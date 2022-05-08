Эвакуация из Луганской области невозможна, - председатель ОВА Гайдай

Эвакуация из Луганской области пока невозможна, оккупанты обстреливают "дорогу жизни" - трассу Лисичанск-Бахмут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил: "Ситуация будет ухудшаться, ведь, чтобы погнать орков, наши воины тоже должны работать на полную мощь. Поэтому обстрелы с обеих сторон могут только усилиться, именно потому призывали к эвакуации. Просили "развязать руки" нашим защитникам, чтобы ускорить Победу. Теперь люди в заложниках у войны. Эвакуация невозможна".

Гайдай сообщил, что эвакуационный автобус, ехавший в Белогоровку, чтобы забрать из всех бомбоубежищ жителей села, попал под вражеский огонь, людей из села забрать не смогли.

"Завтра эвакуации и завоза гуманитарных грузов не будет", - подчеркнул он.

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