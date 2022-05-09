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Новини Війна
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Рашисти ракетами атакують Одесу, - ОК "Південь". ВIДЕО

Російські окупанти ввечері нанесли черговий ракетний удар по Одесі.

Про це пише "Суспільне.Одеса", інформує Цензор.НЕТ.

"Іде ракетна атака по Одесі", - повідомили в ОК "Південь".

Водночас в мережі з'явились відео з Одеси.

Також читайте: Україна втрачає 170 млн доларів щодня через заблоковані Росією порти, - Шмигаль

Автор: 

обстріл (29206) Одеса (5499)


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Топ коментарі
+24
***** мстит за отжатое бабло. За то, что он ********* с рыго аналами. За *****. Ему просто хочется разрушить и принести как можно больше горя украинцам❗☝
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09.05.2022 22:51 Відповісти
+22
Мстят за Змеиный, суки.. У них после каждого разгрома ракетные обострения.
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09.05.2022 22:49 Відповісти
+21
Треба, в першу чергу, випросити у США натівські системи ППО... можливо вони краще справляться за радянські...
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09.05.2022 22:47 Відповісти
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Гандоны крысливые со своими ракетами
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09.05.2022 22:45 Відповісти
***** мстит за отжатое бабло. За то, что он ********* с рыго аналами. За *****. Ему просто хочется разрушить и принести как можно больше горя украинцам❗☝
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09.05.2022 22:51 Відповісти
Твари запускают что то очень сильное, взрывная волна более чем на 50км докатилась. Горите в аду, твари рашистские.
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09.05.2022 22:47 Відповісти
От Киева отстали уроды, принялись за Одессу.
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09.05.2022 22:50 Відповісти
50 км взрывная волна? Это что ядерная бомба?
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09.05.2022 22:50 Відповісти
Я пережил падение метеорита над Челябинском, эквивалент 300 кт, высота более 50 км, расстояние более 100 км, судя по задержке звука, эффект куда больше.
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09.05.2022 23:07 Відповісти
Я тоже так умничал раньше но сейчас когда просто прикрытые двери на балконе дребезжат от взрывов на Азовстали до которой от меня 70-75 км.по прямой , верю
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10.05.2022 00:08 Відповісти
Таварищ ....издит, разгоняет ************* гниль.
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10.05.2022 07:09 Відповісти
Как говорят в Одессе не бзди в тумане если что давай гудки. И каким образом вы определили волну в 50 км.
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09.05.2022 23:45 Відповісти
Треба, в першу чергу, випросити у США натівські системи ППО... можливо вони краще справляться за радянські...
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09.05.2022 22:47 Відповісти
Байден подписал Ленд лиз...
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09.05.2022 23:07 Відповісти
1. Це нічого не означає ... стосовно ППО
2. Навіть якщо дадуть, то ними прийдеться вчитися користуватися ще місяць. А в нас такої розкоші може і не бути...
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09.05.2022 23:12 Відповісти
https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко

https://www.facebook.com/petroporoshenko

https://www.facebook.com/petroporoshenko

https://www.facebook.com/petroporoshenko В ефірі телеканалу https://www.facebook.com/msnbc/?__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=kK-R MSNBC закликав американських союзників включити в ленд-ліз системи протиповітряної оборони та винищувачі. Це змінить характер війни і прискорить перемогу над кремлівським режимом.

Я повернувся зі сходу держави, з наших позицій у Миколаївській та Херсонській областях. Повірте, дуже надихає, коли перші американські гаубиці вже зʼявляються на фронті. Вони є дуже точними і ефективними. І вони однозначно створюють нові можливості. Це власне і є тим, що може змінити правила гри. Змінити ці правила можуть нові американські системи артилерії, американські бронемашини.

