В Берлине полиция за украинские флажки задержала мужчину
Во время празднования в Берлине 77-летия завершения Второй мировой войны произошло несколько конфликтов, связанных с использованием украинской символики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
Большинство конфликтов произошло на мемориале в Тиргартене, где собрались как украинский, так и российский митинги.
Накануне полиция запретила использование флагов на митингах 8 мая из-за "очень чувствительной рисковой ситуации".
"На практике это означает, что поскольку пророссийские демонстранты могут чувствовать себя спровоцированными украинскими флагами, ими нельзя размахивать… Запрещается солидарность с атакованной и разбомбленной, которая борется за свободу, аналогично как и размахивать символикой российских разжигателей войны", - пишет Bild.
Без конфликта не обошлось. Bild сообщает, что полиция задержала мужчину, который раздал украинские бумажные флажки. Издание отмечает, что запросило полицию, но пока не получило ответа.
Кроме того, несколько человек развернули 25-метровый флаг Украины. Полиция приняла меры и свернула флаг.
"Еще один безумный стыд: когда украинский посол Андрей Мельник положил венок к мемориалу Советской войны в берлинском Тиргартене в память о миллионах украинских воинов, погибших во Второй мировой войне, десятки демонстрантов кричали: "Мельник прочь!", - добавляет Bild.
Напомним, власти федеральной земли Берлин запретили флаги Украины и другую украинскую символику на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая, приравняв их к символике сепаратистов и России.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился этим запретом и призвал власти Берлина пересмотреть это решение.
Впоследствии власти Берлина пошли на уступки, разрешив в течение ограниченного времени украинскую символику во время памятного мероприятия до дня окончания Второй мировой войны в Европе, которое будет проводить украинское посольство.
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Увидите как прекрасно полиция Германии работает.
Фашик свинособачий
Вот почему он постоянно мутил воду больше чем надо было.
Гнида.
Колись відомий персонаж епосу рузге писав листи дідусеві, а адреси не знав. І як віщував ще один (одні) релікт - єсли на клетке слона написано носорог-не верь глазам своим. Так що, дивлячись на орлів на махалові рузге -не верь глазам своїм. Це не орли, це общипані кури. В Одессі до цих пір говорять, що сексот (по фені) в перекладі з мокшанської - дятел. От що має бути на махалові рузге.
Болгария на 9 мая:
https://www.facebook.com/groups/ukraine.bg/permalink/389088489897028/
а у тебя первый паспорт какой, должен приехать в родные военкоматы, хоть у нас, а возможно и в парашке сюрприз
В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung посол Украины в ФРГ Андрей Мельник рассказал, что сразу после начала российского вторжения 24 февраля министр финансов Германии Кристиан Линднер с "вежливой улыбкой" говорил ему, что судьба Украины предрешена, Киеву осталось несколько часов, и потому он против поставок Украине тяжелого вооружения и отключения России от SWIFT, так как считает эти меры бессмысленными. Министр, по свидетельству Мельника, хотел говорить с ним не о помощи Украине - а о будущем марионеточном правительстве, которое назначит Путин. "Это был худший разговор в моей жизни", - признался Андрей Мельник.
По сути, Линднер прямым текстом заявил, что Германия готова сдать Украину на милость победителя. Точнее, победителю на расправу. И подталкивал ее к капитуляци
Ото друзья,по братски спихивают мусор,а Германия все оплачивает