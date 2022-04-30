Роскосмос объявил о прекращении работы на МКС, но без точной даты

Роскосмос принял дату прекращения работы России на Международной космической станции, однако она не публикуется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.Tech со ссылкой на российское пропагандистское медиа РИА Новости.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что решение уходить с Международной космической станции уже принято российским правительством и президентом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К расследованию военных преступлений РФ в Украине присоединился Международный уголовный суд

По словам Рогозина, о решениях "не обязаны говорить публично". Глава корпорации отмечает, что Россия предупредит партнеров по МКС за год до прекращения работы согласно международным обязательствам.

Читайте также: Россия создала угрозу для МКС, испытывая свое оружие, - Госдеп