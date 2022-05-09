Маск отреагировал на угрозы главы "Роскосмоса" Рогозина

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал угрозы главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в свой адрес.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Илона Маска.

"Рогозин направил это российским СМИ... Если я умру при загадочных обстоятельствах, было приятно вас знать", - пишет Маск.

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Кроме этого Маск прокомментировал высказывания Рогозина о "нацистском батальоне".

"Слово "нацист" означает не то, что он думает", – написал Илон Маск о Рогозине в своем Twitter.

Напомним, глава российской государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Илон Маск будет отвечать за передачу систем спутникового интернета Starlink для нужд украинских Вооруженных сил в Мариуполе.