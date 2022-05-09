Вступление Украины в ЕС может продолжаться "десятилетиями", - Макрон

Вступление Украины в состав Европейского союза может занять несколько десятилетий. Поэтому нужно создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в свои ряды нашу страну.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Мы знаем, что процесс вступления в ЕС может длиться много лет и даже десятилетия. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента", - заявил президент Франции.

Макрон отметил, что, несмотря ни на что, Украина уже является членом европейской семьи.

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