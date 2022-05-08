УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8691 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 196 25

Евакуація з Луганщини неможлива, - голова ОВА Гайдай

гайдай,сергій

Евакуація з Луганщини наразі неможлива, окупанти обстрілюють "дорогу життя" трасу Лисичанськ-Бахмут.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Він зазначив: "Ситуація буде погіршуватися, адже, щоб погнати орків, наші воїни теж мають працювати на повну потужність. Тож обстріли з обох боків можуть лише посилитися, саме тому закликали до евакуації. Просили "розв‘язати руки" нашим захисникам, аби прискорити Перемогу. Тепер люди в заручниках у війни. Евакуація неможлива".

Гайдай повідомив, що евакуаційний автобус, який їхав до Білогорівки, аби забрати з усіх бомбосховищ селян, потрапив під ворожий вогонь, людей з села забрати не змогли.

"Завтра евакуації та завозу гумвантажів не буде", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надії на те, що в школі Білогорівки після авіаудару рашистів хтось вижив, майже немає, - Гайдай

Автор: 

евакуація (2342) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Два місяці людям товдичили просили вмовляли - тікайте. І поїзди і автобуси - все було. Лисичанам тепер гріх жалітися
показати весь коментар
08.05.2022 22:53 Відповісти
+17
Зеленський не бреше. Російський спецназ висадився на Банковій. Тільки не в лютому 2022, а в квітні 2019!
показати весь коментар
08.05.2022 22:56 Відповісти
+14
показати весь коментар
08.05.2022 22:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
No time to DIY@boomych

Марік 21:20 8.05
- хлопці ПП на позиціях
- перемовини сьогодні ні до чого не привели
- постійні обстріли та бомбардування

З.І. Верещучка - кончена мразіна (це вже від мене персонально, після розмови з хлопцями). Вибачте, без деталей.
показати весь коментар
08.05.2022 22:52 Відповісти
показати весь коментар
08.05.2022 22:55 Відповісти
Зеленський не бреше. Російський спецназ висадився на Банковій. Тільки не в лютому 2022, а в квітні 2019!
показати весь коментар
08.05.2022 22:56 Відповісти
Два місяці людям товдичили просили вмовляли - тікайте. І поїзди і автобуси - все було. Лисичанам тепер гріх жалітися
показати весь коментар
08.05.2022 22:53 Відповісти
В таких случаях кто-то спрашивает? Чернобыль сериал откройте и посмотрите, там наглядно показано. Собственно, так и было с Припятью в реальности.

Эвакуация военными, 4 часа на сбору, забирают всех. Военные заходят в каждый дом. Да, принудительно. Места как раз есть, их более чем достаточно, вон пустующие квартиры в Киеве, кто стал беженцем и сейчас во Львове или Польше.

Любой иное решение - это ошибка.
показати весь коментар
09.05.2022 06:01 Відповісти
Фактично від Луганської області залишилось 4-5% під контролем України. Фактично два міста - Лисичанськ та Сєвєродонецьк.
Сьогодні цей мудак радісно повідомив, що ЗСУ залишили Попасну. А це означає, що нависла пряма загроза по оточенню останніх цих двох міст Луганської області під контролем України.
Тому цей мудак так докерувпвся Луганською область, що він лишиться главою Луганської ОДА але без області!
В противагу цьому мудаку Гайдаю, голова Харківських ОДА Синєгубов навпаки звільняє свою область від рашистів, та повертає населенні пункти Україні!
показати весь коментар
08.05.2022 23:03 Відповісти
і Гайдай міг би зробити? Іди, допоможи йому! усі сили кинуті на ордло розширення! і з харьківського напрямку зняті!
показати весь коментар
08.05.2022 23:11 Відповісти
Эксперты, вы уже задолбали слегка, Попасной уже почти физически нету, или ты предлагаешь положить там кучу пацанов чтобы защищать руины?
показати весь коментар
08.05.2022 23:16 Відповісти
Мантра зрадників та рашистів стандартна - треба здавати всі міста рашистам, бо вони вже розпущені або будуть розпущені.
Рашисти, подумайте щось новеньке для виправдання здачі України пуйлу.
показати весь коментар
08.05.2022 23:26 Відповісти
нужно спасать не города разбомбленные а солдат которые 2 месяца в самом пекле ОРДЛО
показати весь коментар
09.05.2022 03:32 Відповісти
ти даун?від попасної там один пісок лишився.Захищати немає шо
показати весь коментар
08.05.2022 23:23 Відповісти
І що, цей "пісок" вже не Україна?
Території розрушених українських міст це вже не українська територія?
показати весь коментар
08.05.2022 23:35 Відповісти
ну пока отошли на вагоноремонтный завод в попасной-но все уже зраду закричали
показати весь коментар
09.05.2022 00:36 Відповісти
а что завтра конец света - и после завтра нельзя будет их освободить?
показати весь коментар
09.05.2022 03:33 Відповісти
Голова ОВА не командує зброєними силами, він адміністративні питання вирішує.
показати весь коментар
08.05.2022 23:24 Відповісти
Так на севере харьковской области нет такой концентрации войск врага как в р-не Изюма и Северодонецка может в этом причина тоже.
показати весь коментар
09.05.2022 01:37 Відповісти
Вы так рассуждаете, как будто он там князь
показати весь коментар
09.05.2022 01:52 Відповісти
ЛИБО ЛЮДИ ДОЛБО...БЫ, ЛИБО ЖДАЛИ ОРКОВ, ВСУ, У ВАС РАЗВЯЗАНЫ РУКИ, ЕПАШЬТЕ ВСЕ ПОДРЯД!
показати весь коментар
08.05.2022 23:21 Відповісти
дурачек конченный...не тебе гниде судить тех людей...есть парализованные,не ходящие люди и те кто остался по долгу, за ними присматривать.Эвакуация таких граждан не была предусмотрена и не все люди финансово обеспечены, что бы нанять авто платя при этом за заправку за литр бензина от100грн. и выше для вывоза оных.
показати весь коментар
08.05.2022 23:32 Відповісти
эвакуационный транспорт - бесплатный, расселение и еда в пунктах приема беженцев - бесплатные. все дело - в желании
показати весь коментар
09.05.2022 00:25 Відповісти
вся проблема в собственности - то что люди годами тяжело наживали боятся оставлять "без присмотра"
показати весь коментар
09.05.2022 03:35 Відповісти
луганчани самі не захотіли виїжджати власне тому, що мріють воз'єднатися з рашою. хто хотів - давно вже на нашій території. більшість тих хто лишився - люто тихо ненавидять Україну (траплялося з ними стикатися!). тож нехай або спасаються в лнр чи в раші, або нарікають на себе самі.
показати весь коментар
09.05.2022 00:23 Відповісти
Якщо складеться ситуація як при Порошенко та Муженко з Дебальцево в 2015 році, якщо відбудеться чергове Логвінове, то це буде черговим підтвердженням, що "вибори" не позбавлять український народе від гнилої та продажної олігархічно-кланової (російсько-української) системи. Незалежно від тих персон, які приходять до влади внаслідок таких "виборів".
показати весь коментар
09.05.2022 03:11 Відповісти
не сравнинивай хрен с пальцем - бот тем более и тогда и сейчас - виноват один барадатый жид
показати весь коментар
09.05.2022 03:37 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2022 06:55 Відповісти
 
 