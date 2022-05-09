У окупованому Мелітополі рашисти активно відбирають бізнес у місцевих підприємців, - ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію щодо ситуації на 8 травня на окупованій території області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Запорізька ОВА.

У повідомленні зазначається: "На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти знімають з будівель українську символіку. Також окупаційні війська російської федерації вже офіційно повідомили, що 9 травня у Мелітополі вони проводять акцію "Безсмертний полк". У військово-цивільній адміністрації вже попередили всіх мешканців Мелітополя про те, що цього дня забороняється пересування автотранспорту в центрі міста. Захід пройде за участю росгвардійців та військових контрактної служби. Варто зазначити, що акція "Безсмертний полк" пройде майже на всіх тимчасово окупованих територіях Запорізького краю.

Окрім того, у Мелітополі окупанти активно відбирають бізнес у місцевих підприємців, які відмовляються від співпраці. також у Мелітополі співробітники деяких комунальних підприємств не одержують заробітну плату з початку окупації. Така ситуація, зокрема, склалася на комунальному підприємстві "Чистота". Людям не виплатили зарплату за березень та квітень. Хоча колаборант – псевдо-директор департаменту капітального будівництва та житлово-комунального господарства Олексій Тегімбаєв обіцяв виплатити зарплату рублями ще на початку травня. Людям лише видали вкрадені в України гуманітарні пайки.

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Протягом минулої доби публічне акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго" відновило енергопостачання у 50 домівках у с. Лісне Василівського районного відділення.

Також внаслідок обстрілів виникли пошкодження у Токмацьких мережах, через що були знеструмлені 2 населених пункти: загалом 290 родин. Окрім того, по Оріхівському, Гуляйпільському та решті Василівського районного відділення ситуація не змінилася – активні бойові дії, що тривають, унеможливлюють проведення на цих територіях аварійно-відновлювальних робіт, тож місцеві громади, на жаль, й надалі залишаються без енергопостачання".

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