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Новости Война
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После обстрелов оккупантами в Одессе горит торговый центр. ВИДЕО+ФОТО

В Одессе после обстрела российскими оккупантами горит один из торговых центров.

Об этом пишет "Суспільне.Одеса", информирует Цензор.НЕТ.

"В Одессе пылает торговый центр", – отмечает издание.

Также читайте: Рашисты ракетами атакуют Одессу, - ОК "Південь"

После обстрелов оккупантами в Одессе горит торговый центр 01

Автор: 

Одесса (7921) трц (58)


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Топ комментарии
+51


NATO-кOTAN

@A_Traxel

·
https://twitter.com/A_Traxel/status/1523757112249438208 7 мин

Ну, що? Всі нажерлись шашликів "на дівятоє мая"?
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09.05.2022 23:18 Ответить
+37
Одесу-маму привітали, виродки, начувайтесь, мама вас і поховає кацапня поторочена!
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09.05.2022 23:20 Ответить
+34
Севастополь треба рівняти разом з кацапською базою.80% обстрілів йде звідтіля.
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09.05.2022 23:35 Ответить
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Снова дебил какой то как и в Киеве фото выложил?
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09.05.2022 23:14 Ответить
есть уже в сети последствия дневных обстрелов Одесской области. Видео выложило военное командование "Південь"https://t.me/UkrainaOnlline/28564
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09.05.2022 23:16 Ответить
Да нет я и ею ввиду, когда Ретровилль сфоткал деган листовки, а потом через пару дней туда прилетело
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09.05.2022 23:18 Ответить
Отсутствие мозгов и некомпетентность. Никакой меты нет. Дебилы разносят любое слово, которое высказывает идиот освященный властью. Оттого пусть лучше молчат.
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09.05.2022 23:36 Ответить
Да это кацапы расскачивают. Идиотов во власти куча, но сейчас кацапы нежилых людей в Харьковской области получают. Скоро их оттуда выкинут, вот кацапы и пытаются расскачать людей и настроить против власти. Мое мнение, что да конечно во власти много некомпетентных дурачков, но Штаты нам доверяют, а это о многом говорит и успехи на фронте есть, а после ленд-лиза будет ещё больше
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09.05.2022 23:40 Ответить
с германии оно виднее что тут и как...
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09.05.2022 23:43 Ответить
Да не было там ничего, просто магазины и те половину закрыты. Это просто акт терроризма, уничтожить самый крупный ТРЦ в Одессе в надежде что все испугаются. Хер им *****, будем мстить
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10.05.2022 00:07 Ответить
На жаль, в Одесі вистачає зрадників...
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10.05.2022 00:10 Ответить
этот канал фсб-шный так туда сливают видео всякое кацапское гавно
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10.05.2022 00:12 Ответить
Кончєні московські потвори!
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09.05.2022 23:18 Ответить


NATO-кOTAN

@A_Traxel

·
https://twitter.com/A_Traxel/status/1523757112249438208 7 мин

Ну, що? Всі нажерлись шашликів "на дівятоє мая"?
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09.05.2022 23:18 Ответить
😰😠
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10.05.2022 00:00 Ответить
Одесу-маму привітали, виродки, начувайтесь, мама вас і поховає кацапня поторочена!
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09.05.2022 23:20 Ответить
Треба ж, морська держава, і на спирті не один уряд збагатився, а жодної торпеди поганої нема. Якийсь нонсенс.
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09.05.2022 23:25 Ответить
Кляті рашисти! Незабаром так буде палати кожна ваша Засранівка.

Хоч би порт не розхєрачили та центр міста. Боже, Бережи Одесу!
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09.05.2022 23:29 Ответить
********** уничтожили наш крупнейший ТЦ. И наверное крупнейший на Юге Украины. Только несколько дней назад там бывал.

Блдь, только бы американцы дали нам хоть какие-то ракеты, ******* по свинособачим ТЭС или водоканалам.
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09.05.2022 23:31 Ответить
Нет, это свинорусский пиз...ж. Я там вчера буквально проезжал. Там нет мест куда можно спрятать технику, разве что через дверной проём её просунуть, что есть чушь.

А фронт слишком далеко находится, в отличии от ТЦ Киева, чтоб там технику держать.

Я уверен, что это специально сделано чтоб бить по экономике региона, а потом эта тупая рожа Конашенков отчитается, что там был штаб Азова.
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09.05.2022 23:47 Ответить
На одному колаборантському ТГ-каналі виклали відео пожежі з місця, так от там щось таки промелькнуло...Нічого не стверджую, просто ж був вже негативний досвід з Ретровілем. Невже ті ж "граблі".
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10.05.2022 00:16 Ответить
Не знаю, чого сам не бачив, те i стверджую.
Але якщо знайшлись скотиняки, якi дiйсно так робили, то в мене до них вiдношення не краще анiж до москальнi.
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10.05.2022 00:37 Ответить


Якщо щось пишеш, то не треба трошки прибрехувати, для тих, хто знає як була справа, враження від коменту нівелюється.
Біля "Ретровиля" "наше вооружение" не стояло, а колона повз проїджала і не "сфоткал наводчик", а звичайний тупий, досить молодий дебіл, палкий любитель соц. мереж, яких зараз багато.
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10.05.2022 00:14 Ответить
Неужели, Ривьеру грохнули?
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09.05.2022 23:55 Ответить
Её самую...
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09.05.2022 23:58 Ответить
Участвовал в ее строительстве. Жаль, хорошее место. Надеюсь, не весь сгорит. С пожаркой там все в порядке.
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10.05.2022 00:13 Ответить
Ну от нахіба Ви пишете назву? Ще б координати точні виклали!

