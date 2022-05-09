УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10263 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 265 25

Генсек ООН Гутерріш "приголомшений повідомленням" про бомбардування школи на Луганщині

гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "приголомшений повідомленням" про бомбардування росіянами школи в Білогорівці на Луганщині, де переховувалися люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника генсека Сфефана Дюжарріка

"Ця атака є ще одним нагадуванням, що в цій війні, як і в багатьох інших конфліктах, найвищу ціну платять цивільні особи".

"Організація Об’єднаних Націй та її гуманітарні партнери в Україні продовжуватимуть підтримувати тих, чиє життя зруйнувала війна", - йдеться у заяві. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бомбардування школи в Білогорівці на Луганщині: З-під завалів вилучено тіла двох загиблих. ФОТО

 У заяві міститься теза про те, що "генеральний секретар повторює, що цивільне населення та цивільна інфраструктура завжди повинні бути захищені під час війни.

Ця війна має закінчитися, а мир має бути встановлений відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй та міжнародного права".

У заяві Дюжарріка не згадується, що бомбардування на Луганщині, зокрема і школи Білогорівці, здійснюють війська РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найімовірніше, від авіаудару по школі в Білогорівці загинули 60 осіб, які досі лишаються під завалами, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

бомбардування (339) Гутерріш Антоніу (394) Луганська область (4892)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
тем и ограничился -это нынешний уровень оон
показати весь коментар
09.05.2022 03:11 Відповісти
+22
Генсек ООН Гутерріш іди бахнись об стінку дебил !
показати весь коментар
09.05.2022 03:15 Відповісти
+21
Пора распускать эту бесполезную контору.
показати весь коментар
09.05.2022 03:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тем и ограничился -это нынешний уровень оон
показати весь коментар
09.05.2022 03:11 Відповісти
НА ВАШИХ РУКАХ КРОВЬ - тысяч украинцев и сотен их убитых детей
хакеры взломали программу передач спутникового нтв+ на федеральных каналах - сейчас в меню тюнера вместо описания фильма и времени этот текст !
показати весь коментар
09.05.2022 03:55 Відповісти
Звиздец! Просто конфликт, неизвестно кто школу ракетой взорвал, просто какая-то сторона... Такой же конфликт, как и прочие в мире, ничего особенного
показати весь коментар
09.05.2022 05:14 Відповісти
Почему нынешний? 30 лет назад тоже самое было. Вы про геноцид в Руанде в 1994 году слышали? Там где полмиллиона людей вырезали? Почитайте, узнаете много нового, о том как ООН отреагировали. Спойлер - ООН даже знали о намерениях геноцида, но ничего не сделали.
показати весь коментар
09.05.2022 05:29 Відповісти
Генсек ООН Гутерріш іди бахнись об стінку дебил !
показати весь коментар
09.05.2022 03:15 Відповісти
А нах-я? Акушерка за нього уже все зробила...
показати весь коментар
09.05.2022 08:53 Відповісти
Пора распускать эту бесполезную контору.
показати весь коментар
09.05.2022 03:17 Відповісти
вже навіть анжеліна джолі свій візит до україни повязує не зі своїм посольством гутеррішового оон, а із єрмаковим оп...
так їй не так соромно
показати весь коментар
09.05.2022 11:55 Відповісти
Нічого собі,це вам не стурбованість,це набагато серйозніше."Приголомшлений".
показати весь коментар
09.05.2022 03:21 Відповісти
Чергове бла-бла-бла з оонівської богадельні.
показати весь коментар
09.05.2022 03:23 Відповісти
Дивуваться нічому . Найвеличнійший був "приголомшений" на протязі 2,5 років . Тільки зараз робить вигляд що приходить до тями . А втрачені людські життя і долі вже не повернути .
показати весь коментар
09.05.2022 03:27 Відповісти
А день тому одноголосно проглосували за мир в Україні. Мабуть, треба ще раз всіх зібрати
показати весь коментар
09.05.2022 03:32 Відповісти
Бесполезный высер, от главы бесполезной конторы.
показати весь коментар
09.05.2022 03:35 Відповісти
Це все, на що ви спроможні....
показати весь коментар
09.05.2022 03:41 Відповісти
Гутьєреш виразив озабоченность, папа римський помахав три рази кадилом
показати весь коментар
09.05.2022 04:24 Відповісти
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..

Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
09.05.2022 05:03 Відповісти
ООН зазнає невдачї через слабке лідерство ,поганe управління, ї корупцію
показати весь коментар
09.05.2022 05:55 Відповісти
россія ні на кого ніколи не нападала, вона тільки зачищала деякі території від поганих народів. Прошу поширити. Дякую.https://youtu.be/45RV4inUiyg
https://youtu.be/45RV4inUiyg
показати весь коментар
09.05.2022 06:00 Відповісти
Перднув в калюжу
показати весь коментар
09.05.2022 06:49 Відповісти
Все одно, що "поперділи", в людному місці.
показати весь коментар
09.05.2022 06:50 Відповісти
До гутерішів не доходить, що зараз проходить ще один етап війни Золотої Орди з Київською Руссю.
показати весь коментар
09.05.2022 06:53 Відповісти
Военные потери,ничего нового.
А Ху.ло разрешило гражданских с Азовстали вывезти - теперь он миротворец.
Вот чем заканчиваются договорняки.
показати весь коментар
09.05.2022 07:10 Відповісти
Да , вот так.
показати весь коментар
09.05.2022 08:37 Відповісти
ООН - организация обеспокоенных наций. Свою функцию выполняет
Может им валерьяночки подбросить побольше...
показати весь коментар
09.05.2022 09:35 Відповісти
це все, на що здатна марна збірка занепокоєних за рублі.
показати весь коментар
09.05.2022 12:06 Відповісти
 
 