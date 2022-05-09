Вступ України до ЄС може тривати "десятиліттями", - Макрон
Вступ України до складу Європейського союзу може тривати декілька десятиліть. Тож терба створити "європейську політичну спільноту", яка могла б прийняти до своїх лав нашу країну.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".
"Ми знаємо, що процес вступу до ЄС може тривати багато років і навіть десятиліття. Будемо чесними, Євросоюз не може бути в короткостроковій перспективі єдиним засобом структурування європейського континенту", - заявив президент Франції.
Макрон зазначив, що попри усе, Україна вже є членом європейської сім’ї.
Топ коментарі
+32 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар09.05.2022 17:49 Відповісти Посилання
+27 Fish Man
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+22 Таракан
показати весь коментар09.05.2022 17:26 Відповісти Посилання
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*****позвонила ***** на дівятеМая ???
Та верещюк не розуміє про яку корупцію каже байден.
зачем постить вбросы кремля?? рбк - это же кремлевская помойка...
Думаю після війни все зміниться ,головне привести до влади незаангажованих політиків.
Тепер видно все в країні з усім добре і Україну повинні екстерном прийняти в ЄС.
Насправді Серьожа тепер залізницею займається тому поки не вивчить, яка ширина колії в Україні, голос подавати не буде)