Після обстрілу окупантами в Одесі горить торговий центр. ВІДЕО+ФОТО
В Одесі після обстрілу російськими окупантами горить один з торгових центрів.
Про це пише "Суспільне.Одеса", інформує Цензор.НЕТ.
"В Одесі палає торгівельний центр", - зазначає видання.
Топ коментарі
+51 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар09.05.2022 23:18 Відповісти Посилання
+37 Paul Foxen
показати весь коментар09.05.2022 23:20 Відповісти Посилання
+34 время
показати весь коментар09.05.2022 23:35 Відповісти Посилання
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NATO-кOTAN
@A_Traxel
·
https://twitter.com/A_Traxel/status/1523757112249438208 7 мин
Ну, що? Всі нажерлись шашликів "на дівятоє мая"?
Хоч би порт не розхєрачили та центр міста. Боже, Бережи Одесу!
Блдь, только бы американцы дали нам хоть какие-то ракеты, ******* по свинособачим ТЭС или водоканалам.
А фронт слишком далеко находится, в отличии от ТЦ Киева, чтоб там технику держать.
Я уверен, что это специально сделано чтоб бить по экономике региона, а потом эта тупая рожа Конашенков отчитается, что там был штаб Азова.
Але якщо знайшлись скотиняки, якi дiйсно так робили, то в мене до них вiдношення не краще анiж до москальнi.
Якщо щось пишеш, то не треба трошки прибрехувати, для тих, хто знає як була справа, враження від коменту нівелюється.
Біля "Ретровиля" "наше вооружение" не стояло, а колона повз проїджала і не "сфоткал наводчик", а звичайний тупий, досить молодий дебіл, палкий любитель соц. мереж, яких зараз багато.
Піпець недоумки!
А фото почти сразу появились в руснявых тг.
Одесу ворог не чіпав 2 місяці. Я жартома говорила, що для нашого міста пуйло прибереже щось особливе. Так, це Онікси і Кинджали. Що ще? 😢
Навіть не знаю, чого вона зібрала манатки і звалила...Діти могли б ще трохи порозважатися..
Наші збивають більше!
Але ракети "Кінжал" практично неможливо перехопити - занадто велика швидкість на підльоті - біля 4000 км/год.