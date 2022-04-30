Роскосмос объявил о прекращении работы на МКС, но без точной даты
Роскосмос принял дату прекращения работы России на Международной космической станции, однако она не публикуется.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.Tech со ссылкой на российское пропагандистское медиа РИА Новости.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что решение уходить с Международной космической станции уже принято российским правительством и президентом.
По словам Рогозина, о решениях "не обязаны говорить публично". Глава корпорации отмечает, что Россия предупредит партнеров по МКС за год до прекращения работы согласно международным обязательствам.
Топ комментарии
+37 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий30.04.2022 21:32 Ответить Ссылка
+26 Vladimir Kvasha #508944
показать весь комментарий30.04.2022 21:36 Ответить Ссылка
+25 дератизатор
показать весь комментарий30.04.2022 21:39 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
NASA в ужасе мечется, безуспешно ищет второпях, кто-же заменит "росскоцмос" в поставках синей изоленты на МэКаэС...
Фсьо прапала...
Где тут у вас черньій вьіход?"
Де ще кацапів поганою метою не вигнали?
Спитати б особисто одного з тих двох космо, ну нехай, навтів, як їм? вони гордяться??