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Знищено понтонну переправу окупантів на Луганщині, - Гайдай

рф,окупанти

Понтонна переправа, яку російські війська 8 травня звели через Сіверський Донець у районі Білогорівки на Луганщині, знищена. Проте бої тривають, оскільки певну кількість військ окупантам вдалося переправити.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, бої там тривали всю ніч на 9 травня.

"Скажу коротко: переправа вже знищена. На ранок. Багато техніки валяється на березі, щось впало в річку. Але давайте дочекаємося, чим закінчиться сьогоднішній день, тому що це достатньо важлива ситуація", – сказав він.

Найактивніші бої на Луганщині станом на 9 травня тривають під Рубіжним, Білогорівкою і на трасі Лисичанськ-Бахмут, уточнив Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуації з Луганщини сьогодні не буде, росіяни обстрілюють трасу Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай

Автор: 

армія рф (17842) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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09.05.2022 12:27 Відповісти
Ждем видосика)
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09.05.2022 12:44 Відповісти
пабэдобесіє не пройде
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09.05.2022 12:53 Відповісти
Цензор, правильно публикуйте новости! Сначала была новость о наведении переправы, потом - об уничтожении переправы. А вы публикуете наоборот.
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09.05.2022 12:57 Відповісти
якщо вже переправу прибрали - то решту переправившихся прибрати - діло честі.
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09.05.2022 13:41 Відповісти
 
 