Генсек ООН Гутерріш "приголомшений повідомленням" про бомбардування школи на Луганщині
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "приголомшений повідомленням" про бомбардування росіянами школи в Білогорівці на Луганщині, де переховувалися люди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника генсека Сфефана Дюжарріка
"Ця атака є ще одним нагадуванням, що в цій війні, як і в багатьох інших конфліктах, найвищу ціну платять цивільні особи".
"Організація Об’єднаних Націй та її гуманітарні партнери в Україні продовжуватимуть підтримувати тих, чиє життя зруйнувала війна", - йдеться у заяві.
У заяві міститься теза про те, що "генеральний секретар повторює, що цивільне населення та цивільна інфраструктура завжди повинні бути захищені під час війни.
Ця війна має закінчитися, а мир має бути встановлений відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй та міжнародного права".
У заяві Дюжарріка не згадується, що бомбардування на Луганщині, зокрема і школи Білогорівці, здійснюють війська РФ.
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так їй не так соромно
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
https://youtu.be/45RV4inUiyg
А Ху.ло разрешило гражданских с Азовстали вывезти - теперь он миротворец.
Вот чем заканчиваются договорняки.
Может им валерьяночки подбросить побольше...