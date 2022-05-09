Генсек ООН Гутерріш "приголомшений повідомленням" про бомбардування школи на Луганщині

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "приголомшений повідомленням" про бомбардування росіянами школи в Білогорівці на Луганщині, де переховувалися люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника генсека Сфефана Дюжарріка

"Ця атака є ще одним нагадуванням, що в цій війні, як і в багатьох інших конфліктах, найвищу ціну платять цивільні особи".

"Організація Об’єднаних Націй та її гуманітарні партнери в Україні продовжуватимуть підтримувати тих, чиє життя зруйнувала війна", - йдеться у заяві.

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У заяві міститься теза про те, що "генеральний секретар повторює, що цивільне населення та цивільна інфраструктура завжди повинні бути захищені під час війни.

Ця війна має закінчитися, а мир має бути встановлений відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй та міжнародного права".

У заяві Дюжарріка не згадується, що бомбардування на Луганщині, зокрема і школи Білогорівці, здійснюють війська РФ.

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