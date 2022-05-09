Маск відреагував на погрози голови "Роскосмосу" Рогозіна
Засновник SpaceX Ілон Маск прокоментував погрози голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна на свою адресу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter Ілона Маска.
"Рогозін надіслав це російським ЗМІ... Якщо я помру за таємничих обставин, було приємно вас знати", - пише Маск.
.@Rogozin sent this to Russian media pic.twitter.com/eMI08NnSby— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022
Окрім цього Маск прокоментував висловлювання Рогозіна про "нацистський батальйон".
"Слово "нацист" означає не те, що він думає", - написав Ілон Маск про Рогозіна у своєму Twitter.
Нагадаємо, Голова російської державної корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін заявив, що Ілон Маск відповідатиме за передачу систем супутникового інтернету Starlink для потреб українських Збройних сил у Маріуполі.
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Іґнобелівська премія - антинобелівська премія
Чи ще замало натаорили вони щоб це зробити , що чекають поки ядерні бомби будуть падати от тоді тільки ?
Теж мені "розвідники"...
https://uc.od.ua/columns/1533/1227242 Смотрим статью
(ну и х*й с ними))))
Сегодня, в мытищах умер бывший топ-менеджер «Лукойла» - миллиардер александр субботин.
По легенде русских говносми, субботин пришёл к шаману Магуа лечить похмелье. Внезапно ему стало нехорошо - заболело сердце. Шаман решил не вызывать скорую, накапал корвалол и уложил миллиардера спать в подвал. А тот взял и умер.
И нет, мы не шутим.
Так же за последнее время умерли следующие миллиардеры:
- Мультимиллионер Сергей Протосеня, экс-замглавы «Новатэка» - найден повешенным в Испании, вместе с женой и дочкой.
- Владислав Аваев, бывший вице-президент Газпромбанка и экс-чиновник Кремля найден мёртвым в Москве за несколько дней до того.
- Александр Туляков, топ-менеджер по финансам и безопасности «Газпрома» найден повешенным на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- Леонид Шульман, руководителя департамента транспорта компании «Газпром Инвест».
Совпадение ли?
Тільки Ілон Маск має УВЕСЬ Твітер.
Чи він просто наглючий виродок.