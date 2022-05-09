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Маск відреагував на погрози голови "Роскосмосу" Рогозіна

маск

Засновник SpaceX Ілон Маск прокоментував погрози голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна на свою адресу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter Ілона Маска.

"Рогозін надіслав це російським ЗМІ... Якщо я помру за таємничих обставин, було приємно вас знати", - пише Маск.

.@Rogozin sent this to Russian media pic.twitter.com/eMI08NnSby

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рогозін погрожує Маску за Starlink: "Відповідати доведеться по-дорослому"

Окрім цього Маск прокоментував висловлювання Рогозіна про "нацистський батальйон".

"Слово "нацист" означає не те, що він думає", - написав Ілон Маск про Рогозіна у своєму Twitter.

Нагадаємо, Голова російської державної корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін заявив, що Ілон Маск відповідатиме за передачу систем супутникового інтернету Starlink для потреб українських Збройних сил у Маріуполі. 

Роскосмос (104) погрози (490) Маск Ілон (679)


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Топ коментарі
+58
Илон Маск знатно тролит вату. Молодец. Видно що гарний українець.
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09.05.2022 09:43 Відповісти
+39
московська федерація - державний терорист
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09.05.2022 09:42 Відповісти
+28
П'ятий екскремент )))
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09.05.2022 09:52 Відповісти
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московська федерація - державний терорист
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09.05.2022 09:42 Відповісти
Илон Маск знатно тролит вату. Молодец. Видно що гарний українець.
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09.05.2022 09:43 Відповісти
североамерикано-южноафрикано-бендеровец
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09.05.2022 09:51 Відповісти
как на меня отвечая этому дебилу, Маск поднимает его рейтинг. Кто аще знал до Маска, кто такой рагозин ( ну кроме кучки кацапов)
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09.05.2022 10:01 Відповісти
Ну так рогозін був дебілом у своїх країні, теперь буде відомим на весь світ дебіло
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09.05.2022 10:40 Відповісти
Маск не рогозіну відповів, а своїм підписникам - про всяк випадок, якщо з ним щось "трапиться".
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09.05.2022 16:33 Відповісти
Навпаки він піднімає свій рейтинг, а заодно показує який кончений лузер і довбо#об цей рогозін
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09.05.2022 21:14 Відповісти
Я завжди казав, Ілон Маск крутий перець!
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09.05.2022 09:44 Відповісти
Ещё реагировать на всякое г-но
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09.05.2022 09:44 Відповісти
Повний лапатний геть дурний іванушка-дурачок в ярмолкє распісанай пад хахламу-називае дурнем одного з геніїв **********...Ох і дєбіл...
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09.05.2022 09:45 Відповісти
Если ты дебил , то лучше рот не открывать , но зато поток сознания лаптеногих главшпанов скоро разберут на цитаты в книгах по психтатрии .
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09.05.2022 09:45 Відповісти
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09.05.2022 09:45 Відповісти
П'ятий екскремент )))
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09.05.2022 09:52 Відповісти
гидотна самка.
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09.05.2022 09:54 Відповісти
тема сисек не раскрыта
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09.05.2022 09:59 Відповісти
Там «звьозді» замість сосків!
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09.05.2022 12:27 Відповісти
Дам деду за победу )))
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09.05.2022 10:01 Відповісти
Дам дєду за обєдом
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09.05.2022 11:01 Відповісти
Дам-не дам-дам та не вам.
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10.05.2022 20:02 Відповісти
Не очень👎Ватная вся💩
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09.05.2022 10:02 Відповісти
Пусть по красной площади продефилирует вместо танков как страшное оружие ВПК рф.
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09.05.2022 10:02 Відповісти
Георгиевская стричка через манду и жопу это то шо надо!
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09.05.2022 10:12 Відповісти
Запах пабеды )))
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09.05.2022 10:25 Відповісти
відчепіться від дівчини(?). може вона просто шукає собі кавалера. і щоб такого ж крутого, як міцний горішок
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09.05.2022 10:15 Відповісти
вона хоче *****.
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09.05.2022 10:55 Відповісти
Ага, маленького і зморщеного,тому така сумна!
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09.05.2022 12:29 Відповісти
Дивлячись на її погляд, розумієш, що явно не з власної волі
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09.05.2022 11:28 Відповісти
бейби тунайт ватной пиzей миня называй
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09.05.2022 12:22 Відповісти
мабуть ця геніальна людина (Маск) не чула про ефект Даннінга Крюгера, коли волів на це відповісти
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09.05.2022 09:46 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D2%91%D0%B5%D1%80%D0%B0#%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8 За дослідження ефекту Даннінг та Крюґер отримали Іґнобелівську премію за 2000 рік.

Іґнобелівська премія - антинобелівська премія
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09.05.2022 11:05 Відповісти
Ну от чому циввлізованому саітові не від'єднати ******** від інтернету всіх світових медіа і соціальних мереж ?

