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Маск отреагировал на угрозы главы "Роскосмоса" Рогозина

маск

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал угрозы главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в свой адрес.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Илона Маска.

"Рогозин направил это российским СМИ... Если я умру при загадочных обстоятельствах, было приятно вас знать", - пишет Маск.

.@Rogozin sent this to Russian media pic.twitter.com/eMI08NnSby

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роскосмос объявил о прекращении работы на МКС, но без точной даты

Кроме этого Маск прокомментировал высказывания Рогозина о "нацистском батальоне".

"Слово "нацист" означает не то, что он думает", – написал Илон Маск о Рогозине в своем Twitter.

Напомним, глава российской государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Илон Маск будет отвечать за передачу систем спутникового интернета Starlink для нужд украинских Вооруженных сил в Мариуполе.

Роскосмос (59) угрозы (853) Маск Илон (246)


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Топ комментарии
+58
Илон Маск знатно тролит вату. Молодец. Видно що гарний українець.
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09.05.2022 09:43 Ответить
+39
московська федерація - державний терорист
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09.05.2022 09:42 Ответить
+28
П'ятий екскремент )))
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09.05.2022 09:52 Ответить
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московська федерація - державний терорист
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09.05.2022 09:42 Ответить
Илон Маск знатно тролит вату. Молодец. Видно що гарний українець.
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09.05.2022 09:43 Ответить
североамерикано-южноафрикано-бендеровец
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09.05.2022 09:51 Ответить
как на меня отвечая этому дебилу, Маск поднимает его рейтинг. Кто аще знал до Маска, кто такой рагозин ( ну кроме кучки кацапов)
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09.05.2022 10:01 Ответить
Ну так рогозін був дебілом у своїх країні, теперь буде відомим на весь світ дебіло
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09.05.2022 10:40 Ответить
Маск не рогозіну відповів, а своїм підписникам - про всяк випадок, якщо з ним щось "трапиться".
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09.05.2022 16:33 Ответить
Навпаки він піднімає свій рейтинг, а заодно показує який кончений лузер і довбо#об цей рогозін
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09.05.2022 21:14 Ответить
Я завжди казав, Ілон Маск крутий перець!
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09.05.2022 09:44 Ответить
Ещё реагировать на всякое г-но
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09.05.2022 09:44 Ответить
Повний лапатний геть дурний іванушка-дурачок в ярмолкє распісанай пад хахламу-називае дурнем одного з геніїв **********...Ох і дєбіл...
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09.05.2022 09:45 Ответить
Если ты дебил , то лучше рот не открывать , но зато поток сознания лаптеногих главшпанов скоро разберут на цитаты в книгах по психтатрии .
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09.05.2022 09:45 Ответить
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09.05.2022 09:45 Ответить
П'ятий екскремент )))
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09.05.2022 09:52 Ответить
гидотна самка.
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09.05.2022 09:54 Ответить
тема сисек не раскрыта
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09.05.2022 09:59 Ответить
Там «звьозді» замість сосків!
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09.05.2022 12:27 Ответить
Дам деду за победу )))
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09.05.2022 10:01 Ответить
Дам дєду за обєдом
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09.05.2022 11:01 Ответить
Дам-не дам-дам та не вам.
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10.05.2022 20:02 Ответить
Не очень👎Ватная вся💩
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09.05.2022 10:02 Ответить
Пусть по красной площади продефилирует вместо танков как страшное оружие ВПК рф.
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09.05.2022 10:02 Ответить
Георгиевская стричка через манду и жопу это то шо надо!
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09.05.2022 10:12 Ответить
Запах пабеды )))
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09.05.2022 10:25 Ответить
відчепіться від дівчини(?). може вона просто шукає собі кавалера. і щоб такого ж крутого, як міцний горішок
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09.05.2022 10:15 Ответить
вона хоче *****.
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09.05.2022 10:55 Ответить
Ага, маленького і зморщеного,тому така сумна!
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09.05.2022 12:29 Ответить
Дивлячись на її погляд, розумієш, що явно не з власної волі
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09.05.2022 11:28 Ответить
бейби тунайт ватной пиzей миня называй
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09.05.2022 12:22 Ответить
мабуть ця геніальна людина (Маск) не чула про ефект Даннінга Крюгера, коли волів на це відповісти
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09.05.2022 09:46 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D2%91%D0%B5%D1%80%D0%B0#%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8 За дослідження ефекту Даннінг та Крюґер отримали Іґнобелівську премію за 2000 рік.

Іґнобелівська премія - антинобелівська премія
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09.05.2022 11:05 Ответить
Ну от чому циввлізованому саітові не від'єднати ******** від інтернету всіх світових медіа і соціальних мереж ?

