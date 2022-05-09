Рашисти ракетами атакують Одесу, - ОК "Південь". ВIДЕО
Російські окупанти ввечері нанесли черговий ракетний удар по Одесі.
Про це пише "Суспільне.Одеса", інформує Цензор.НЕТ.
"Іде ракетна атака по Одесі", - повідомили в ОК "Південь".
Водночас в мережі з'явились відео з Одеси.
Топ коментарі
+24 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар09.05.2022 22:51 Відповісти Посилання
+22 Anton Grinblat #491066
показати весь коментар09.05.2022 22:49 Відповісти Посилання
+21 Михайло Костик
показати весь коментар09.05.2022 22:47 Відповісти Посилання
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2. Навіть якщо дадуть, то ними прийдеться вчитися користуватися ще місяць. А в нас такої розкоші може і не бути...
https://www.facebook.com/petroporoshenko
https://www.facebook.com/petroporoshenko
https://www.facebook.com/petroporoshenko В ефірі телеканалу https://www.facebook.com/msnbc/?__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=kK-R MSNBC закликав американських союзників включити в ленд-ліз системи протиповітряної оборони та винищувачі. Це змінить характер війни і прискорить перемогу над кремлівським режимом.
Я повернувся зі сходу держави, з наших позицій у Миколаївській та Херсонській областях. Повірте, дуже надихає, коли перші американські гаубиці вже зʼявляються на фронті. Вони є дуже точними і ефективними. І вони однозначно створюють нові можливості. Це власне і є тим, що може змінити правила гри. Змінити ці правила можуть нові американські системи артилерії, американські бронемашини.
Очікуємо також на системи протиповітряного захисту. Як і продовжуємо розраховувати на винищувачі. Розглядайте це як перший етап до створення безполітної зони. Ми цілком розуміємо, що для НАТО доволі складно ухвалити негайне рішення щодо запровадження безполітної зони. Однак ми теж маємо прекрасних пілотів і прекрасних операторів. Тож на першому етапі йшлося б про те, щоб закрити небо над критичними обʼєктами - над атомними електростанціями, над обʼєктами цивільної інфраструктури. Це дуже важливо. Тому я закликав союзників включити в Акт про ленд-ліз також і системи протиповітряної оборони.
коли дбр-и за нього взялось...
И все буде Україна!!!
Є в офіційному фейсбузі командування повітряних сил, Бедзай судячи з усьго загинув там.
Сайт командування повітряних сил, дивись і читай.
2 крилаті ракети.
Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на різних напрямках. А справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків, розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат, як в «острівних силах», так і в морських суднах.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
https://www.facebook.com/watch/hashtag/stoprussia?__eep__=6%2F&__tn__=*NK #stoprussia
FullHD: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffex.net%2Fuk%2Fs%2F3otsdmm&h=**************************************************************************************************-a4TmfjBmIIfUPeVGel6WTzw3cjWzsyX-ZQfgA7PyF0VEuNW8&__tn__=-UK https://fex.net/uk/s/3otsdmm
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Читаємо пост на фейсбуці повітряних сил до кінця.
Конечно, держится Одесса
Подпрыгиваешь от удара... открываешь окно, чтобы посмотреть... и слышишь... е-е-е-е соседи выясняют внутри семейные отношения...
Какие, нафиг, ракеты, если соседи спать не дают? Так и живем