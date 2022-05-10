МЗС запустило російськомовну версію онлайн-архіву воєнних злочинів РФ в Україні

Онлайн-архів злочинів, скоєних армією РФ в Україні за час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року, відтепер доступний для російськомовної аудиторії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал МЗС.

"Мета онлайн-архіву - забезпечити доступ усім людям, які спілкуються російською, до перевіреної інформації про звірства російської армії в Україні та гарантувати притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності.

Онлайн-архів уже працює та доступний за посиланням https://war.ukraine.ua/ru/russia-war-crimes/.

На сайті задокументовані воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні за час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.

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