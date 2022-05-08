Эвакуация из Луганской области невозможна, - председатель ОВА Гайдай
Эвакуация из Луганской области пока невозможна, оккупанты обстреливают "дорогу жизни" - трассу Лисичанск-Бахмут.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Он отметил: "Ситуация будет ухудшаться, ведь, чтобы погнать орков, наши воины тоже должны работать на полную мощь. Поэтому обстрелы с обеих сторон могут только усилиться, именно потому призывали к эвакуации. Просили "развязать руки" нашим защитникам, чтобы ускорить Победу. Теперь люди в заложниках у войны. Эвакуация невозможна".
Гайдай сообщил, что эвакуационный автобус, ехавший в Белогоровку, чтобы забрать из всех бомбоубежищ жителей села, попал под вражеский огонь, людей из села забрать не смогли.
"Завтра эвакуации и завоза гуманитарных грузов не будет", - подчеркнул он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Надежды на то, что в школе Белогоровки после авиаудара рашистов кто-то выжил, почти нет, - Гайдай
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Марік 21:20 8.05
- хлопці ПП на позиціях
- перемовини сьогодні ні до чого не привели
- постійні обстріли та бомбардування
З.І. Верещучка - кончена мразіна (це вже від мене персонально, після розмови з хлопцями). Вибачте, без деталей.
Эвакуация военными, 4 часа на сбору, забирают всех. Военные заходят в каждый дом. Да, принудительно. Места как раз есть, их более чем достаточно, вон пустующие квартиры в Киеве, кто стал беженцем и сейчас во Львове или Польше.
Любой иное решение - это ошибка.
Сьогодні цей мудак радісно повідомив, що ЗСУ залишили Попасну. А це означає, що нависла пряма загроза по оточенню останніх цих двох міст Луганської області під контролем України.
Тому цей мудак так докерувпвся Луганською область, що він лишиться главою Луганської ОДА але без області!
В противагу цьому мудаку Гайдаю, голова Харківських ОДА Синєгубов навпаки звільняє свою область від рашистів, та повертає населенні пункти Україні!
Рашисти, подумайте щось новеньке для виправдання здачі України пуйлу.
Території розрушених українських міст це вже не українська територія?