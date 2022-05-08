В Берлине полиция за украинские флажки задержала мужчину

Во время празднования в Берлине 77-летия завершения Второй мировой войны произошло несколько конфликтов, связанных с использованием украинской символики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Большинство конфликтов произошло на мемориале в Тиргартене, где собрались как украинский, так и российский митинги.

Накануне полиция запретила использование флагов на митингах 8 мая из-за "очень чувствительной рисковой ситуации".

"На практике это означает, что поскольку пророссийские демонстранты могут чувствовать себя спровоцированными украинскими флагами, ими нельзя размахивать… Запрещается солидарность с атакованной и разбомбленной, которая борется за свободу, аналогично как и размахивать символикой российских разжигателей войны", - пишет Bild.

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Без конфликта не обошлось. Bild сообщает, что полиция задержала мужчину, который раздал украинские бумажные флажки. Издание отмечает, что запросило полицию, но пока не получило ответа.

Кроме того, несколько человек развернули 25-метровый флаг Украины. Полиция приняла меры и свернула флаг.

"Еще один безумный стыд: когда украинский посол Андрей Мельник положил венок к мемориалу Советской войны в берлинском Тиргартене в память о миллионах украинских воинов, погибших во Второй мировой войне, десятки демонстрантов кричали: "Мельник прочь!", - добавляет Bild.

Напомним, власти федеральной земли Берлин запретили флаги Украины и другую украинскую символику на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая, приравняв их к символике сепаратистов и России.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился этим запретом и призвал власти Берлина пересмотреть это решение.

Впоследствии власти Берлина пошли на уступки, разрешив в течение ограниченного времени украинскую символику во время памятного мероприятия до дня окончания Второй мировой войны в Европе, которое будет проводить украинское посольство.