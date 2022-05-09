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У окупованому Мелітополі рашисти активно відбирають бізнес у місцевих підприємців, - ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію щодо ситуації на 8 травня на окупованій території області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Запорізька ОВА.

У повідомленні зазначається: "На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти знімають з будівель українську символіку. Також окупаційні війська російської федерації вже офіційно повідомили, що 9 травня у Мелітополі вони проводять акцію "Безсмертний полк". У військово-цивільній адміністрації вже попередили всіх мешканців Мелітополя про те, що цього дня забороняється пересування автотранспорту в центрі міста. Захід пройде за участю росгвардійців та військових контрактної служби. Варто зазначити, що акція "Безсмертний полк" пройде майже на всіх тимчасово окупованих територіях Запорізького краю.

Окрім того, у Мелітополі окупанти активно відбирають бізнес у місцевих підприємців, які відмовляються від співпраці. також у Мелітополі співробітники деяких комунальних підприємств не одержують заробітну плату з початку окупації. Така ситуація, зокрема, склалася на комунальному підприємстві "Чистота". Людям не виплатили зарплату за березень та квітень. Хоча колаборант – псевдо-директор департаменту капітального будівництва та житлово-комунального господарства Олексій Тегімбаєв обіцяв виплатити зарплату рублями ще на початку травня. Людям лише видали вкрадені в України гуманітарні пайки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти в Мелітополі планують стріляти в цивільних 9 травня та звинуватити у цьому ЗСУ, - мер Федоров

Протягом минулої доби публічне акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго" відновило енергопостачання у 50 домівках у с. Лісне Василівського районного відділення.

Також внаслідок обстрілів виникли пошкодження у Токмацьких мережах, через що були знеструмлені 2 населених пункти: загалом 290 родин. Окрім того, по Оріхівському, Гуляйпільському та решті Василівського районного відділення ситуація не змінилася – активні бойові дії, що тривають, унеможливлюють проведення на цих територіях аварійно-відновлювальних робіт, тож місцеві громади, на жаль, й надалі залишаються без енергопостачання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мелітополі окупанти чіпляють на дітей колорадські стрічки та змушують вчити віршики до 9 травня

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Мелітополь (773) окупація (6751) Запорізька область (3736)


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Главное,что бы активы Коломойского не пострадали,задача Зеленского охранять их.
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09.05.2022 06:22 Відповісти
рашисты всегда таким были - врага нужно встречать самыми лютыми способами чтобы он не захватил даже метра украинской земли, потому что на захваченной земле, больше не будет жизни - https://www.youtube.com/watch?v=Dx7lRWJyMeY&list=RDMM&start_radio=1&rv=PcaCISyT-X0
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09.05.2022 02:22 Відповісти
Москалі то не армія, то маніяки,злодії, злочинці й рекетири.
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09.05.2022 06:20 Відповісти
Варто зазначити, що акція "Безсмертний полк" пройде майже на всіх тимчасово окупованих територіях Запорізького краю. Джерело:

Таке відчуття, що цей безмертний полк це якесь путінське шаманство, як Аненербе у Гітлера. На першому місці по значимості "башні ПБЗ" а на другому діди на палках
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09.05.2022 06:26 Відповісти
Зебіли плакались що, якщо збільшать армію, то в них в офісі впадуть зарплати. Ось в Мелітополі тепер ніяких зарплат зовсім немає, зебіли, як воно тепер в офісі? Нарешті зрозуміли, що тільки від ЗСУ залежить ваш добробут? Щось підказує, що ні
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09.05.2022 07:49 Відповісти
Розкуркулювання 2.0. Нічого нового бидло з територій під назвою РФ не придумало за 100 років.
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09.05.2022 10:17 Відповісти
 
 