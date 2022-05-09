РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12460 посетителей онлайн
Новости Война
21 933 69

Рашисты ракетами атакуют Одессу, - ОК "Південь"

рф,війна,обстріл,ракети

Российские оккупанты вечером нанесли очередной ракетный удар по Одессе.

Об этом пишет "Суспильне.Одесса", передает Цензор.НЕТ.

"Идет ракетная атака по Одессе", - сообщили в ОК "Південь".

Читайте: Украина теряет 170 млн долларов ежедневно из-за заблокированных Россией портов, - Шмыгаль

обстрел (27885) Одесса (7921)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
***** мстит за отжатое бабло. За то, что он ********* с рыго аналами. За *****. Ему просто хочется разрушить и принести как можно больше горя украинцам❗☝
показать весь комментарий
09.05.2022 22:51 Ответить
+22
Мстят за Змеиный, суки.. У них после каждого разгрома ракетные обострения.
показать весь комментарий
09.05.2022 22:49 Ответить
+21
Треба, в першу чергу, випросити у США натівські системи ППО... можливо вони краще справляться за радянські...
показать весь комментарий
09.05.2022 22:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гандоны крысливые со своими ракетами
показать весь комментарий
09.05.2022 22:45 Ответить
***** мстит за отжатое бабло. За то, что он ********* с рыго аналами. За *****. Ему просто хочется разрушить и принести как можно больше горя украинцам❗☝
показать весь комментарий
09.05.2022 22:51 Ответить
Твари запускают что то очень сильное, взрывная волна более чем на 50км докатилась. Горите в аду, твари рашистские.
показать весь комментарий
09.05.2022 22:47 Ответить
От Киева отстали уроды, принялись за Одессу.
показать весь комментарий
09.05.2022 22:50 Ответить
50 км взрывная волна? Это что ядерная бомба?
показать весь комментарий
09.05.2022 22:50 Ответить
Я пережил падение метеорита над Челябинском, эквивалент 300 кт, высота более 50 км, расстояние более 100 км, судя по задержке звука, эффект куда больше.
показать весь комментарий
09.05.2022 23:07 Ответить
Я тоже так умничал раньше но сейчас когда просто прикрытые двери на балконе дребезжат от взрывов на Азовстали до которой от меня 70-75 км.по прямой , верю
показать весь комментарий
10.05.2022 00:08 Ответить
Таварищ ....издит, разгоняет ************* гниль.
показать весь комментарий
10.05.2022 07:09 Ответить
Как говорят в Одессе не бзди в тумане если что давай гудки. И каким образом вы определили волну в 50 км.
показать весь комментарий
09.05.2022 23:45 Ответить
Треба, в першу чергу, випросити у США натівські системи ППО... можливо вони краще справляться за радянські...
показать весь комментарий
09.05.2022 22:47 Ответить
Байден подписал Ленд лиз...
показать весь комментарий
09.05.2022 23:07 Ответить
1. Це нічого не означає ... стосовно ППО
2. Навіть якщо дадуть, то ними прийдеться вчитися користуватися ще місяць. А в нас такої розкоші може і не бути...
показать весь комментарий
09.05.2022 23:12 Ответить
https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко

https://www.facebook.com/petroporoshenko

https://www.facebook.com/petroporoshenko

https://www.facebook.com/petroporoshenko В ефірі телеканалу https://www.facebook.com/msnbc/?__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=kK-R MSNBC закликав американських союзників включити в ленд-ліз системи протиповітряної оборони та винищувачі. Це змінить характер війни і прискорить перемогу над кремлівським режимом.

Я повернувся зі сходу держави, з наших позицій у Миколаївській та Херсонській областях. Повірте, дуже надихає, коли перші американські гаубиці вже зʼявляються на фронті. Вони є дуже точними і ефективними. І вони однозначно створюють нові можливості. Це власне і є тим, що може змінити правила гри. Змінити ці правила можуть нові американські системи артилерії, американські бронемашини.

Очікуємо також на системи протиповітряного захисту. Як і продовжуємо розраховувати на винищувачі. Розглядайте це як перший етап до створення безполітної зони. Ми цілком розуміємо, що для НАТО доволі складно ухвалити негайне рішення щодо запровадження безполітної зони. Однак ми теж маємо прекрасних пілотів і прекрасних операторів. Тож на першому етапі йшлося б про те, щоб закрити небо над критичними обʼєктами - над атомними електростанціями, над обʼєктами цивільної інфраструктури. Це дуже важливо. Тому я закликав союзників включити в Акт про ленд-ліз також і системи протиповітряної оборони.
показать весь комментарий
09.05.2022 23:36 Ответить
Від ЗАКЛИКАВ до моменту ПРАЦЮЄ може пройти занадто багато часу
показать весь комментарий
09.05.2022 23:42 Ответить
И что? Хочешь сказать, что ПРО нам не надо потому, что месяц учиться? Напомню тебе, война идет уже два с половиной месяца. Мутный ты какой то, хотя, может просто дурак.
показать весь комментарий
10.05.2022 02:30 Ответить
адіссітам треба ще з десяток істуканів поставити братскім катям, патьомкіним, труханавим, підрахуям, язику... воно поможе. Братьйов лаптьоротих з усього болота набіжить, - врятують на раз-два.
показать весь комментарий
10.05.2022 09:33 Ответить
Або щось намутити у Ізраеля. Є ж країни, з скажем так, досвідом...
показать весь комментарий
09.05.2022 23:10 Ответить
Вони є,але для Києва. Було тут
показать весь комментарий
09.05.2022 23:13 Ответить
Україна Києвом не обмежується
показать весь комментарий
09.05.2022 23:40 Ответить
КБ Луч, сделай нам ракеты на 500 км чтобы было чем ******* в ответ
показать весь комментарий
09.05.2022 22:47 Ответить
уже сделал! дваждьі!
коли дбр-и за нього взялось...
показать весь комментарий
09.05.2022 22:53 Ответить
Уже тихо

