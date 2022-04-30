РУС
10 722 47

Роскосмос объявил о прекращении работы на МКС, но без точной даты

мкс

Роскосмос принял дату прекращения работы России на Международной космической станции, однако она не публикуется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.Tech со ссылкой на российское пропагандистское медиа РИА Новости.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что решение уходить с Международной космической станции уже принято российским правительством и президентом.

По словам Рогозина, о решениях "не обязаны говорить публично". Глава корпорации отмечает, что Россия предупредит партнеров по МКС за год до прекращения работы согласно международным обязательствам.

+37
во-во, за караблем, и не затягивайте
30.04.2022 21:32 Ответить
+26
Надеюсь на космос скоро Раша будет смотреть из пещер.
30.04.2022 21:36 Ответить
+25
ИИИ - кошмар!!!
NASA в ужасе мечется, безуспешно ищет второпях, кто-же заменит "росскоцмос" в поставках синей изоленты на МэКаэС...
Фсьо прапала...
30.04.2022 21:39 Ответить
30.04.2022 21:32 Ответить
во-во, за караблем, и не затягивайте
30.04.2022 21:32 Ответить
І хай ікони з прапорами, якими засрана станція, заберуть.
01.05.2022 06:14 Ответить
Чудово, пензлюйте в *****, лапєносци. Вам там як раз місце.
30.04.2022 21:34 Ответить
Баба воза кобилi легче. Йдiть кацарилi кобилi в трiщину ви вже мало не вхайдохади цю станцiю.
30.04.2022 21:35 Ответить
Батути кінчилися.
30.04.2022 21:35 Ответить
Надеюсь на космос скоро Раша будет смотреть из пещер.
30.04.2022 21:36 Ответить
На…уй с пляжа.
30.04.2022 21:38 Ответить
Космос став не по кишені, витягуйте лапті із загашників
30.04.2022 21:38 Ответить
ИИИ - кошмар!!!
NASA в ужасе мечется, безуспешно ищет второпях, кто-же заменит "росскоцмос" в поставках синей изоленты на МэКаэС...
Фсьо прапала...
30.04.2022 21:39 Ответить
Зато ватные зомби до сих пор воняют на форумах, что МКС и вообще все освоение космоса загнется без рашистских ракетных двигателей...
30.04.2022 21:56 Ответить
Они тоже самое говорили Илону Маску, когда он сказал, что для совей космической программы он сам построит ракеты...
30.04.2022 22:51 Ответить
хто ж тоді буде сверлити дірки на станції
30.04.2022 21:40 Ответить
Від'єднайте кацапський модуль хай літає все одно дірявий! Як і кацапи!
30.04.2022 21:43 Ответить
Вони отсоїдінять модуль «Звєзда», приземлять його в усть-урюпинську на батут, відвезуть у музей у каральов, і будуть показувати школоті вєлічіє
30.04.2022 21:45 Ответить
Хе! Все дуже просто,"туалет" НЕ працює,А із-за "недружественных санкций" памперси скінчилися!!!😉
30.04.2022 21:47 Ответить
30.04.2022 21:48 Ответить
very good glavnoe shtob musor i moshi s hrestami ot tuda zabrali soboi....aaaa... i flag pobedy tozhe
30.04.2022 21:51 Ответить
на МКС саме найбільше площі модулів належить Японії потім інші країни .. І що вони анексують чи відіжмуть у інших ?
30.04.2022 21:52 Ответить
схоже на анонс останнього концерту кобзона
30.04.2022 21:52 Ответить
"Все пиндосьі, -- всем пока! мьі пошли!
Где тут у вас черньій вьіход?"

30.04.2022 21:54 Ответить
Побільше таких крутих новин до 9 травня!
Де ще кацапів поганою метою не вигнали?
30.04.2022 21:54 Ответить
/гагарин #приехали
30.04.2022 21:56 Ответить
Відлітали вже
30.04.2022 22:06 Ответить
все-таки все эти "дырки" в мкс и "случайные" запуски двигателей совсем не случайные и собирались уничтожить мкс еще хз когда. планировали все изначально. "вагнровцев" с пулеметом туда наверное не так просто отправить, хотя вроде еще могут попробовать. похоже строят концлагерь имени Хйла. ну а после массовых расстрелов украинцев за расстрелы своих холопов если что вопросов не возникнет.
30.04.2022 22:10 Ответить
налетались гавнюки. Теперь сосать будете. Вернее отсасывать у Маска.
30.04.2022 22:12 Ответить
А що сталося, не відомо коли робот фьодар з запою вийде?
30.04.2022 22:13 Ответить
ага, робот Федор еще после второй бутылки завис с фразой "я умею говорить. я умею говорить..." и " слюни" текут из под шлема по скафандру. С мотоцикла падает.
01.05.2022 02:09 Ответить
Параша обойдётся батутом.
30.04.2022 22:19 Ответить
Рогозин своих космонавтов в район Изюма собирается высадить?
30.04.2022 22:20 Ответить
Оце добра справа! Наступний крок - офіційне заперечення існування космосу і визнання пласкоземельної світобудови. І сувору кримінальну відповідальність за невірування у земний млин, небесну твердь, слонів і черепаху (або трьох китів - ну то вже як генерал Гундяєв накаже вірити).

30.04.2022 22:24 Ответить
Вони своїм модулем "наука" мало всю МКС не загробили.
30.04.2022 22:28 Ответить
а когда будут отъезжать, то отшвартуют весь росийский сегмент вместе с мощами и иконами?
30.04.2022 22:30 Ответить
Уж не оставят точно. Тихоокеанская группировка нуждается в пополнении.
30.04.2022 22:32 Ответить
це точно, все мене дивували ті ікони в росс-сегменті станції.. А ще це все їх анало-говнетне обладнаяння.. на Ютубі все є -- як росіяни відкривають їбану концерву на станціїї і все по розліталось навкруги.. а потім, щось зламалось..
Спитати б особисто одного з тих двох космо, ну нехай, навтів, як їм? вони гордяться??
30.04.2022 22:42 Ответить
«Может показаться, что жизнь в России подорожала. На самом деле она по-прежнему ничего не стоит». (С)
30.04.2022 22:40 Ответить
Тобто ядерного удару не буде, раз вони ще рік хочуть чекати)
30.04.2022 22:44 Ответить
Нарешті МКС очиститься від кацапської смердячини.
30.04.2022 23:11 Ответить
аналоговнєт так високо не долетить
30.04.2022 23:33 Ответить
************ на МКС нужно было просто удушить как бешеных собак
30.04.2022 23:35 Ответить
Давно пора вам орки валити зі всесвіту!
30.04.2022 23:38 Ответить
Через 10 лет все в россии будут говорить, что и не было никакого космоса, это выдумки запада и снято в Голливуде.
30.04.2022 23:41 Ответить
скоро та ***** наїбнеться, ото булькне
30.04.2022 23:47 Ответить
Анал оговнет
30.04.2022 23:58 Ответить
В IXBT в последние недели часто всплывает сопли Рогозина про то что россиюшка сама наклепает спутников, которые сожрёт ненавистных вражеских спутников GPS и StarLink. А так же что россияне сами будет на Луне базы строить. Ага, СССР уже человека на Луне высадил... только в планах. У Рогозина остаётся только боевой батут.
01.05.2022 00:00 Ответить
там скульптор з навоза ліпить нову станцію
01.05.2022 04:41 Ответить
мкс американская станция а кацапов пинком под сраку!
01.05.2022 10:46 Ответить
 
 