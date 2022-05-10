МИД запустил русскоязычную версию онлайн-архива военных преступлений РФ в Украине
Онлайн-архив преступлений, совершенных армией РФ в Украине за время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года, теперь доступен для русскоязычной аудитории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал МИД.
"Цель онлайн-архива - обеспечить доступ всем общающимся по-русски людям к проверенной информации о зверствах российской армии в Украине и гарантировать привлечение российских военных преступников к ответственности.
Онлайн-архив уже работает и доступен по ссылке https://war.ukraine.ua/ru/russia-war-crimes/.
На сайте задокументированы военные преступления, совершенные российской армией в Украине за время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года, - говорится в сообщении.
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MAKAROV #508144
показать весь комментарий10.05.2022 13:25 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
5 копійок
показать весь комментарий10.05.2022 13:43 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Djala Pribila
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Ігор Бідованець
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