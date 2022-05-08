Евакуйовано 170 цивільних із "Азовсталі" та зони Маріуполя, - Червоний Хрест

Понад 170 цивільних осіб евакуйовано з "Азовсталі" та зони Маріуполя під час третьої операції з безпечного виходу,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили у Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ).

"Після перебування протягом тижнів переважно під землею з вичерпаними запасами їжі, води та ліків, понад 170 цивільних осіб прибули з "Азовсталі" та Маріуполя до Запоріжжя у неділю під час третьої операції з безпечного виходу, яка проводилася днями та координувалася Міжнародним комітетом Червоного Хреста, сторонами конфлікту та Організацією Об'єднаних Націй", - йдеться у пресрелізі організації, оприлюдненому у неділю увечері.

У МКЧХ наголосили, що відчувають полегшення у зв'язку з можливістю "евакуювати більше цивільних осіб із "Азовсталі" та зони Маріуполя та перевезти їх у безпечніше місце".

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"Гуманітарний конвой є моментом, що змінює життя і великим полегшенням для цих людей, які постраждали від жахів перебування поблизу ведення бойових дій протягом багатьох тижнів. Вони всі витримали стільки страждань, через які не має проходити жодна людина", - наводить слова Паскаля Гундта, глави делегації МКЧХ в Україні, пресслужба організації.

У МКЧХ також зазначили, що чотириденна операція розпочалася 5 травня, під час неї було, зокрема, евакуйовано 51 цивільну особу з "Азовсталі". Їй передувало дві операції з безпечного виходу, протягом яких 3 та 4 травня з "Азовсталі" та зони Маріуполя було евакуйовано понад 500 людей до Запоріжжя.

Починаючи з березня, МКЧХ допоміг сприянню безпечному виходу понад 10 тис. цивільних осіб із Сум та Маріуполя в інші місця в Україні.

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