая из-за "очень чувствительной рисковой ситуации".

"На практике это означает, что поскольку пророссийские демонстранты могут чувствовать себя спровоцированными украинскими флагами, ими нельзя размахивать… Запрещается солидарность с атакованной и разбомбленной, которая борется за свободу, аналогично как и размахивать символикой российских разжигателей войны", - пишет Bild.

Также смотрите: Украинцы в Берлине потребовали от издания Die Welt не сотрудничать с Овсянниковой. ВИДЕО

Без конфликта не обошлось. Bild сообщает, что полиция задержала мужчину, который раздал украинские бумажные флажки. Издание отмечает, что запросило полицию, но пока не получило ответа.

Кроме того, несколько человек развернули 25-метровый флаг Украины. Полиция приняла меры и свернула флаг.

"Еще один безумный стыд: когда украинский посол Андрей Мельник положил венок к мемориалу Советской войны в берлинском Тиргартене в память о миллионах украинских воинов, погибших во Второй мировой войне, десятки демонстрантов кричали: "Мельник прочь!", - добавляет Bild.

Напомним, власти федеральной земли Берлин запретили флаги Украины и другую украинскую символику на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая, приравняв их к символике сепаратистов и России.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился этим запретом и призвал власти Берлина пересмотреть это решение.

Впоследствии власти Берлина пошли на уступки, разрешив в течение ограниченного времени украинскую символику во время памятного мероприятия до дня окончания Второй мировой войны в Европе, которое будет проводить украинское посольство.

