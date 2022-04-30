УКР
10 722 47

Роскосмос оголосив про припинення роботи на МКС, але без точної дати

мкс

Роскосмос ухвалив дату припинення роботи Росії на Міжнародній космічній станції, проте вона не публікується.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.Tech із посиланням на російське пропагандистське медіа РИА Новости.

Голова Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що рішення йти з Міжнародної космічної станції вже ухвалене російським урядом та президентом.

Також читайте: Європейське космічне агентство відмовилося від співпраці з Росією

За словами Рогозіна, про рішення "не зобовʼязані говорити публічно". Голова корпорації зазначає, що Росія попередить партнерів по МКС за рік до припинення роботи, згідно з міжнародними зобовʼязаннями.

Читайте також: Хакери Anonymous зламали систему управління супутниками Роскосмосу

+37
во-во, за караблем, и не затягивайте
30.04.2022 21:32 Відповісти
+26
Надеюсь на космос скоро Раша будет смотреть из пещер.
30.04.2022 21:36 Відповісти
+25
ИИИ - кошмар!!!
NASA в ужасе мечется, безуспешно ищет второпях, кто-же заменит "росскоцмос" в поставках синей изоленты на МэКаэС...
Фсьо прапала...
30.04.2022 21:39 Відповісти
І хай ікони з прапорами, якими засрана станція, заберуть.
01.05.2022 06:14 Відповісти
Чудово, пензлюйте в *****, лапєносци. Вам там як раз місце.
показати весь коментар
Баба воза кобилi легче. Йдiть кацарилi кобилi в трiщину ви вже мало не вхайдохади цю станцiю.
30.04.2022 21:35 Відповісти
Батути кінчилися.
30.04.2022 21:35 Відповісти
Надеюсь на космос скоро Раша будет смотреть из пещер.
30.04.2022 21:36 Відповісти
На…уй с пляжа.
30.04.2022 21:38 Відповісти
Космос став не по кишені, витягуйте лапті із загашників
30.04.2022 21:38 Відповісти
ИИИ - кошмар!!!
NASA в ужасе мечется, безуспешно ищет второпях, кто-же заменит "росскоцмос" в поставках синей изоленты на МэКаэС...
Фсьо прапала...
30.04.2022 21:39 Відповісти
Зато ватные зомби до сих пор воняют на форумах, что МКС и вообще все освоение космоса загнется без рашистских ракетных двигателей...
30.04.2022 21:56 Відповісти
Они тоже самое говорили Илону Маску, когда он сказал, что для совей космической программы он сам построит ракеты...
30.04.2022 22:51 Відповісти
хто ж тоді буде сверлити дірки на станції
30.04.2022 21:40 Відповісти
Від'єднайте кацапський модуль хай літає все одно дірявий! Як і кацапи!
30.04.2022 21:43 Відповісти
Вони отсоїдінять модуль «Звєзда», приземлять його в усть-урюпинську на батут, відвезуть у музей у каральов, і будуть показувати школоті вєлічіє
30.04.2022 21:45 Відповісти
Хе! Все дуже просто,"туалет" НЕ працює,А із-за "недружественных санкций" памперси скінчилися!!!😉
30.04.2022 21:47 Відповісти
30.04.2022 21:48 Відповісти
very good glavnoe shtob musor i moshi s hrestami ot tuda zabrali soboi....aaaa... i flag pobedy tozhe
30.04.2022 21:51 Відповісти
на МКС саме найбільше площі модулів належить Японії потім інші країни .. І що вони анексують чи відіжмуть у інших ?
30.04.2022 21:52 Відповісти
схоже на анонс останнього концерту кобзона
30.04.2022 21:52 Відповісти
"Все пиндосьі, -- всем пока! мьі пошли!
Где тут у вас черньій вьіход?"

