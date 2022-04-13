Європейське космічне агентство відмовилося від співпраці з Росією

Рада Європейського космічного агентства (ESA) ухвалила рішення відмовитися співпрацювати з Росією щодо місячних програм Luna-25, Luna -26 та Luna-27.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі ESA.

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"ESA припиняє співпрацю з росією щодо "Luna-25", "Luna -26" та "Luna-27"", - заявили в Європейському космічному агентстві.

Там зазначили, що російська агресія проти України та запроваджені санкції унеможливлюють співпрацю з РФ за місячними програмами.

У ESA додали, що місія ExoMars Rover не буде запущена на Марс у вересні цього року, оскільки співпраця з Роскосмосом щодо ExoMars призупинена.

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