Роскосмос оголосив про припинення роботи на МКС, але без точної дати
Роскосмос ухвалив дату припинення роботи Росії на Міжнародній космічній станції, проте вона не публікується.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.Tech із посиланням на російське пропагандистське медіа РИА Новости.
Голова Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що рішення йти з Міжнародної космічної станції вже ухвалене російським урядом та президентом.
За словами Рогозіна, про рішення "не зобовʼязані говорити публічно". Голова корпорації зазначає, що Росія попередить партнерів по МКС за рік до припинення роботи, згідно з міжнародними зобовʼязаннями.
NASA в ужасе мечется, безуспешно ищет второпях, кто-же заменит "росскоцмос" в поставках синей изоленты на МэКаэС...
Фсьо прапала...
Где тут у вас черньій вьіход?"
Де ще кацапів поганою метою не вигнали?
Спитати б особисто одного з тих двох космо, ну нехай, навтів, як їм? вони гордяться??