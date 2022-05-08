Евакуація з Луганщини неможлива, - голова ОВА Гайдай
Евакуація з Луганщини наразі неможлива, окупанти обстрілюють "дорогу життя" трасу Лисичанськ-Бахмут.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Він зазначив: "Ситуація буде погіршуватися, адже, щоб погнати орків, наші воїни теж мають працювати на повну потужність. Тож обстріли з обох боків можуть лише посилитися, саме тому закликали до евакуації. Просили "розв‘язати руки" нашим захисникам, аби прискорити Перемогу. Тепер люди в заручниках у війни. Евакуація неможлива".
Гайдай повідомив, що евакуаційний автобус, який їхав до Білогорівки, аби забрати з усіх бомбосховищ селян, потрапив під ворожий вогонь, людей з села забрати не змогли.
"Завтра евакуації та завозу гумвантажів не буде", - підкреслив він.
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Марік 21:20 8.05
- хлопці ПП на позиціях
- перемовини сьогодні ні до чого не привели
- постійні обстріли та бомбардування
З.І. Верещучка - кончена мразіна (це вже від мене персонально, після розмови з хлопцями). Вибачте, без деталей.
Эвакуация военными, 4 часа на сбору, забирают всех. Военные заходят в каждый дом. Да, принудительно. Места как раз есть, их более чем достаточно, вон пустующие квартиры в Киеве, кто стал беженцем и сейчас во Львове или Польше.
Любой иное решение - это ошибка.
Сьогодні цей мудак радісно повідомив, що ЗСУ залишили Попасну. А це означає, що нависла пряма загроза по оточенню останніх цих двох міст Луганської області під контролем України.
Тому цей мудак так докерувпвся Луганською область, що він лишиться главою Луганської ОДА але без області!
В противагу цьому мудаку Гайдаю, голова Харківських ОДА Синєгубов навпаки звільняє свою область від рашистів, та повертає населенні пункти Україні!
Рашисти, подумайте щось новеньке для виправдання здачі України пуйлу.
Території розрушених українських міст це вже не українська територія?