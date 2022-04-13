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Європейське космічне агентство відмовилося від співпраці з Росією

esa

Рада Європейського космічного агентства (ESA) ухвалила рішення відмовитися співпрацювати з Росією щодо місячних програм Luna-25, Luna -26 та Luna-27.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі ESA.

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"ESA припиняє співпрацю з росією щодо "Luna-25", "Luna -26" та "Luna-27"", - заявили в Європейському космічному агентстві.

Там зазначили, що російська агресія проти України та запроваджені санкції унеможливлюють співпрацю з РФ за місячними програмами.

У ESA додали, що місія ExoMars Rover не буде запущена на Марс у вересні цього року, оскільки співпраця з Роскосмосом щодо ExoMars призупинена.

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Топ коментарі
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13.04.2022 18:47
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13.04.2022 18:50
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13.04.2022 18:51
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13.04.2022 18:47 Відповісти
скоро российские космонавты полетят на Солнце
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14.04.2022 00:27 Відповісти
а их сборная команда по футболу станет чемпионом мира
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14.04.2022 00:29 Відповісти
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13.04.2022 18:50 Відповісти
у кацапів зараз не буде грошей на космос

А штати вже самі літають на МКС
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13.04.2022 18:50 Відповісти
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13.04.2022 18:51 Відповісти
А шо ж Рогозин делать будет? Он же обещал вселенную освоить со всеми планетами.
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13.04.2022 18:52 Відповісти
Пусть соснут тунца теперь кацапики вместе с Рогозиным.
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13.04.2022 18:53 Відповісти
То что и раньше. Воровать.
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13.04.2022 18:54 Відповісти
За пару років кацапи зможуть лише мріяти щоб китайці їх пустили в свої проекти.
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13.04.2022 18:53 Відповісти
дірку жвачкой заліпить і корабель далі полетить...... не хитрі лайвхаки від роскосмоса.....
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13.04.2022 18:54 Відповісти
гагарин, я вас любила... ой
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13.04.2022 18:56 Відповісти
рашистскому навозу давали чипы для космоса, а они их в искандеры пихали
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13.04.2022 18:58 Відповісти
там на МКС еще не выпихнули кацапов в открытый космос? или они попросили уже политического убежища в американском сегменте станции?
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13.04.2022 19:05 Відповісти
Чего только не узнаешь. Оказывается Европа сотрудничала с рф по Марсу и Луне.
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13.04.2022 19:10 Відповісти
кацапы-от вас отказалась вся планета!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.04.2022 19:11 Відповісти
Poslalji Rogozina na batuti...
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13.04.2022 19:12 Відповісти
вот и космос русне закрыли!
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13.04.2022 19:24 Відповісти
Вітаю! Тепер Ви не просто-русофоби, а КОСМІЧНІ русофоби!
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13.04.2022 19:28 Відповісти
 
 