Очікуємо також на системи протиповітряного захисту. Як і продовжуємо розраховувати на винищувачі. Розглядайте це як перший етап до створення безполітної зони. Ми цілком розуміємо, що для НАТО доволі складно ухвалити негайне рішення щодо запровадження безполітної зони. Однак ми теж маємо прекрасних пілотів і прекрасних операторів. Тож на першому етапі йшлося б про те, щоб закрити небо над критичними обʼєктами - над атомними електростанціями, над обʼєктами цивільної інфраструктури. Це дуже важливо. Тому я закликав союзників включити в Акт про ленд-ліз також і системи протиповітряної оборони.
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09.05.2022 23:36 Відповісти
Від ЗАКЛИКАВ до моменту ПРАЦЮЄ може пройти занадто багато часу
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09.05.2022 23:42 Відповісти
И что? Хочешь сказать, что ПРО нам не надо потому, что месяц учиться? Напомню тебе, война идет уже два с половиной месяца. Мутный ты какой то, хотя, может просто дурак.
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10.05.2022 02:30 Відповісти
адіссітам треба ще з десяток істуканів поставити братскім катям, патьомкіним, труханавим, підрахуям, язику... воно поможе. Братьйов лаптьоротих з усього болота набіжить, - врятують на раз-два.
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10.05.2022 09:33 Відповісти
Або щось намутити у Ізраеля. Є ж країни, з скажем так, досвідом...
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09.05.2022 23:10 Відповісти
Вони є,але для Києва. Було тут
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09.05.2022 23:13 Відповісти
Україна Києвом не обмежується
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09.05.2022 23:40 Відповісти
КБ Луч, сделай нам ракеты на 500 км чтобы было чем ******* в ответ
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09.05.2022 22:47 Відповісти
уже сделал! дваждьі!
коли дбр-и за нього взялось...
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09.05.2022 22:53 Відповісти
Уже тихо

И все буде Україна!!!
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09.05.2022 22:48 Відповісти
Мстят за Змеиный, суки.. У них после каждого разгрома ракетные обострения.
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09.05.2022 22:49 Відповісти
Такая же официальная информация как морской бой Москвы.
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09.05.2022 22:56 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3477706-bila-ostrova-zmiinij-vidbulis-povitrani-boi-miz-ukrainou-ta-rf-protivnik-zaznav-vtrat.html 7 травня поблизу острова Зміїний відбулись повітряні бої між Україною та рф, а противник зазнав відчутних втрат.
Є в офіційному фейсбузі командування повітряних сил, Бедзай судячи з усьго загинув там.
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09.05.2022 23:06 Відповісти
Невідомо як загинув полковник Бедзай. Була інфа що в збитому гелікоптері. Не думаю що вони на гелікоптері до Зміїного подались без захисту хоч якого ПВО.
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09.05.2022 23:24 Відповісти
Судячи з моделі гелікоптера - або полювали на підводні човни, або когось з води діставали
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09.05.2022 23:36 Відповісти
Нет там такого, кремлебот. Вы обосрались на змеином, факт.
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10.05.2022 00:48 Відповісти
твій рахунок поповнено на 14.99 хублів.
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09.05.2022 23:00 Відповісти
Да всё очень просто. Они сначала слушают как условный Гиркин обсирает Путина, а потом тот же Гиркин рассказывает о русских победах. Только зачем вы изначально Гиркина слушали? Он говно.
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09.05.2022 23:07 Відповісти
Да. Это была информация от российских ботов.
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09.05.2022 23:12 Відповісти
https://www.facebook.com/kpszsu/videos/724468858747927/ https://www.facebook.com/kpszsu/videos/724468858747927/
Сайт командування повітряних сил, дивись і читай.
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09.05.2022 23:08 Відповісти
Ну я посмотрел. Где это там?
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09.05.2022 23:13 Відповісти
Ну і де він там говорить про бої на Зміїному?лол) на Зміїному руснявої авіації апріорі не могло бути тому що від Зміїного до Севастополя 200 км.А до Одеської області 30 км.І українське ПВО повністю прикриває острів Зміїний і туда русняві літаки не долітають.
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09.05.2022 23:14 Відповісти
Потому что это вкид от укринформа. А укринформ взял её у русских ботов, которые пытались прикрыть свой затык в ряде видео. Вот и всё. А тут сообщили о гибели летчика и его привязали к этой истории.
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09.05.2022 23:16 Відповісти
Послухайте уважно з 1.04 по 1.17 ... " де противник завдає сутевих втрат ...." шо то за куйня якась ...
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09.05.2022 23:20 Відповісти
"поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат, як в «острівних силах», так і в морських суднах." Послушайте сами. Или прочитайте, там же продублированно.
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10.05.2022 00:50 Відповісти
11 БпЛА ОТР;

2 крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на різних напрямках. А справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків, розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат, як в «острівних силах», так і в морських суднах.

Слава Україні!

