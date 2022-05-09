Знищено понтонну переправу окупантів на Луганщині, - Гайдай

Понтонна переправа, яку російські війська 8 травня звели через Сіверський Донець у районі Білогорівки на Луганщині, знищена. Проте бої тривають, оскільки певну кількість військ окупантам вдалося переправити.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, бої там тривали всю ніч на 9 травня.

"Скажу коротко: переправа вже знищена. На ранок. Багато техніки валяється на березі, щось впало в річку. Але давайте дочекаємося, чим закінчиться сьогоднішній день, тому що це достатньо важлива ситуація", – сказав він.

Найактивніші бої на Луганщині станом на 9 травня тривають під Рубіжним, Білогорівкою і на трасі Лисичанськ-Бахмут, уточнив Гайдай.

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