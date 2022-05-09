Напрацьовані рішення щодо пришвидшення постачання палива в Україну з Польщі, - Свириденко

Представники урядів України та Польщі, логістичні підприємства та компанії, які керують паливною інфраструктурою, напрацювали практичні рішення щодо подолання кризи, яка склалася на паливному ринку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомиляє Мінекономіки у понеділок за підсумками участі першого віцепрем'єра – міністра економіки Юлії Свириденко в енергофорумі у Варшаві.

"Є потенційна можливість долучення до Польського ресурсу нафтопродуктів із США, регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), німецьких, скандинавських та балтійських нафтопереробних заводів. Доставлятися пальне буде комбінованими видами транспорту через Польщу", – назвала одне з них Свириденко.

Також читайте: Мінінфраструктури України домовилось про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом з Польщі

Крім того, напрацьовуються технічні можливості для збільшення перевалки необхідних обсягів, і вже є підтвердження однієї з провідних польських компаній PERN SA щодо додаткових потужностей.

Сторони також домовилися про синхронізацію графіків роботи АТ "Укрзалізниця" та польської PKP, які тепер в оперативному режимі зможуть оперативно вирішувати проблемні питання.

За словами Свириденко, ці рішення дадуть змогу вже найближчим часом доставляти паливні ресурси швидше, що сприятиме зменшенню черг на українських АЗС.

Також читайте: Працюємо над усуненням черг на заправках, - Зеленський