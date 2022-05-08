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Новости Агрессия России против Украины Война
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Эвакуация из Луганской области невозможна, - председатель ОВА Гайдай

гайдай,сергій

Эвакуация из Луганской области пока невозможна, оккупанты обстреливают "дорогу жизни" - трассу Лисичанск-Бахмут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил: "Ситуация будет ухудшаться, ведь, чтобы погнать орков, наши воины тоже должны работать на полную мощь. Поэтому обстрелы с обеих сторон могут только усилиться, именно потому призывали к эвакуации. Просили "развязать руки" нашим защитникам, чтобы ускорить Победу. Теперь люди в заложниках у войны. Эвакуация невозможна".

Гайдай сообщил, что эвакуационный автобус, ехавший в Белогоровку, чтобы забрать из всех бомбоубежищ жителей села, попал под вражеский огонь, людей из села забрать не смогли.

"Завтра эвакуации и завоза гуманитарных грузов не будет", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надежды на то, что в школе Белогоровки после авиаудара рашистов кто-то выжил, почти нет, - Гайдай

эвакуация (2102) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+21
Два місяці людям товдичили просили вмовляли - тікайте. І поїзди і автобуси - все було. Лисичанам тепер гріх жалітися
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08.05.2022 22:53 Ответить
+17
Зеленський не бреше. Російський спецназ висадився на Банковій. Тільки не в лютому 2022, а в квітні 2019!
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08.05.2022 22:56 Ответить
+14
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08.05.2022 22:55 Ответить
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No time to DIY@boomych

Марік 21:20 8.05
- хлопці ПП на позиціях
- перемовини сьогодні ні до чого не привели
- постійні обстріли та бомбардування

З.І. Верещучка - кончена мразіна (це вже від мене персонально, після розмови з хлопцями). Вибачте, без деталей.
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08.05.2022 22:52 Ответить
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08.05.2022 22:55 Ответить
Зеленський не бреше. Російський спецназ висадився на Банковій. Тільки не в лютому 2022, а в квітні 2019!
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08.05.2022 22:56 Ответить
Два місяці людям товдичили просили вмовляли - тікайте. І поїзди і автобуси - все було. Лисичанам тепер гріх жалітися
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08.05.2022 22:53 Ответить
В таких случаях кто-то спрашивает? Чернобыль сериал откройте и посмотрите, там наглядно показано. Собственно, так и было с Припятью в реальности.

Эвакуация военными, 4 часа на сбору, забирают всех. Военные заходят в каждый дом. Да, принудительно. Места как раз есть, их более чем достаточно, вон пустующие квартиры в Киеве, кто стал беженцем и сейчас во Львове или Польше.

Любой иное решение - это ошибка.
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09.05.2022 06:01 Ответить
Фактично від Луганської області залишилось 4-5% під контролем України. Фактично два міста - Лисичанськ та Сєвєродонецьк.
Сьогодні цей мудак радісно повідомив, що ЗСУ залишили Попасну. А це означає, що нависла пряма загроза по оточенню останніх цих двох міст Луганської області під контролем України.
Тому цей мудак так докерувпвся Луганською область, що він лишиться главою Луганської ОДА але без області!
В противагу цьому мудаку Гайдаю, голова Харківських ОДА Синєгубов навпаки звільняє свою область від рашистів, та повертає населенні пункти Україні!
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08.05.2022 23:03 Ответить
і Гайдай міг би зробити? Іди, допоможи йому! усі сили кинуті на ордло розширення! і з харьківського напрямку зняті!
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08.05.2022 23:11 Ответить
Эксперты, вы уже задолбали слегка, Попасной уже почти физически нету, или ты предлагаешь положить там кучу пацанов чтобы защищать руины?
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08.05.2022 23:16 Ответить
Мантра зрадників та рашистів стандартна - треба здавати всі міста рашистам, бо вони вже розпущені або будуть розпущені.
Рашисти, подумайте щось новеньке для виправдання здачі України пуйлу.
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08.05.2022 23:26 Ответить
нужно спасать не города разбомбленные а солдат которые 2 месяца в самом пекле ОРДЛО
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09.05.2022 03:32 Ответить
ти даун?від попасної там один пісок лишився.Захищати немає шо
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08.05.2022 23:23 Ответить
І що, цей "пісок" вже не Україна?
Території розрушених українських міст це вже не українська територія?
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08.05.2022 23:35 Ответить
ну пока отошли на вагоноремонтный завод в попасной-но все уже зраду закричали
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09.05.2022 00:36 Ответить
а что завтра конец света - и после завтра нельзя будет их освободить?
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09.05.2022 03:33 Ответить
Голова ОВА не командує зброєними силами, він адміністративні питання вирішує.
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08.05.2022 23:24 Ответить
Так на севере харьковской области нет такой концентрации войск врага как в р-не Изюма и Северодонецка может в этом причина тоже.
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09.05.2022 01:37 Ответить
Вы так рассуждаете, как будто он там князь
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09.05.2022 01:52 Ответить
ЛИБО ЛЮДИ ДОЛБО...БЫ, ЛИБО ЖДАЛИ ОРКОВ, ВСУ, У ВАС РАЗВЯЗАНЫ РУКИ, ЕПАШЬТЕ ВСЕ ПОДРЯД!
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08.05.2022 23:21 Ответить
дурачек конченный...не тебе гниде судить тех людей...есть парализованные,не ходящие люди и те кто остался по долгу, за ними присматривать.Эвакуация таких граждан не была предусмотрена и не все люди финансово обеспечены, что бы нанять авто платя при этом за заправку за литр бензина от100грн. и выше для вывоза оных.
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08.05.2022 23:32 Ответить
эвакуационный транспорт - бесплатный, расселение и еда в пунктах приема беженцев - бесплатные. все дело - в желании
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09.05.2022 00:25 Ответить
вся проблема в собственности - то что люди годами тяжело наживали боятся оставлять "без присмотра"
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09.05.2022 03:35 Ответить
луганчани самі не захотіли виїжджати власне тому, що мріють воз'єднатися з рашою. хто хотів - давно вже на нашій території. більшість тих хто лишився - люто тихо ненавидять Україну (траплялося з ними стикатися!). тож нехай або спасаються в лнр чи в раші, або нарікають на себе самі.
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09.05.2022 00:23 Ответить
Якщо складеться ситуація як при Порошенко та Муженко з Дебальцево в 2015 році, якщо відбудеться чергове Логвінове, то це буде черговим підтвердженням, що "вибори" не позбавлять український народе від гнилої та продажної олігархічно-кланової (російсько-української) системи. Незалежно від тих персон, які приходять до влади внаслідок таких "виборів".
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09.05.2022 03:11 Ответить
не сравнинивай хрен с пальцем - бот тем более и тогда и сейчас - виноват один барадатый жид
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09.05.2022 03:37 Ответить
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09.05.2022 06:55 Ответить
 
 