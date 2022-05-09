Маск відреагував на погрози голови "Роскосмосу" Рогозіна

Засновник SpaceX Ілон Маск прокоментував погрози голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна на свою адресу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter Ілона Маска.

"Рогозін надіслав це російським ЗМІ... Якщо я помру за таємничих обставин, було приємно вас знати", - пише Маск.

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Окрім цього Маск прокоментував висловлювання Рогозіна про "нацистський батальйон".

"Слово "нацист" означає не те, що він думає", - написав Ілон Маск про Рогозіна у своєму Twitter.

Нагадаємо, Голова російської державної корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін заявив, що Ілон Маск відповідатиме за передачу систем супутникового інтернету Starlink для потреб українських Збройних сил у Маріуполі.