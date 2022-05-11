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Новини Війна
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ММК ім. Ілліча Групи "Метінвест" працюватиме, але тільки в українському Маріуполі, – Шевченко

ммк

Металургійний гігант ММК ім. Ілліча у Маріуполі буде відновлено після руйнувань, спричинених російськими обстрілами, та продовжить свою роботу. Але це станеться лише після того, як останній окупант покине місто.

 Про це заявив генеральний директор підприємства Тарас Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Є чітка, категорична позиція акціонера, Ріната Ахметова, що після звільнення Маріуполя, коли загарбників буде вигнано з нашої землі, ми приступимо до відновлення наших заводів і обов'язково запустимо їх в експлуатацію. Але це станеться тільки при українському контролі та при українському законодавстві в місті Маріуполь. З окупаційною владою підприємства не працюватимуть", - підкреслив Шевченко.

За його словами, підприємство постраждало досить сильно. Але компанія "Метінвест" має необхідну документацію, фахівці та ресурси, які допоможуть відновити завод - на відміну від російських окупантів, які заявляють про свій намір зайнятися його ремонтом.

"Окупаційна влада вже заявила, що почне відновлювати підприємство. Очевидно, що це чергова жахлива брехня - у них для цього немає ні ресурсів, ні фахівців, ні документації. Тому ми закликаємо наших працівників, які залишилися в Маріуполі і не змогли евакуюватися, не співпрацювати з окупантами у питаннях відновлення підприємства. Пропагандистські картинки благополуччя у Маріуполі – це неправда, і українці не повинні на них піддаватися", - резюмував Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна втратила близько 30-40% своїх металургійних потужностей через розпочату Росією війну, – "Метінвест"

Як відомо, наразі місто Маріуполь практично повністю окуповане російськими військами. Під українським контролем залишається металургійний завод "Азовсталь", який уже став символом непохитності України та її бійців перед російською агресією. Власник заводу Рінат Ахметов заявив, що пишається тим, що "Азовсталь" стала фортецею України. І наголосив: за жодних умов заводи в Маріуполі не працюватимуть в окупації.

Автор: 

Ахметов Рінат (2360) Маріуполь (3245) ММК ім. Ілліча (63) Метінвест (958) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+8
А Ахмет за свое бабло будет востанавливать? Там же доменные и мартеновские печи еще советские были. А щас он хочет современные Будем и после победы терпеть олигофренорхат?
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11.05.2022 13:34 Відповісти
+8
спочатку суки здали південь а тепер патріотами стають за рахунок смертей українців сволочі зелені. *********** ***** в геноциді.
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11.05.2022 13:42 Відповісти
+7
а шо за Ілліч?
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11.05.2022 13:35 Відповісти
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А Ахмет за свое бабло будет востанавливать? Там же доменные и мартеновские печи еще советские были. А щас он хочет современные Будем и после победы терпеть олигофренорхат?
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11.05.2022 13:34 Відповісти
Будемо,ще як будемо.У мафії на "мудрий"нарід тільки і надія.
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11.05.2022 13:51 Відповісти
Конфіскуати і передати американським інвесторам. Ми їм винні, а кдала-Ахметов просрав і завод і Маріуполь.
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11.05.2022 13:53 Відповісти
весь ахметовский персонал руководящий в Мариуполе занимался саботажем обороны - суки пусть за свои гроши восстанавливают то что не давали защищать
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11.05.2022 14:15 Відповісти
а шо за Ілліч?
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11.05.2022 13:35 Відповісти
«От Ильича до Ильича - без инфаркта и паралича»
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11.05.2022 13:37 Відповісти
как кораблик назвали так он и устал
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11.05.2022 13:53 Відповісти
спочатку суки здали південь а тепер патріотами стають за рахунок смертей українців сволочі зелені. *********** ***** в геноциді.
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11.05.2022 13:42 Відповісти
в украинском Мариуполе не будет ни какого ильича!
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11.05.2022 13:48 Відповісти
А до війни він був не українським?
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11.05.2022 13:52 Відповісти
+100500.
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11.05.2022 14:11 Відповісти
Потрібні не ММК, а заводи старядів, патронів , дронів, мін, гаубиць і все це в 3 зміни в кожному вцілілому приміщенні. Інакше вони полізуть знов і знов. Хочеш свободи - повинен бути воїном, тільки так.
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11.05.2022 13:49 Відповісти
Нехай метінвест будує брудне підприємство на території одного з маєтків ахмєтава!!!!і нехай там напише 'ахмєтав любіт ілліча'
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11.05.2022 14:38 Відповісти
"Гол с подачи Блохина, забивает Балтача. Это личная заслуга Леонида Ильича"!(с)
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11.05.2022 16:51 Відповісти
 
 