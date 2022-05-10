РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5638 посетителей онлайн
Новости Война
2 569 4

МИД запустил русскоязычную версию онлайн-архива военных преступлений РФ в Украине

архів,злочини,воєнні

Онлайн-архив преступлений, совершенных армией РФ в Украине за время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года, теперь доступен для русскоязычной аудитории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал МИД.

"Цель онлайн-архива - обеспечить доступ всем общающимся по-русски людям к проверенной информации о зверствах российской армии в Украине и гарантировать привлечение российских военных преступников к ответственности.

Онлайн-архив уже работает и доступен по ссылке https://war.ukraine.ua/ru/russia-war-crimes/.

На сайте задокументированы военные преступления, совершенные российской армией в Украине за время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года, - говорится в сообщении.

Читайте: Генпрокурор Великобритании впервые посетила Украину в рамках работы по расследованию военных преступлений РФ

архив (155) МИД (7001) военные преступления (1452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дарма це зробили, самки русні плювати хотіли на своїх викормків. Бачив відос де росіянська свиноматка ховала свого сина і казала що так треба і ***** красавчик. Це відео багато людей бачило, дохлого русака медалькою героя ********* ще нагородили. А от навіщо вона в пеклі потрібна, так і не розповіли пропагандони
показать весь комментарий
10.05.2022 13:25 Ответить
Рускаязичная чєлюсть все розуміє, тільки вдає що ні.
показать весь комментарий
10.05.2022 13:43 Ответить
Щоб що? Щоб цапи вже точно знали що їм будуть інкримінувати і мали змогу підготуватися? А англомовна версія вже є?
показать весь комментарий
10.05.2022 13:56 Ответить
МЗС переходить на російську мову. Дебіли!
показать весь комментарий
10.05.2022 17:01 Ответить
 
 