И все буде Україна!!!
показать весь комментарий
09.05.2022 22:48 Ответить
Мстят за Змеиный, суки.. У них после каждого разгрома ракетные обострения.
показать весь комментарий
09.05.2022 22:49 Ответить
Такая же официальная информация как морской бой Москвы.
показать весь комментарий
09.05.2022 22:56 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3477706-bila-ostrova-zmiinij-vidbulis-povitrani-boi-miz-ukrainou-ta-rf-protivnik-zaznav-vtrat.html 7 травня поблизу острова Зміїний відбулись повітряні бої між Україною та рф, а противник зазнав відчутних втрат.
Є в офіційному фейсбузі командування повітряних сил, Бедзай судячи з усьго загинув там.
показать весь комментарий
09.05.2022 23:06 Ответить
Невідомо як загинув полковник Бедзай. Була інфа що в збитому гелікоптері. Не думаю що вони на гелікоптері до Зміїного подались без захисту хоч якого ПВО.
показать весь комментарий
09.05.2022 23:24 Ответить
Судячи з моделі гелікоптера - або полювали на підводні човни, або когось з води діставали
показать весь комментарий
09.05.2022 23:36 Ответить
Нет там такого, кремлебот. Вы обосрались на змеином, факт.
показать весь комментарий
10.05.2022 00:48 Ответить
твій рахунок поповнено на 14.99 хублів.
показать весь комментарий
09.05.2022 23:00 Ответить
Да всё очень просто. Они сначала слушают как условный Гиркин обсирает Путина, а потом тот же Гиркин рассказывает о русских победах. Только зачем вы изначально Гиркина слушали? Он говно.
показать весь комментарий
09.05.2022 23:07 Ответить
Да. Это была информация от российских ботов.
показать весь комментарий
09.05.2022 23:12 Ответить
https://www.facebook.com/kpszsu/videos/724468858747927/ https://www.facebook.com/kpszsu/videos/724468858747927/
Сайт командування повітряних сил, дивись і читай.
показать весь комментарий
09.05.2022 23:08 Ответить
Ну я посмотрел. Где это там?
показать весь комментарий
09.05.2022 23:13 Ответить
Ну і де він там говорить про бої на Зміїному?лол) на Зміїному руснявої авіації апріорі не могло бути тому що від Зміїного до Севастополя 200 км.А до Одеської області 30 км.І українське ПВО повністю прикриває острів Зміїний і туда русняві літаки не долітають.
показать весь комментарий
09.05.2022 23:14 Ответить
Потому что это вкид от укринформа. А укринформ взял её у русских ботов, которые пытались прикрыть свой затык в ряде видео. Вот и всё. А тут сообщили о гибели летчика и его привязали к этой истории.
показать весь комментарий
09.05.2022 23:16 Ответить
Послухайте уважно з 1.04 по 1.17 ... " де противник завдає сутевих втрат ...." шо то за куйня якась ...
показать весь комментарий
09.05.2022 23:20 Ответить
"поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат, як в «острівних силах», так і в морських суднах." Послушайте сами. Или прочитайте, там же продублированно.
показать весь комментарий
10.05.2022 00:50 Ответить
11 БпЛА ОТР;

2 крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на різних напрямках. А справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків, розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат, як в «острівних силах», так і в морських суднах.

Слава Україні!