Берлин (226) митинг (2558) символика (299) флаг (938)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
ну автопробіги з рабсійськими флагами, зетками, ГейОргієвськими стрічками це ж не небезпечно, а от український прапор це так - екстремізм, нацизм, ксенофобія - одним слово БОРЩ!
показать весь комментарий
08.05.2022 21:39 Ответить
+26
сюр, и в это время пробеги за букву зе
показать весь комментарий
08.05.2022 21:36 Ответить
+20
Як добре, що розбірки побєдобєсія проходять аж в Берліні, а не як раніше в Києві або Львові...
показать весь комментарий
08.05.2022 21:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сюр, и в это время пробеги за букву зе
показать весь комментарий
08.05.2022 21:36 Ответить
Все ще рахуєш, що це друзі?
показать весь комментарий
08.05.2022 21:37 Ответить
пнх
показать весь комментарий
08.05.2022 21:39 Ответить
вважаєш. с рашистами не обсуждаю
показать весь комментарий
08.05.2022 21:41 Ответить
"обсуждаю" трошки ти попалився
показать весь комментарий
08.05.2022 21:44 Ответить
с каких пор рахуєш это обсуждаю, тупорылое ольгино
показать весь комментарий
08.05.2022 21:49 Ответить
если ты не заметил по причине тупости. то мой первый пост на сруцьком, поэтому не обсуждаю. но в отличие от ольгино я знаю украинский, поэтому рахуєш это вообще сюр...
показать весь комментарий
08.05.2022 21:55 Ответить
а чо типа, аквафрешами не размахивали? не верю!
показать весь комментарий
08.05.2022 21:38 Ответить
Як добре, що розбірки побєдобєсія проходять аж в Берліні, а не як раніше в Києві або Львові...
показать весь комментарий
08.05.2022 21:39 Ответить
ну автопробіги з рабсійськими флагами, зетками, ГейОргієвськими стрічками це ж не небезпечно, а от український прапор це так - екстремізм, нацизм, ксенофобія - одним слово БОРЩ!
показать весь комментарий
08.05.2022 21:39 Ответить
Просто не всі ще зрозуміли, що тут або "так" або "ні", а відповіді "незнаю" просто не існує
показать весь комментарий
08.05.2022 21:43 Ответить
Нібито російські флаги теж заборонили - чи на те поліція закривала очі??
показать весь комментарий
08.05.2022 21:44 Ответить
Не угорці. Усього лиш німці. Але як символично... Однією рукою підтримувати, іншою - забороняти. А що там Австрія? Як себе поводить?
показать весь комментарий
08.05.2022 21:40 Ответить
Я считаю что махать своим флагом в чужой стране, если это не там условная футбольная команда приехала или еще что-то такое моветон. Так что запретили и запретили. Их право.
показать весь комментарий
08.05.2022 21:41 Ответить
иван+петров=даблфейспалм
показать весь комментарий
08.05.2022 21:44 Ответить
Жаль что на цензоре нельзя смотреть историю сообщений. Потому что любой кто смотрел бы что я пишу не писал бы такое. Но, увы.
показать весь комментарий
08.05.2022 21:49 Ответить
зачем мне история, мне и моей несовенршенной памяти хватит, и я давно заметил что ты антиукраинское зермо
показать весь комментарий
08.05.2022 22:03 Ответить
Та гнилий...
показать весь комментарий
08.05.2022 23:09 Ответить
Всім пофіг, що там собі важає зальотний кацап
показать весь комментарий
08.05.2022 21:45 Ответить
Закон есть закон.Это вам не Сральня,где все держится на договорняках.
Увидите как прекрасно полиция Германии работает.
показать весь комментарий
08.05.2022 21:45 Ответить
Сральня,твоя ублюдошна,недосрана кацапердонія , непвнрцінний
показать весь комментарий
08.05.2022 23:00 Ответить
Лёха, иди на йух, куйцапская мразота
Фашик свинособачий
показать весь комментарий
08.05.2022 23:38 Ответить
Що за подача новин, так заарештований чоловік чи надумано,так хто там кричав проти Мельника, перестаньте маніпулювати. Поважайте других і поважайте себе.
показать весь комментарий
08.05.2022 21:45 Ответить
Мельника на мыло. Прокремлёвская закладка.
Вот почему он постоянно мутил воду больше чем надо было.
Гнида.
показать весь комментарий
08.05.2022 21:47 Ответить
У Мельника работа такая. Он должен прикидываться жертвой и давить на немцев. Но это не значит что простые украинцы должны вести себя неуважительно. Всё-таки они тут хозяева, а украинцы только гости.
показать весь комментарий
08.05.2022 21:50 Ответить
Вообще мне Мельник нравился еще до войны. Побольше бы таких послов. Может он немного эмоционален, но он настоящий патриот.
показать весь комментарий
08.05.2022 21:51 Ответить
Патриоту мозги и такт нужны тоже. Особенно, дипломату.
показать весь комментарий
08.05.2022 22:33 Ответить
