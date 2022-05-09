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Напрацьовані рішення щодо пришвидшення постачання палива в Україну з Польщі, - Свириденко

паливо

Представники урядів України та Польщі, логістичні підприємства та компанії, які керують паливною інфраструктурою, напрацювали практичні рішення щодо подолання кризи, яка склалася на паливному ринку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомиляє Мінекономіки у понеділок за підсумками участі першого віцепрем'єра – міністра економіки Юлії Свириденко в енергофорумі у Варшаві.

"Є потенційна можливість долучення до Польського ресурсу нафтопродуктів із США, регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), німецьких, скандинавських та балтійських нафтопереробних заводів. Доставлятися пальне буде комбінованими видами транспорту через Польщу", – назвала одне з них Свириденко.

Також читайте: Мінінфраструктури України домовилось про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом з Польщі

Крім того, напрацьовуються технічні можливості для збільшення перевалки необхідних обсягів, і вже є підтвердження однієї з провідних польських компаній PERN SA щодо додаткових потужностей.

Сторони також домовилися про синхронізацію графіків роботи АТ "Укрзалізниця" та польської PKP, які тепер в оперативному режимі зможуть оперативно вирішувати проблемні питання.

За словами Свириденко, ці рішення дадуть змогу вже найближчим часом доставляти паливні ресурси швидше, що сприятиме зменшенню черг на українських АЗС.

Також читайте: Працюємо над усуненням черг на заправках, - Зеленський

Автор: 

Польща (8629) паливо (895) Свириденко (334)


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Топ коментарі
+7
У мене у одного виникає питання - а нашо про це волати на весь світ?
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09.05.2022 23:58 Відповісти
+4
Зелені довбой...би не догадувалися, що таке може статися в умовах війни? Це спеціально робили, щоб потім рапортувати як вони мужньо з цим справляються? Може пора міняти президента-бідоносія?
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10.05.2022 06:45 Відповісти
+3
У меня есть конкретный вопрос - когда?
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10.05.2022 00:04 Відповісти
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напрацюны потенцийные. а где резерв
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09.05.2022 23:53 Відповісти
А сам не пам'ятаєш, що по всій Україні найдовше палало?

Оперативки не вистачає?
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10.05.2022 00:33 Відповісти
а че с польши а не с румынии
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09.05.2022 23:54 Відповісти
У нас колись була мережа мадярських заправок Мол які зникли завдяки демпінгу білорасєйському бензину на Вог і Окко, шкода що у нас бізнес не далекоглядний і робить ставку лише на тупий заробіток грошенят..
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10.05.2022 09:38 Відповісти
У мене у одного виникає питання - а нашо про це волати на весь світ?
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09.05.2022 23:58 Відповісти
Немає значення. Так воно не працює.
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10.05.2022 06:41 Відповісти
>найближчим часом
бла----бла----бла

было бы что-то реальное сказали бы хотя-бы грубую дату
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10.05.2022 00:00 Відповісти
У меня есть конкретный вопрос - когда?
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10.05.2022 00:04 Відповісти
За то, что Польша делает для нас, мы с поляками не рассчитаемся никогда.
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10.05.2022 00:12 Відповісти
Кто "вы" ?
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10.05.2022 00:18 Відповісти
Он ватник типичный 😠
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10.05.2022 00:33 Відповісти
Тим часом на АЗС ситуація все гірша...
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10.05.2022 00:30 Відповісти
Меньше очереди? Так их уже нет. Очередей то. Как и бензина. Вот когда бенз появиться, тогда будут очереди.
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10.05.2022 02:24 Відповісти
Зелені довбой...би не догадувалися, що таке може статися в умовах війни? Це спеціально робили, щоб потім рапортувати як вони мужньо з цим справляються? Може пора міняти президента-бідоносія?
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10.05.2022 06:45 Відповісти
Ходіння пішки дуже корисне. А пересування громадським транспортом - значно дешевше. Привикайте кияни, так живуть європейські столиці.
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10.05.2022 07:09 Відповісти
Іді от, Київ, то далеко не вся Україна. Наприклад в Чернігові, громадський транспорт не працює третій місяць. Якшо бєнза не буде взагалі, місто стане. Це буде пздц.
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10.05.2022 07:45 Відповісти
І вам пішки ходити корисно. Також корисно їздити велосипедом. А влада нехай думає, як забезпечити Чернігів усім необхідним. Інше питання - паливо для війська. Тут має бути стовідсоткове забезпечення.
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10.05.2022 08:48 Відповісти
Ти дуркуєш або справді олігофрен? побачиш забезпечення армії коли уся економіка України почне пішки ходити...
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10.05.2022 09:31 Відповісти
Кризі допомогло регулювання цін, ясно, що ніхто не працює в збиток, а зараз вони допомагають -повертають податки на топливо.
Щодня на таможні простоює 500 бензовозів, чому б не спростити процедуру перетину?
Чому б не направити інвестиції на відновлення роботи заводів на Заході країни, дозволити ввіз і виробництво з нижчими екологічними нормами Євро-3?
Вони над податками працюють..
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10.05.2022 08:07 Відповісти
Які напрацювання?!!! в Ужгороді не має бензину, уявляю собі що напрацьовано у центральній Україні...
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10.05.2022 09:26 Відповісти
 
 