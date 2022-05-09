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Вступление Украины в ЕС может продолжаться "десятилетиями", - Макрон

макрон

Вступление Украины в состав Европейского союза может занять несколько десятилетий. Поэтому нужно создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в свои ряды нашу страну.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Мы знаем, что процесс вступления в ЕС может длиться много лет и даже десятилетия. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента", - заявил президент Франции.

Макрон отметил, что, несмотря ни на что, Украина уже является членом европейской семьи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Европейский совет рассмотрит заявку Украины о получении статуса кандидата на членство в ЕС в июне, - Мишель. ФОТОрепортаж

членство в ЕС (1059) Евросоюз (17274) Макрон Эмманюэль (1361)


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Топ комментарии
+32
От власне, без реформ не візьмуть. А тут не те що реформи провести - Демченка з Татаров м звільнити ніхто з ОПи не хоче, як і міжнародного злочинця Коломойського Штатам видати. Тому і з ЄСом поспішати ніхто не буде, хоча зелена влада імітацію вступу буде мусолити.
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09.05.2022 17:49 Ответить
+27
Пока мы вступим, то ЕС себя сам развалит.
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09.05.2022 17:25 Ответить
+22
Интересно, а есть где-то публичные записи с содержанием звонков? О чем этот герантофил так мило щебетал с дедушкой ******?
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09.05.2022 17:26 Ответить
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Як тільки закінчемо війну процес піде швидше. Кому потрібна держава зі зруйнованою економікою?
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09.05.2022 18:24 Ответить
Для когось новина, як приймаються рішення в Верховній раді. Може новина що в розшуку Коломойський. Тому нам кажуть, що потрбно навести порядок у державі, а не вивозити гроші в обшори.
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09.05.2022 18:24 Ответить
після війни можна створити регіональний союз це Велика Британія, Польша, Україна, Єстонія, Латвія, Литва, Румінія і Турція і нахер нам Євросоюз
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09.05.2022 18:26 Ответить
С нынешней коррупцией никто ни в какие союзы не возьмет. Не будьте наивны. Еще всплывёт как на войне наживались. Всегда так было. Кому - война, кому - мать родная.
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09.05.2022 22:46 Ответить
всегда так не будет
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09.05.2022 22:53 Ответить
Это говорит Украине, то «Величие Франции», которое положило ее под сапог Гитлера в 1940 году?
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09.05.2022 18:33 Ответить
Почему сказал это в 9 мая а не в 10 мая? Почему именно сегодня? Видать любит Путика
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09.05.2022 18:36 Ответить
микрона не жалко... ему жить со своей проституткой осталось 2-3 месяца...
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09.05.2022 18:42 Ответить
а вообще говноступы-жабоеды французишки - это ссыкливый бздливый народ без истории...
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09.05.2022 18:43 Ответить
Макрон,ти наволоч!Європа сама має проситися ввійти в Україну,а не навпаки!Україна всю беззубу і безхребетну Європу зараз захищає ціною величезних жертв і втрат,а вона ще й стає в позу!Якби не Уукраїна,Путьін вже давно мив би чоботи в Сені,Тібрі і Шпреї
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09.05.2022 18:51 Ответить
Главное, официально начать процедуру. А Макроны приходят и уходят.
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09.05.2022 19:02 Ответить
Головне щоб був хтось іншій, а не шмаркля.
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09.05.2022 19:08 Ответить
На лысого бункерного карлика фапаешь?
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09.05.2022 20:05 Ответить
главное шобі зеленские приходили и уходили, а то шото мне так кажется, что сам он добровольно не уйдет
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09.05.2022 19:15 Ответить
Беня і вся зелена шобла , не відпустять зеленського у вільне плавання , допоки буде що деребанити в нашій країні !!
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09.05.2022 20:03 Ответить
он только пришел
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09.05.2022 23:48 Ответить
Почему не столетия и не тысячелетия а Мукрон?
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09.05.2022 19:04 Ответить