Его цель вышвырнуть немцев из зоны комфорта. Пусть в зону комфорта их Путин засовывает с нефтерублями. А наши цели обратные. Раззадорить их. Так что такая вот дипломатия.
показать весь комментарий
08.05.2022 23:36 Ответить
Ти в слові "*****" зробив чотири помилки.
показать весь комментарий
09.05.2022 06:42 Ответить
Біжать як таргани: в Херсоні українці лякають руснюhttps://youtu.be/9q_9eTFwBrE
показать весь комментарий
08.05.2022 21:47 Ответить
Німецька влада підтримує та захищає українців у Німеччині так, як не робить цього українська влада для українців в Україні.
показать весь комментарий
08.05.2022 21:54 Ответить
васичка. зачем ты голосовал за хрипуна?
показать весь комментарий
08.05.2022 22:00 Ответить
Вакарчука?...
показать весь комментарий
08.05.2022 22:06 Ответить
Підарзєюка
показать весь комментарий
08.05.2022 23:06 Ответить
У нас влада переймається полоненими. То ім цигарок хочеться і додому. То немалі гроші виділять на їх утримання.
показать весь комментарий
08.05.2022 22:15 Ответить
в спам немецькэ рузькэ
показать весь комментарий
09.05.2022 08:07 Ответить
Порошенко "займався" цим питанням так професійно, що йому тільки занепокоєння висловлювали
показать весь комментарий
09.05.2022 00:31 Ответить
Ваня Петров, махать флагом - це брати лаптеви можуть, Там один упоротий мокшанець хоче стерти з своєї куцої памяті все, що нагадує йому Україну. Одна общипана курка дивиться на берлін, а друга на пекін, оцимм і махайте.
Колись відомий персонаж епосу рузге писав листи дідусеві, а адреси не знав. І як віщував ще один (одні) релікт - єсли на клетке слона написано носорог-не верь глазам своим. Так що, дивлячись на орлів на махалові рузге -не верь глазам своїм. Це не орли, це общипані кури. В Одессі до цих пір говорять, що сексот (по фені) в перекладі з мокшанської - дятел. От що має бути на махалові рузге.
показать весь комментарий
08.05.2022 22:00 Ответить
Как не стыдно немцам, берите пример у Болгарии, где проходят массовые митинги в поддержку Украины с нашими символами и флагами.
показать весь комментарий
08.05.2022 22:02 Ответить
По перше мужчини наші ні в яку німеччину не виїжали, по-друге, на Україну здійснено військовий напад , бомбардування ,вбивства і це ганебно прирівнювати країну жертву що бореться за свободу з грязним агресором,і по-третє Німеччина "виростила"путіна ,і північний потік і все інше. То може нехай з НАТО вийде як так росію любить і визначитись не може і входить в одкб так хоч чесно буде ,а то на два стільця сідалища не хватить.
показать весь комментарий
08.05.2022 22:12 Ответить
Чемодан, вокзал, рабсия, это для российских фашистов, а Украину поддержать надо, иначе это выглядит как поддержка фашизма и войны.
Болгария на 9 мая:
https://www.facebook.com/groups/ukraine.bg/permalink/389088489897028/
показать весь комментарий
08.05.2022 22:12 Ответить
чемодан, вокзал, Украина,военкомат
а у тебя первый паспорт какой, должен приехать в родные военкоматы, хоть у нас, а возможно и в парашке сюрприз
показать весь комментарий
08.05.2022 22:30 Ответить
У меня паспорт был, есть и будет один- я Американец
показать весь комментарий
08.05.2022 23:55 Ответить
Та хер там . Кацап ты обыкновенный . Это они ,когда им выгодно вспоминают про главенство закона , а когда невыгодно , то начинают бормотать про "истарическую справидливасть" и "дилды ваивале ". И ещё . У нас тут не по паспорту , а по морде бьют .
показать весь комментарий
09.05.2022 00:34 Ответить
"Семён", чемодан, вокзал, рассєя. Путлєр відправить на експорт як добриво для українських степів
показать весь комментарий
09.05.2022 00:42 Ответить
П...дуй усрюпинськ
показать весь комментарий
08.05.2022 23:02 Ответить
Неоспоримый факт, доказывающий, что они готовы были сдать Украину Путину. Который даже больше, чем факт. Как говорил горинский бургомистр в "Мюнхгаузене", - так оно и было на самом деле. Речь о Германии, гнезде, рассаднике "путинферштееров". Стране, которая 16-летними стараниями "лучшей женщины Путина" Ангелы Меркель была, по словам бывшего главы ведомства по защите конституции Ханса-Георга Маассена, приведена к зависимости от России и Китая. Или, как недавно написал Ян Фляйшхауер (Jan Fleischhauer) в Fokus, "Германии нужна комиссия по расследованию, чтобы выяснить, как могло случиться, что страна попала в зависимость от Путина и тем самым была поставлена под угрозу национальная безопасность".