Чи ще замало натаорили вони щоб це зробити , що чекають поки ядерні бомби будуть падати от тоді тільки ?
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09.05.2022 09:48 Ответить
І воно ще когось називає нацистами...
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09.05.2022 09:49 Ответить
Навіщо їм покази нач.штабу, якщо Україна і не приховувала, що гелікоптерами доставили у Маріуполь ці станції? З першого дня, як ми розкрили інфу про такі перельоти, ми це прямо казали.
Теж мені "розвідники"...
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09.05.2022 09:52 Ответить
рогозін,тобі хорошо не треба дурака включати,бо ти і є ДУРАК!
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09.05.2022 09:53 Ответить
после ответа Маска на счет Рогози поступило 14,99 рублей
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09.05.2022 09:53 Ответить
Этот вот этот Ргозин рассуждает о нацизме ?

https://uc.od.ua/columns/1533/1227242 Смотрим статью
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09.05.2022 09:53 Ответить
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09.05.2022 09:55 Ответить
pereshlite eto Masku - pustj zapustit v ragozina
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09.05.2022 10:07 Ответить
рогозін: начало кар'єри - штатний провокатор на зарплаті- чого дивуватися? там на його пику тільки глянути
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09.05.2022 12:31 Ответить
Хтось вже переслав? Я не хочу ще й в Twitter реєструватися.
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09.05.2022 16:41 Ответить
утопивший таксу в аналоговнетной жиже
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09.05.2022 10:01 Ответить
на расисе таинственным способом продолжают гибнуть ТОП чиновники и бизнесмены
(ну и х*й с ними))))

Сегодня, в мытищах умер бывший топ-менеджер «Лукойла» - миллиардер александр субботин.
По легенде русских говносми, субботин пришёл к шаману Магуа лечить похмелье. Внезапно ему стало нехорошо - заболело сердце. Шаман решил не вызывать скорую, накапал корвалол и уложил миллиардера спать в подвал. А тот взял и умер.
И нет, мы не шутим.



Так же за последнее время умерли следующие миллиардеры:

- Мультимиллионер Сергей Протосеня, экс-замглавы «Новатэка» - найден повешенным в Испании, вместе с женой и дочкой.
- Владислав Аваев, бывший вице-президент Газпромбанка и экс-чиновник Кремля найден мёртвым в Москве за несколько дней до того.
- Александр Туляков, топ-менеджер по финансам и безопасности «Газпрома» найден повешенным на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- Леонид Шульман, руководителя департамента транспорта компании «Газпром Инвест».

Совпадение ли?
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09.05.2022 10:01 Ответить
Илон уж точно переживет розовощекую сволочь
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09.05.2022 10:05 Ответить
Ілон дуже мабуть хвилюється щоб Рогозін не ввів санкції проти нього ато тоді не зможе підкорити Марс.Як же він без лаптів на Марс полетить?
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09.05.2022 10:16 Ответить
У Рагозина лишняя хромосома воспалилась.🤭
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09.05.2022 10:21 Ответить
Он ее расчесал.
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09.05.2022 12:22 Ответить
Ленточка прямо в жопу? Патриотично...
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09.05.2022 10:24 Ответить
Ілон Маск має Твітер і рогозін (чмо і мудак) має Твітер .
Тільки Ілон Маск має УВЕСЬ Твітер.
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09.05.2022 10:30 Ответить
Кажучи рідною мовою Рогозіна - фєнєю, "я тебе, падла, су_ка, вєк волі нє відать, стрєлку забіл"! "Атвєчьяй за базар!". На жаль, іншої мови, як фєня, ані Рогозін, ані всі кремлівські, не знають. Ось так вони й розмовляють у себе: нравится, не травится, терпи..., овєчай по-взрослому, дебили, ***... І всьому світу треба все це терпіти.?
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09.05.2022 10:30 Ответить
Но какая риторика, Рогозина , нацисты и т.д. . Все перевернуть назвать белое чёрным, в этом вся Параша , врут ссуки везде . Историю всю придумывают все время . Вот хотя-бы взять Суворова, вот какого он фалоса делал в Альпах , ну они же ни на кого не нападают , правда , только спец операции .Боятся суки всемирной сети , поэтому что, ничего уже не скроешь
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09.05.2022 11:31 Ответить
Рогозин такий тупий, що насправді вважає, що в Україні нацистський режим.
Чи він просто наглючий виродок.
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09.05.2022 11:37 Ответить
Московское ГАВНО...
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09.05.2022 11:40 Ответить
Рогозін, позорся до кінця! Завдяки мільйонам читачів Ілона Маска ти складаєш для росєї неперевершену репутацію!)))
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09.05.2022 11:59 Ответить
Рогозин - неофашист в законе. Тут в треде были фотки где он зигует. Во это Маску надо твитнуть повсюду. И особенно всяким россиянам.
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09.05.2022 12:00 Ответить
Рогозин-мудила с Нижнего Тагила...
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09.05.2022 12:19 Ответить
почему он не нажмет красный кнопачка и лазером не грохнет весь рейх параши и в мавзолей там полюбому бластер на орбите есть....
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09.05.2022 12:20 Ответить
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09.05.2022 12:21 Ответить
Долбоящер Рагозин, сам того не понимая, пиарит Маска, помогающего Украине! 👍
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09.05.2022 12:24 Ответить
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09.05.2022 12:24 Ответить
Рогозин пытался выключить дурака, но не выключается.
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09.05.2022 12:37 Ответить
Ілоне! Відключи його від свого твіттера та інтернета твоїх служб. А то щось там рогозін запи*здівся дуже.
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09.05.2022 14:00 Ответить
Та ні, тепер саме час смачно познущатись .
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09.05.2022 14:12 Ответить
переводя на простой язык послал этого ублюдка вслед за русским кораблём!
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09.05.2022 15:12 Ответить
 
 