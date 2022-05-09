После обстрелов оккупантами в Одессе горит торговый центр. ВИДЕО+ФОТО
В Одессе после обстрела российскими оккупантами горит один из торговых центров.
Об этом пишет "Суспільне.Одеса", информирует Цензор.НЕТ.
"В Одессе пылает торговый центр", – отмечает издание.
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+51 Volodymyr Volodymyr #490180
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+37 Paul Foxen
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NATO-кOTAN
@A_Traxel
·
https://twitter.com/A_Traxel/status/1523757112249438208 7 мин
Ну, що? Всі нажерлись шашликів "на дівятоє мая"?
Хоч би порт не розхєрачили та центр міста. Боже, Бережи Одесу!
Блдь, только бы американцы дали нам хоть какие-то ракеты, ******* по свинособачим ТЭС или водоканалам.
А фронт слишком далеко находится, в отличии от ТЦ Киева, чтоб там технику держать.
Я уверен, что это специально сделано чтоб бить по экономике региона, а потом эта тупая рожа Конашенков отчитается, что там был штаб Азова.
Але якщо знайшлись скотиняки, якi дiйсно так робили, то в мене до них вiдношення не краще анiж до москальнi.
Якщо щось пишеш, то не треба трошки прибрехувати, для тих, хто знає як була справа, враження від коменту нівелюється.
Біля "Ретровиля" "наше вооружение" не стояло, а колона повз проїджала і не "сфоткал наводчик", а звичайний тупий, досить молодий дебіл, палкий любитель соц. мереж, яких зараз багато.
Піпець недоумки!
А фото почти сразу появились в руснявых тг.
Одесу ворог не чіпав 2 місяці. Я жартома говорила, що для нашого міста пуйло прибереже щось особливе. Так, це Онікси і Кинджали. Що ще? 😢
Навіть не знаю, чого вона зібрала манатки і звалила...Діти могли б ще трохи порозважатися..
Наші збивають більше!
Але ракети "Кінжал" практично неможливо перехопити - занадто велика швидкість на підльоті - біля 4000 км/год.