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung посол Украины в ФРГ Андрей Мельник рассказал, что сразу после начала российского вторжения 24 февраля министр финансов Германии Кристиан Линднер с "вежливой улыбкой" говорил ему, что судьба Украины предрешена, Киеву осталось несколько часов, и потому он против поставок Украине тяжелого вооружения и отключения России от SWIFT, так как считает эти меры бессмысленными. Министр, по свидетельству Мельника, хотел говорить с ним не о помощи Украине - а о будущем марионеточном правительстве, которое назначит Путин. "Это был худший разговор в моей жизни", - признался Андрей Мельник.

По сути, Линднер прямым текстом заявил, что Германия готова сдать Украину на милость победителя. Точнее, победителю на расправу. И подталкивал ее к капитуляци
показать весь комментарий
08.05.2022 22:04 Ответить
Німечччині варто б було визначитися, вкрай обурливо.
показать весь комментарий
08.05.2022 22:05 Ответить
при всем моем отвращении к немцам, в чужой стране нужно соблюдать ее законы или радикально их нарушать и не попадаться.
показать весь комментарий
08.05.2022 22:05 Ответить
закони німеччини дивним чином лояльні під расєян)) де великі грошенята там і закони не такі суворі...
показать весь комментарий
08.05.2022 22:14 Ответить
штанмаєра не дарма не захотіли бачити в Україні...
показать весь комментарий
08.05.2022 22:09 Ответить
немчура обоссаная , про бабло переживает , хочу что бы руZZкие из берлина сделали мариуполь , они могут повторить , пусть повторят в германии, фрау меркель им поможет.
показать весь комментарий
08.05.2022 22:09 Ответить
За те старые танки т72,все требуют от Германии Леопарды2- стоимость которых в 10 раз больше.
Ото друзья,по братски спихивают мусор,а Германия все оплачивает
показать весь комментарий
08.05.2022 22:14 Ответить
Пусть оплачивает, Германия много денег заработала делая бизнес в рашке
показать весь комментарий
08.05.2022 22:33 Ответить
Германія грабувала Україну в зв'язці кацапнею. Германія долучилася до ГОЛОДОМОРІВ, знищувала українців в 2 Світовій, створила членінський режим,створювала кацапську імперію. Історична провина Германії безмежна. Каятися *****,каятися
показать весь комментарий
08.05.2022 22:56 Ответить
да пошла эта недострана за своим союзным кораблем
показать весь комментарий
08.05.2022 22:20 Ответить
Німці чогось ватний шабаш на машинах дозволили, німці позорисько, надіюсь всі почнуть потрохи їх щємити
показать весь комментарий
08.05.2022 22:43 Ответить
Німці злочинні! Всі німці винні! Винні й досі. Німецький нацизм живий! Німці неякісно денацифіковані. Нехай їдуть в кацапський ГУЛАГ !!! Німці неодноразово в 20 ст. нападали на Україну!!!
показать весь комментарий
08.05.2022 22:49 Ответить
Німеччина Ганьба Європи...
показать весь комментарий
08.05.2022 23:08 Ответить
рибка гуппі.
показать весь комментарий
08.05.2022 23:45 Ответить
500 тысяч приняли*300 евро плюс мед и жильё. примерно 250 млн. евро в месяц помощь нашим. а мельник называет канцлера ливерной колбасой. и кто провокатор?
показать весь комментарий
08.05.2022 23:12 Ответить
Прости дружочек, но украинцев нельзя купить за деньги. Может ты нас с Грецией спутал. Мы России не продавались и Германии продаваться не будем. За деньги, спасибо, конечно.
показать весь комментарий
08.05.2022 23:45 Ответить
@Alik Krass Так вы же и вскормили путлера своими миллиардами евро за углеводороды, теперь хорошенькими хотите казаться? Чистенькими? Вы породили нацизм в 30-е гг., вы и породили рашизм. Трусы и мерзавцы, пропутлеровские подстилки.
показать весь комментарий
09.05.2022 00:35 Ответить
А не страусиная ли политика Германии и её заискивание перед ****** привело к тому ,что миллионы украинцев были вынуждены стать беженцами ? Тебе это в голову не приходило , нет ? Теперь решили деньгами откупиться и стать добрыми самаритянами ?
показать весь комментарий
09.05.2022 00:39 Ответить
Wer? Russisches Schwein. SO ist klar?
показать весь комментарий
09.05.2022 06:21 Ответить
Немцы остались верны своему делу и поддерживают нацизм русского разлива - рашизм.
показать весь комментарий
09.05.2022 00:36 Ответить
Украинский флаг символизирует борьбу за свободу - как можно быть настолько тупым, чтобы запретить его в Берлине? Догадываюсь, что очередная левая сволочь из партии Шредера проявила инициативу, косвенно поддерживая наследников Гитлера.
показать весь комментарий
09.05.2022 07:43 Ответить
 
 