Піпець недоумки!
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10.05.2022 00:23 Ответить
Чувак, что знает пол города, давно уже знает враг. Эти меры предосторожности до одного места, когда удары приходятся по популярным местам.

А фото почти сразу появились в руснявых тг.
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10.05.2022 00:32 Ответить
Вибух був страшної сили. Я мешкаю на протилежному кінці міста, в нас була така ударна хвиля, що спрацювала сигналізація на автомобілі під моїми вікнами. Я думала, що це десь поряд.
Одесу ворог не чіпав 2 місяці. Я жартома говорила, що для нашого міста пуйло прибереже щось особливе. Так, це Онікси і Кинджали. Що ще? 😢
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10.05.2022 02:28 Ответить
Цього разу ні Онікс, ні Кинджал, а якась дура здоровенна - крилата ракета 🚀виробництва 60-х років минулого століття. Пуйло на особливий випадок 20 років в загашнику зберігав і плекав. До 600 кг вибухової речовини, літає на отруйному гептілі. 😱Точності, само собою, ніякої. В рашці цих ракет сотні, вистачить місто з лиця землі стерти. Ну що, пора вже літак-носій цієї дури здоровенної підбити. Чи ще немає чим?😔
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10.05.2022 04:26 Ответить
Ракеты Х-22, ещё та дура. Там только заправка топливом их - конкретный гемор, и заправляют лишь в случае пуска.
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10.05.2022 08:57 Ответить
Нужна ответка по Крыму, Белгороду, Курску, Донецку, Луганску
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09.05.2022 23:31 Ответить
Дякую, що надоумили - без Вас ми навіть і не знали би, що нам робити треба!
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10.05.2022 00:25 Ответить
Севастополь треба рівняти разом з кацапською базою.80% обстрілів йде звідтіля.
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09.05.2022 23:35 Ответить
вже давно час зробити їм "цунамі" .
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09.05.2022 23:50 Ответить
Сьогодні в Стамбулі в парку наші українські діти 5 -9 років «обстріляли» руснявих. Мамаша сказала, що викличе поліцію. Мій онук, 7.5 років, крикнув на всю площадку: « А ви ідіте за вашим ваєнним караблем.»
Навіть не знаю, чого вона зібрала манатки і звалила...Діти могли б ще трохи порозважатися..
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09.05.2022 23:39 Ответить
деторговоцентрофикация, в по факту террор
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09.05.2022 23:42 Ответить
зате коли закінчиться війна Одеса славитиметься пляжами без рузкіх. Сподіваюсь, їх там років сто і на кілометр не буде
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09.05.2022 23:56 Ответить
Для начала было бы неплохо "памятник" профуре Екатерине убрать.
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10.05.2022 00:03 Ответить
Теперь точно придется
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10.05.2022 00:08 Ответить
Так Катька2 - немка?!
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10.05.2022 07:39 Ответить
Де ПВО?Невже не зрозуміло що орки почали Одесу рівняти с землею?Хочемо другий Маріуполь?
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10.05.2022 00:00 Ответить
Есть ПВО, оно не является щитом от ракет. Одну-две собьёт, 2 остальных пропустит.
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10.05.2022 00:11 Ответить
Стосовно ракет - ПРО вважається добре спрацювавшим, якщо збивається 25-30 відсотків ракет.

Наші збивають більше!

Але ракети "Кінжал" практично неможливо перехопити - занадто велика швидкість на підльоті - біля 4000 км/год.
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10.05.2022 00:29 Ответить
Оникс противокорабельные 2500 долетает с Крыма за минуту ПВО береговое практически бесполезно, даже тревога включается после прилёта
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10.05.2022 01:37 Ответить
Пане головний шашличнику!Може прийшов час розхірячити керченський міст?Слабо?Чи боїшся розгнівати Путлера?А може Єрмак не дозволяє?Бл.,скільки можна "жувати соплі" і щоночі записувати всяку херню на відео?
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10.05.2022 01:41 Ответить
та вже багато раз сказано, що немає чим......підписали вчора лендліз, може америкоси щось цікаве підкинуть
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10.05.2022 05:59 Ответить
Ты тупой? Думаешь, если бы было чем, то не в@бали бы?
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10.05.2022 09:00 Ответить
Трохи не в тему,але розповсюджую по всіх ресурсах.Велике прохання підписувати петицію.Можуть виникати проблеми з реєстрацією.Будь ласка пробуйте повторно робити цей крок. https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124
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10.05.2022 01:48 Ответить
вся квартира дымом провонялась пришлось окно закрыть
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10.05.2022 01:52 Ответить
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124 Будь ласка підписуйте петицію про заборону УПЦМП.Не встигаєМО зібрати потьрібну кількість підписів.Не полінуйтесь.Будуть проблеми з реєстрацією,пробуйте кілька разів.Давайте разом добємо цю небезпечну московську гідру.
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10.05.2022 01:53 Ответить
Таке як було свого часу у Харкові. Одеса для кацапів важилива як ніколи.
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10.05.2022 01:53 Ответить
Очевидно, Зеля в Омані домовився здати весь південь, включаючи Одесу.
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10.05.2022 07:41 Ответить
 
 