МИД запустил русскоязычную версию онлайн-архива военных преступлений РФ в Украине

Онлайн-архив преступлений, совершенных армией РФ в Украине за время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года, теперь доступен для русскоязычной аудитории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал МИД.

"Цель онлайн-архива - обеспечить доступ всем общающимся по-русски людям к проверенной информации о зверствах российской армии в Украине и гарантировать привлечение российских военных преступников к ответственности.

Онлайн-архив уже работает и доступен по ссылке https://war.ukraine.ua/ru/russia-war-crimes/.

На сайте задокументированы военные преступления, совершенные российской армией в Украине за время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года, - говорится в сообщении.

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