Смерть ворогам!

https://www.facebook.com/watch/hashtag/stoprussia?__eep__=6%2F&__tn__=*NK #stoprussia

FullHD: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffex.net%2Fuk%2Fs%2F3otsdmm&h=**************************************************************************************************-a4TmfjBmIIfUPeVGel6WTzw3cjWzsyX-ZQfgA7PyF0VEuNW8&__tn__=-UK https://fex.net/uk/s/3otsdmm

Бачити менше

Читаємо пост на фейсбуці повітряних сил до кінця.
показать весь комментарий
09.05.2022 23:21 Ответить
якшо це правда то ППО роз'їбашили чотири дні тому...
показать весь комментарий
09.05.2022 23:27 Ответить
Да. Ты прав. Только непонятно какое это отношение имеет к видео. Короче, дело темное. Гадать не хочу.
показать весь комментарий
09.05.2022 23:29 Ответить
очень простое , только пол-часа разговаривал с Одессой, говорят пистец,видели лично позавчера воздушный бой прямо над Одессой , один самолёт в другой ракету запускал.... а ещё 2 дня перед этим поползли слухи шо в ппо прилетело крепко... и небо сейчас дырявое ...только самолёты...потому и прилетает всё нах... правда не правда ху знает пока слухи , но по семь прилётов за раз это вообще дох..
показать весь комментарий
09.05.2022 23:42 Ответить
Шиза косит ряды, короче. Они по Одессе лупят просто потому что сместили туда направление атак, вот и всё.
показать весь комментарий
10.05.2022 00:40 Ответить
За те що пом'янув полеглих по суті отримав бан, ну що ж це цензором єдиним.
показать весь комментарий
09.05.2022 23:52 Ответить
Авіаціі орків не може бути біля Зміїного? А звідкі тоді там пару днів тому взявся той славетний гвинтокрил, який заземлив байрактар?
показать весь комментарий
10.05.2022 00:45 Ответить
🙏🙏🙏 😰
показать весь комментарий
09.05.2022 23:09 Ответить
Ты хоть ролик смотрел? Ничего подобного он не говорил, бот кремлевский. Обосрались на Змеином теперь понты колотите, что дали бой? Ахахха. Лошары
показать весь комментарий
09.05.2022 23:17 Ответить
Параша кроме ракетного обострения по ходу больше не на что и не способна
показать весь комментарий
09.05.2022 23:16 Ответить
Дали бы Штаты нам пару сотен томагавков и эта херня с ракетами бы прекратилась
показать весь комментарий
09.05.2022 22:51 Ответить
американці їх з ракетного крейсера запускають,а ми чим будемо?
показать весь комментарий
09.05.2022 22:58 Ответить
Есть и наземного базирования
показать весь комментарий
09.05.2022 23:01 Ответить
Ракетний крейсер просити з ракетами
показать весь комментарий
10.05.2022 01:13 Ответить
Семь прилетов йотп только за один раз, два месяца времени было шоб подготовиться к такому сценарию или опять съедут "про#*****"...
показать весь комментарий
09.05.2022 22:53 Ответить
****** громко сильно есть прилёты знаем куда..но понятно что инфа закрыта и по прилета и по действиям наших военных...
показать весь комментарий
09.05.2022 22:53 Ответить
За ленд ліз мстяться тварюки
показать весь комментарий
09.05.2022 22:53 Ответить
Обострения победобесия в чертей кацапских
показать весь комментарий
09.05.2022 22:59 Ответить
держись, Жемчужина у моря !!! тримайся, щоб їм, тварям, все вернулося сторицею !!!
показать весь комментарий
09.05.2022 23:00 Ответить
А куда ж мы денемся?)))

Конечно, держится Одесса

Подпрыгиваешь от удара... открываешь окно, чтобы посмотреть... и слышишь... е-е-е-е соседи выясняют внутри семейные отношения...

Какие, нафиг, ракеты, если соседи спать не дают? Так и живем
показать весь комментарий
09.05.2022 23:12 Ответить
Вы моя соседка походу.....я тоже их слышал .дом на против.........
показать весь комментарий
09.05.2022 23:18 Ответить
У нас не Одеса а схід каждый день 6 _8 приходів криші домов трясуться просто не афішіруют повірте. Бл... Дь коли тільки вони закінчуться
показать весь комментарий
09.05.2022 23:01 Ответить
Кончєні орки! Здохніть тварі!
показать весь комментарий
09.05.2022 23:07 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2022 23:28 Ответить
Пока наше военное руководство любит ,, братьев,, , ему нравиться когда нас убивают - они и не собираются давать сдачи. В зоне досягаемости ,, смерчей,, байрактаров - сотни объектов в приграничных районах раши (нефтебаз, войск, аэродромов, заводов). Такое ощущение , что договорились - мы вас будем ровнять с землёй а вы нас любите и лелейте. Как в драке - дали в морду , а ты пускаешь сопли. Кто может мне ответить почему нас убивают , а наши ,, боссы,, даже из рогатки не стрельнули по территории раши. Так мы точно проиграем и потеряем десятки тысяч людей. КТО ОТВЕТИТ? Каки за сдачу Мелитополя, Херсона - просто пустили с Крыма. Что с 2014 года не было возможности укрепиться?
показать весь комментарий
10.05.2022 07:25 Ответить
Просто 73% усталі ат вайни.
показать весь комментарий
10.05.2022 09:41 Ответить
Якщо орки знищать ракетами Одесу, як знищили Харків? Шо ми без неї будемо побити?
показать весь комментарий
10.05.2022 09:44 Ответить
хрен им а не Адесу ! )))
показать весь комментарий
10.05.2022 11:54 Ответить
 
 