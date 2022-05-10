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Новини Війна
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МЗС запустило російськомовну версію онлайн-архіву воєнних злочинів РФ в Україні

архів,злочини,воєнні

Онлайн-архів злочинів, скоєних армією РФ в Україні за час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року, відтепер доступний для російськомовної аудиторії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал МЗС.

"Мета онлайн-архіву - забезпечити доступ усім людям, які спілкуються російською, до перевіреної інформації про звірства російської армії в Україні та гарантувати притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності.

Онлайн-архів уже працює та доступний за посиланням https://war.ukraine.ua/ru/russia-war-crimes/.

На сайті задокументовані воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні за час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам потрібен спеціальний трибунал для притягнення російського керівництва до відповідальності, - Кулеба

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архів (81) МЗС (4173) воєнні злочини (1877)


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дарма це зробили, самки русні плювати хотіли на своїх викормків. Бачив відос де росіянська свиноматка ховала свого сина і казала що так треба і ***** красавчик. Це відео багато людей бачило, дохлого русака медалькою героя ********* ще нагородили. А от навіщо вона в пеклі потрібна, так і не розповіли пропагандони
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10.05.2022 13:25 Відповісти
Рускаязичная чєлюсть все розуміє, тільки вдає що ні.
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10.05.2022 13:43 Відповісти
Щоб що? Щоб цапи вже точно знали що їм будуть інкримінувати і мали змогу підготуватися? А англомовна версія вже є?
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10.05.2022 13:56 Відповісти
МЗС переходить на російську мову. Дебіли!
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10.05.2022 17:01 Відповісти
 
 