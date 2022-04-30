Роскосмос оголосив про припинення роботи на МКС, але без точної дати

Роскосмос ухвалив дату припинення роботи Росії на Міжнародній космічній станції, проте вона не публікується.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.Tech із посиланням на російське пропагандистське медіа РИА Новости.

Голова Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що рішення йти з Міжнародної космічної станції вже ухвалене російським урядом та президентом.

За словами Рогозіна, про рішення "не зобовʼязані говорити публічно". Голова корпорації зазначає, що Росія попередить партнерів по МКС за рік до припинення роботи, згідно з міжнародними зобовʼязаннями.

