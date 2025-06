Маск відреагував на погрози голови "Роскосмосу" Рогозіна

Засновник SpaceX Ілон Маск прокоментував погрози голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна на свою адресу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter Ілона Маска.

"Рогозін надіслав це російським ЗМІ... Якщо я помру за таємничих обставин, було приємно вас знати", - пише Маск.

.@Rogozin sent this to Russian media pic.twitter.com/eMI08NnSby