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Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Россией

esa

Совет Европейского космического агентства (ESA) принял решение отказаться сотрудничать с Россией по лунным программам Luna-25, Luna-26 и Luna-27.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе ESA.

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"ESA прекращает сотрудничество с россией по "Luna-25", "Luna-26" и "Luna-27"", - заявили в Европейском космическом агентстве.

Там отметили, что российская агрессия против Украины и введенные санкции делают невозможным сотрудничество с РФ по месячным программам.

В ESA добавили, что миссия ExoMars Rover не будет запущена на Марс в сентябре этого года, поскольку сотрудничество с Роскосмосом по ExoMars приостановлено.

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Топ комментарии
+10
Батут на ремонті
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13.04.2022 18:47
+8
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13.04.2022 18:50
+7
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13.04.2022 18:51
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Батут на ремонті
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13.04.2022 18:47 Ответить
скоро российские космонавты полетят на Солнце
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14.04.2022 00:27 Ответить
а их сборная команда по футболу станет чемпионом мира
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14.04.2022 00:29 Ответить
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13.04.2022 18:50 Ответить
у кацапів зараз не буде грошей на космос

А штати вже самі літають на МКС
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13.04.2022 18:50 Ответить
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13.04.2022 18:51 Ответить
А шо ж Рогозин делать будет? Он же обещал вселенную освоить со всеми планетами.
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13.04.2022 18:52 Ответить
Пусть соснут тунца теперь кацапики вместе с Рогозиным.
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13.04.2022 18:53 Ответить
То что и раньше. Воровать.
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13.04.2022 18:54 Ответить
За пару років кацапи зможуть лише мріяти щоб китайці їх пустили в свої проекти.
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13.04.2022 18:53 Ответить
дірку жвачкой заліпить і корабель далі полетить...... не хитрі лайвхаки від роскосмоса.....
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13.04.2022 18:54 Ответить
гагарин, я вас любила... ой
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13.04.2022 18:56 Ответить
рашистскому навозу давали чипы для космоса, а они их в искандеры пихали
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13.04.2022 18:58 Ответить
там на МКС еще не выпихнули кацапов в открытый космос? или они попросили уже политического убежища в американском сегменте станции?
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13.04.2022 19:05 Ответить
Чего только не узнаешь. Оказывается Европа сотрудничала с рф по Марсу и Луне.
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13.04.2022 19:10 Ответить
кацапы-от вас отказалась вся планета!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.04.2022 19:11 Ответить
Poslalji Rogozina na batuti...
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13.04.2022 19:12 Ответить
вот и космос русне закрыли!
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13.04.2022 19:24 Ответить
Вітаю! Тепер Ви не просто-русофоби, а КОСМІЧНІ русофоби!
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13.04.2022 19:28 Ответить
 
 