Я не розумію - макарони кажи конкретно скілки , меньше чи більше тривалості всіх твоїх телефонних дзвінків до *****?
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09.05.2022 19:06 Ответить
Що Емануелька ***** позвонила ***** на дівятеМая ???
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09.05.2022 19:07 Ответить
В нато и ес в ближайшие годы можно будет вступить только с чемоданом лично. Это самый быстрый и самый реальный способ. Будем честными. Самое интересное что те кто останутся, в основном вата, как раз и встретят брацкий руцкий мир лет так через 10-15 с цветами. Озабоченцы ещё этого не понимают. Но потом поймут. Будет правда поздно, когда искандеры будут смеяться на границе с Польшей и Прибалтикой но то уже будет потом. Один мой хороший знакомый вступивший в нато и ес ещё лет 10 назад уже думает на перспективу перебираться в США или как минимум западнее европейского материка прекрасно понимая неутешительные перспективы в восточной Европе, если рашестан не завалят в ближайшие пару лет. То, что сейчас происходит это только прелюдия к большой войне в Европе. Затыкать поток русни украинской пробкой долго не получиться
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09.05.2022 19:08 Ответить
Який потік? Воно вже ресурсно пересихає. Бити СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ протикорабельними ракетами по суходолу з вельми сумнівними наслідками, з точки зору воєнної ефективності, хіба це не показник? Немитій, у нинішньому вигляді, існувати залишилось лічені місяці. Після цього міжнародно-політичний ландшафт радикально зміниться.
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09.05.2022 19:19 Ответить
Приклади пересихання - в студію, будь ласка! Тільки реальні, фактичні, а не фантазії а-ля Арестович! Бо вже втрачена Попасна, ворог практично перерізав Бахмутську трасу, передові його загони нависають над Барвінково, Лиманом, Лисичанськом!
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09.05.2022 20:22 Ответить
А ще не забуваємо, що ворог забрав 70% Запорізької області та всю Херсонську. І не віддає поки що...
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09.05.2022 20:52 Ответить
Конець свєта. Аж Попасную взяли. С населением в 15 тыс. и площадью в 20 кв. км. За месяц беспрерывных боев. А где должны были быть кацапы на 9 мая по их плану кацапороса? Минимум в Варшаве.
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09.05.2022 21:02 Ответить
Слов'янськ навіть вже під загрозою, а вони(зелені) все розповідають казочки про американську та іншу зброю. Це, звісно, добре але люди не зважають до сьогодні на те, що перед нападом армія була майже взагалі не готова стримати агресора і тікі завдяки величезному героїзму й жертовності бійців та командирів утримала Київ
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09.05.2022 22:59 Ответить
Скатертью дорога. Потом не говорите что матушка Европа не берёт обратно. А лучше - идите ка в спам.
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09.05.2022 21:39 Ответить
Німці з французами вийдуть, а ми зайдем
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09.05.2022 19:11 Ответить
А Німеччина і Франція хлу вже недовго буде відсмоктувати - бо хло скоро здохне
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09.05.2022 19:14 Ответить
Украине нужно развивать союз с Великобританией и Польшей и нужно взять в союз США, Японию, Турцию, Канаду, и т.д. И создать самый сильный союз на планете и туда не брать Францию!
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09.05.2022 19:16 Ответить
США и не только, уже давно просит выдать бородатую бабушку. Но наши как ни странно не понимают почему такого почетного гражданина нужно отдавать и почему мы еще не в НАТО и ЕС.
Та верещюк не розуміє про яку корупцію каже байден.
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09.05.2022 19:26 Ответить
Великобритания была в Евросоюзе. Не понравилось. На кой хрен Украине туда суваться? Подумайте хорошо, прежде чем делать этот шаг!
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09.05.2022 19:20 Ответить
Подумали хорошо: будешь вместо сидеть на вэлфере, платить репарации Украине, дойч лишнехромосомный!
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09.05.2022 19:47 Ответить
фашисти срані, ми вам покажемо, як путіна любити!
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09.05.2022 20:42 Ответить
Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".
зачем постить вбросы кремля?? рбк - это же кремлевская помойка...
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09.05.2022 19:26 Ответить
Коля-шніцель (котлєта) з трибуни у Брюселі буде спічі виголошувати?))
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09.05.2022 19:27 Ответить
Макрон - дібіл . Корумпованих французький дібіл . Джонсон вже звертав йому на це увагу .