30.04.2022 21:54 Відповісти
Побільше таких крутих новин до 9 травня!
Де ще кацапів поганою метою не вигнали?
30.04.2022 21:54 Відповісти
/гагарин #приехали
30.04.2022 21:56 Відповісти
Відлітали вже
30.04.2022 22:06 Відповісти
все-таки все эти "дырки" в мкс и "случайные" запуски двигателей совсем не случайные и собирались уничтожить мкс еще хз когда. планировали все изначально. "вагнровцев" с пулеметом туда наверное не так просто отправить, хотя вроде еще могут попробовать. похоже строят концлагерь имени Хйла. ну а после массовых расстрелов украинцев за расстрелы своих холопов если что вопросов не возникнет.
30.04.2022 22:10 Відповісти
налетались гавнюки. Теперь сосать будете. Вернее отсасывать у Маска.
30.04.2022 22:12 Відповісти
А що сталося, не відомо коли робот фьодар з запою вийде?
30.04.2022 22:13 Відповісти
ага, робот Федор еще после второй бутылки завис с фразой "я умею говорить. я умею говорить..." и " слюни" текут из под шлема по скафандру. С мотоцикла падает.
01.05.2022 02:09 Відповісти
Параша обойдётся батутом.
30.04.2022 22:19 Відповісти
Рогозин своих космонавтов в район Изюма собирается высадить?
30.04.2022 22:20 Відповісти
Оце добра справа! Наступний крок - офіційне заперечення існування космосу і визнання пласкоземельної світобудови. І сувору кримінальну відповідальність за невірування у земний млин, небесну твердь, слонів і черепаху (або трьох китів - ну то вже як генерал Гундяєв накаже вірити).

30.04.2022 22:24 Відповісти
Вони своїм модулем "наука" мало всю МКС не загробили.
30.04.2022 22:28 Відповісти
а когда будут отъезжать, то отшвартуют весь росийский сегмент вместе с мощами и иконами?
30.04.2022 22:30 Відповісти
Уж не оставят точно. Тихоокеанская группировка нуждается в пополнении.
30.04.2022 22:32 Відповісти
це точно, все мене дивували ті ікони в росс-сегменті станції.. А ще це все їх анало-говнетне обладнаяння.. на Ютубі все є -- як росіяни відкривають їбану концерву на станціїї і все по розліталось навкруги.. а потім, щось зламалось..
Спитати б особисто одного з тих двох космо, ну нехай, навтів, як їм? вони гордяться??
30.04.2022 22:42 Відповісти
«Может показаться, что жизнь в России подорожала. На самом деле она по-прежнему ничего не стоит». (С)
30.04.2022 22:40 Відповісти
Тобто ядерного удару не буде, раз вони ще рік хочуть чекати)
30.04.2022 22:44 Відповісти
Нарешті МКС очиститься від кацапської смердячини.
30.04.2022 23:11 Відповісти
аналоговнєт так високо не долетить
30.04.2022 23:33 Відповісти
************ на МКС нужно было просто удушить как бешеных собак
30.04.2022 23:35 Відповісти
Давно пора вам орки валити зі всесвіту!
30.04.2022 23:38 Відповісти
Через 10 лет все в россии будут говорить, что и не было никакого космоса, это выдумки запада и снято в Голливуде.
30.04.2022 23:41 Відповісти
скоро та ***** наїбнеться, ото булькне
30.04.2022 23:47 Відповісти
Анал оговнет
30.04.2022 23:58 Відповісти
В IXBT в последние недели часто всплывает сопли Рогозина про то что россиюшка сама наклепает спутников, которые сожрёт ненавистных вражеских спутников GPS и StarLink. А так же что россияне сами будет на Луне базы строить. Ага, СССР уже человека на Луне высадил... только в планах. У Рогозина остаётся только боевой батут.
01.05.2022 00:00 Відповісти
там скульптор з навоза ліпить нову станцію
01.05.2022 04:41 Відповісти
мкс американская станция а кацапов пинком под сраку!
01.05.2022 10:46 Відповісти
 
 