Чи ще замало натаорили вони щоб це зробити , що чекають поки ядерні бомби будуть падати от тоді тільки ?
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09.05.2022 09:48 Відповісти
І воно ще когось називає нацистами...
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09.05.2022 09:49 Відповісти
Навіщо їм покази нач.штабу, якщо Україна і не приховувала, що гелікоптерами доставили у Маріуполь ці станції? З першого дня, як ми розкрили інфу про такі перельоти, ми це прямо казали.
Теж мені "розвідники"...
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09.05.2022 09:52 Відповісти
рогозін,тобі хорошо не треба дурака включати,бо ти і є ДУРАК!
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09.05.2022 09:53 Відповісти
после ответа Маска на счет Рогози поступило 14,99 рублей
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09.05.2022 09:53 Відповісти
Этот вот этот Ргозин рассуждает о нацизме ?

https://uc.od.ua/columns/1533/1227242 Смотрим статью
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09.05.2022 09:53 Відповісти
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09.05.2022 09:55 Відповісти
pereshlite eto Masku - pustj zapustit v ragozina
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09.05.2022 10:07 Відповісти
рогозін: начало кар'єри - штатний провокатор на зарплаті- чого дивуватися? там на його пику тільки глянути
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09.05.2022 12:31 Відповісти
Хтось вже переслав? Я не хочу ще й в Twitter реєструватися.
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09.05.2022 16:41 Відповісти
утопивший таксу в аналоговнетной жиже
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09.05.2022 10:01 Відповісти
на расисе таинственным способом продолжают гибнуть ТОП чиновники и бизнесмены
(ну и х*й с ними))))

Сегодня, в мытищах умер бывший топ-менеджер «Лукойла» - миллиардер александр субботин.
По легенде русских говносми, субботин пришёл к шаману Магуа лечить похмелье. Внезапно ему стало нехорошо - заболело сердце. Шаман решил не вызывать скорую, накапал корвалол и уложил миллиардера спать в подвал. А тот взял и умер.
И нет, мы не шутим.



Так же за последнее время умерли следующие миллиардеры:

- Мультимиллионер Сергей Протосеня, экс-замглавы «Новатэка» - найден повешенным в Испании, вместе с женой и дочкой.
- Владислав Аваев, бывший вице-президент Газпромбанка и экс-чиновник Кремля найден мёртвым в Москве за несколько дней до того.
- Александр Туляков, топ-менеджер по финансам и безопасности «Газпрома» найден повешенным на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- Леонид Шульман, руководителя департамента транспорта компании «Газпром Инвест».

Совпадение ли?
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09.05.2022 10:01 Відповісти
Илон уж точно переживет розовощекую сволочь
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09.05.2022 10:05 Відповісти
Ілон дуже мабуть хвилюється щоб Рогозін не ввів санкції проти нього ато тоді не зможе підкорити Марс.Як же він без лаптів на Марс полетить?
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09.05.2022 10:16 Відповісти
У Рагозина лишняя хромосома воспалилась.🤭
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09.05.2022 10:21 Відповісти
Он ее расчесал.
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09.05.2022 12:22 Відповісти
Ленточка прямо в жопу? Патриотично...
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09.05.2022 10:24 Відповісти
Ілон Маск має Твітер і рогозін (чмо і мудак) має Твітер .
Тільки Ілон Маск має УВЕСЬ Твітер.
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09.05.2022 10:30 Відповісти
Кажучи рідною мовою Рогозіна - фєнєю, "я тебе, падла, су_ка, вєк волі нє відать, стрєлку забіл"! "Атвєчьяй за базар!". На жаль, іншої мови, як фєня, ані Рогозін, ані всі кремлівські, не знають. Ось так вони й розмовляють у себе: нравится, не травится, терпи..., овєчай по-взрослому, дебили, ***... І всьому світу треба все це терпіти.?
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09.05.2022 10:30 Відповісти
Но какая риторика, Рогозина , нацисты и т.д. . Все перевернуть назвать белое чёрным, в этом вся Параша , врут ссуки везде . Историю всю придумывают все время . Вот хотя-бы взять Суворова, вот какого он фалоса делал в Альпах , ну они же ни на кого не нападают , правда , только спец операции .Боятся суки всемирной сети , поэтому что, ничего уже не скроешь
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09.05.2022 11:31 Відповісти
Рогозин такий тупий, що насправді вважає, що в Україні нацистський режим.
Чи він просто наглючий виродок.
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09.05.2022 11:37 Відповісти
Московское ГАВНО...
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09.05.2022 11:40 Відповісти
Рогозін, позорся до кінця! Завдяки мільйонам читачів Ілона Маска ти складаєш для росєї неперевершену репутацію!)))
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09.05.2022 11:59 Відповісти
Рогозин - неофашист в законе. Тут в треде были фотки где он зигует. Во это Маску надо твитнуть повсюду. И особенно всяким россиянам.
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09.05.2022 12:00 Відповісти
Рогозин-мудила с Нижнего Тагила...
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09.05.2022 12:19 Відповісти
почему он не нажмет красный кнопачка и лазером не грохнет весь рейх параши и в мавзолей там полюбому бластер на орбите есть....
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09.05.2022 12:20 Відповісти
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09.05.2022 12:21 Відповісти
Долбоящер Рагозин, сам того не понимая, пиарит Маска, помогающего Украине! 👍
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09.05.2022 12:24 Відповісти
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09.05.2022 12:24 Відповісти
Рогозин пытался выключить дурака, но не выключается.
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09.05.2022 12:37 Відповісти
Ілоне! Відключи його від свого твіттера та інтернета твоїх служб. А то щось там рогозін запи*здівся дуже.
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09.05.2022 14:00 Відповісти
Та ні, тепер саме час смачно познущатись .
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09.05.2022 14:12 Відповісти
переводя на простой язык послал этого ублюдка вслед за русским кораблём!
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09.05.2022 15:12 Відповісти
 
 