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09.05.2022 19:28 Ответить
Незрозуміло яка мета сказаного. Краще би мовчав.
Думаю після війни все зміниться ,головне привести до влади незаангажованих політиків.
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09.05.2022 19:29 Ответить
Чо за хрень , угорцы жюликоватые , в ЕС , а Украинцы лицом не вышли , или Макрон опять бздит ***** .
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09.05.2022 19:41 Ответить
В нас вже є свій союз - УПА - Україна, Польша і Великобританія. Цей європейсько масонський союз Україні аж ніяк не потрібен. Навіщо себе годувати марними ілюзіями, якщо нас там не чекають.
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09.05.2022 19:43 Ответить
у тебя лично есть союз мытья унитазов в Италии
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09.05.2022 19:48 Ответить
Геронтофілу повезло,знов не терпиться пуйло на бабло розвести.Щось давно х.лу не звонив.
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09.05.2022 19:43 Ответить
Две шлюхи в Европе из за которых куйло посмел напасть на Украину : Германия и Франция. .llko .
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09.05.2022 19:45 Ответить
Еще угорцы
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09.05.2022 19:58 Ответить
Куди пропав "правдоруб" Серьожа Лещенко? В свій депутатський час закликав навіть позбавити безвізу громадян України через свої "тьорки" з "щоколядним баригою" Порохом.
Тепер видно все в країні з усім добре і Україну повинні екстерном прийняти в ЄС.
Насправді Серьожа тепер залізницею займається тому поки не вивчить, яка ширина колії в Україні, голос подавати не буде)
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09.05.2022 19:59 Ответить
ну, с такими как ты макарончик да шольц мы может и не сильно то хотим вступать в ваше ЕС, всё путлера в очко лижете
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09.05.2022 20:33 Ответить
Пофигу ЕС. Нам нужно в НАТО. Но туда при власти ЗЕшоблы нас не возьмут. Надеюсь, после войны всё изменится и Коломойшу наконец выпнут из Украины в заботливые руки США. Вместе с Зеленским и его кодлом
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09.05.2022 21:02 Ответить
кончене гімно, ти будеш вступати пробувати раду УКРАЇНИ і ми будем рішати,що з тобою робити!
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09.05.2022 21:03 Ответить
Он прав, там полно стран которые воспринимают голосование в ЕС как способ вымогательства для себя преференций, взять хотя бы венгрию, она абсолютно враждебно относится к Украине и будет всеми силами блокировать наше вступление. Вообще время показывает что Британцы невероятно умны и прозорливы, поэтому и покинули это бюрократическое болото. Лично мое мнение, Украине нужно развивать отношения с отдельными странами ЕС но не вступать в него.
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09.05.2022 21:27 Ответить
Макрон сказал, что пока он у власти, то Украину не возьмут в ЕС. Украине не нужно вступать вообще в ЕС ибо лидеры ЕС - это подонки аморальные! Украине нужно с Великобританией и США и Канадой строить свой союз и Турцию в него взять и Японию и Прибалтов и Польша уже в нашем союзе с Великобританией. Украине нужны свои союзники, которые действительно союзники, а Франция и Германия показали, что это не хорошие страны по отношению к Украине. Нужно создавать союз тех стран, которые на стороне Украины!
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09.05.2022 22:05 Ответить
Макрон сказал, что пока он у власти, то Украину не возьмут в ЕС. Украине не нужно вступать вообще в ЕС ибо лидеры ЕС - это подонки аморальные! Украине нужно с Великобританией и США и Канадой строить свой союз и Турцию в него взять и Японию и Прибалтов и Польша уже в нашем союзе с Великобританией. Украине нужны свои союзники, которые действительно союзники, а Франция и Германия показали, что это не хорошие страны по отношению к Украине. Нужно создавать союз тех стран, которые на стороне Украины! И создавать союз из стран по всему миру с кем будут договор о вступлении в наш союз и нужно его развивать всесторонне!
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09.05.2022 22:10 Ответить
А наши депутаты - образцы нравственности?
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09.05.2022 22:50 Ответить
Нас возьмут в ЕС, когда мы перестанем оскорбительно наших родителей называть мамой и папой, т.е. будем называть родитель №1 и родитель №2 для того, чтобы не огорчать педиков - семейных пар.
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09.05.2022 22:25 Ответить
Макарон, коли ти припинеш шкодити Україні ?
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09.05.2022 22:27 Ответить
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