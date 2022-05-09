Вступ України до ЄС може тривати "десятиліттями", - Макрон

Вступ України до складу Європейського союзу може тривати декілька десятиліть. Тож терба створити "європейську політичну спільноту", яка могла б прийняти до своїх лав нашу країну.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

"Ми знаємо, що процес вступу до ЄС може тривати багато років і навіть десятиліття. Будемо чесними, Євросоюз не може бути в короткостроковій перспективі єдиним засобом структурування європейського континенту", - заявив президент Франції.

Макрон зазначив, що попри усе, Україна вже є членом європейської сім’ї.

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