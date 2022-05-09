Вступление Украины в ЕС может продолжаться "десятилетиями", - Макрон
Вступление Украины в состав Европейского союза может занять несколько десятилетий. Поэтому нужно создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в свои ряды нашу страну.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Мы знаем, что процесс вступления в ЕС может длиться много лет и даже десятилетия. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента", - заявил президент Франции.
Макрон отметил, что, несмотря ни на что, Украина уже является членом европейской семьи.
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+32 Rostyslav Komarnytsky
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*****позвонила ***** на дівятеМая ???
Та верещюк не розуміє про яку корупцію каже байден.
зачем постить вбросы кремля?? рбк - это же кремлевская помойка...
Думаю після війни все зміниться ,головне привести до влади незаангажованих політиків.
Тепер видно все в країні з усім добре і Україну повинні екстерном прийняти в ЄС.
Насправді Серьожа тепер залізницею займається тому поки не вивчить, яка ширина колії в Україні, голос подавати не буде)