Смерть ворогам!

https://www.facebook.com/watch/hashtag/stoprussia?__eep__=6%2F&__tn__=*NK #stoprussia

FullHD: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffex.net%2Fuk%2Fs%2F3otsdmm&h=**************************************************************************************************-a4TmfjBmIIfUPeVGel6WTzw3cjWzsyX-ZQfgA7PyF0VEuNW8&__tn__=-UK https://fex.net/uk/s/3otsdmm

Бачити менше

Читаємо пост на фейсбуці повітряних сил до кінця.
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09.05.2022 23:21 Відповісти
якшо це правда то ППО роз'їбашили чотири дні тому...
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09.05.2022 23:27 Відповісти
Да. Ты прав. Только непонятно какое это отношение имеет к видео. Короче, дело темное. Гадать не хочу.
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09.05.2022 23:29 Відповісти
очень простое , только пол-часа разговаривал с Одессой, говорят пистец,видели лично позавчера воздушный бой прямо над Одессой , один самолёт в другой ракету запускал.... а ещё 2 дня перед этим поползли слухи шо в ппо прилетело крепко... и небо сейчас дырявое ...только самолёты...потому и прилетает всё нах... правда не правда ху знает пока слухи , но по семь прилётов за раз это вообще дох..
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09.05.2022 23:42 Відповісти
Шиза косит ряды, короче. Они по Одессе лупят просто потому что сместили туда направление атак, вот и всё.
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10.05.2022 00:40 Відповісти
За те що пом'янув полеглих по суті отримав бан, ну що ж це цензором єдиним.
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09.05.2022 23:52 Відповісти
Авіаціі орків не може бути біля Зміїного? А звідкі тоді там пару днів тому взявся той славетний гвинтокрил, який заземлив байрактар?
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10.05.2022 00:45 Відповісти
🙏🙏🙏 😰
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09.05.2022 23:09 Відповісти
Ты хоть ролик смотрел? Ничего подобного он не говорил, бот кремлевский. Обосрались на Змеином теперь понты колотите, что дали бой? Ахахха. Лошары
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09.05.2022 23:17 Відповісти
Параша кроме ракетного обострения по ходу больше не на что и не способна
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09.05.2022 23:16 Відповісти
Дали бы Штаты нам пару сотен томагавков и эта херня с ракетами бы прекратилась
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09.05.2022 22:51 Відповісти
американці їх з ракетного крейсера запускають,а ми чим будемо?
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09.05.2022 22:58 Відповісти
Есть и наземного базирования
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09.05.2022 23:01 Відповісти
Ракетний крейсер просити з ракетами
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10.05.2022 01:13 Відповісти
Семь прилетов йотп только за один раз, два месяца времени было шоб подготовиться к такому сценарию или опять съедут "про#*****"...
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09.05.2022 22:53 Відповісти
****** громко сильно есть прилёты знаем куда..но понятно что инфа закрыта и по прилета и по действиям наших военных...
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09.05.2022 22:53 Відповісти
За ленд ліз мстяться тварюки
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09.05.2022 22:53 Відповісти
Обострения победобесия в чертей кацапских
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09.05.2022 22:59 Відповісти
держись, Жемчужина у моря !!! тримайся, щоб їм, тварям, все вернулося сторицею !!!
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09.05.2022 23:00 Відповісти
А куда ж мы денемся?)))

Конечно, держится Одесса

Подпрыгиваешь от удара... открываешь окно, чтобы посмотреть... и слышишь... е-е-е-е соседи выясняют внутри семейные отношения...

Какие, нафиг, ракеты, если соседи спать не дают? Так и живем
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09.05.2022 23:12 Відповісти
Вы моя соседка походу.....я тоже их слышал .дом на против.........
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09.05.2022 23:18 Відповісти
У нас не Одеса а схід каждый день 6 _8 приходів криші домов трясуться просто не афішіруют повірте. Бл... Дь коли тільки вони закінчуться
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09.05.2022 23:01 Відповісти
Кончєні орки! Здохніть тварі!
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09.05.2022 23:07 Відповісти
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09.05.2022 23:28 Відповісти
Пока наше военное руководство любит ,, братьев,, , ему нравиться когда нас убивают - они и не собираются давать сдачи. В зоне досягаемости ,, смерчей,, байрактаров - сотни объектов в приграничных районах раши (нефтебаз, войск, аэродромов, заводов). Такое ощущение , что договорились - мы вас будем ровнять с землёй а вы нас любите и лелейте. Как в драке - дали в морду , а ты пускаешь сопли. Кто может мне ответить почему нас убивают , а наши ,, боссы,, даже из рогатки не стрельнули по территории раши. Так мы точно проиграем и потеряем десятки тысяч людей. КТО ОТВЕТИТ? Каки за сдачу Мелитополя, Херсона - просто пустили с Крыма. Что с 2014 года не было возможности укрепиться?
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10.05.2022 07:25 Відповісти
Просто 73% усталі ат вайни.
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10.05.2022 09:41 Відповісти
Якщо орки знищать ракетами Одесу, як знищили Харків? Шо ми без неї будемо побити?
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10.05.2022 09:44 Відповісти
хрен им а не Адесу ! )))
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10.05.2022 11:54 Відповісти
 
 