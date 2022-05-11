ММК ім. Ілліча Групи "Метінвест" працюватиме, але тільки в українському Маріуполі, – Шевченко

Металургійний гігант ММК ім. Ілліча у Маріуполі буде відновлено після руйнувань, спричинених російськими обстрілами, та продовжить свою роботу. Але це станеться лише після того, як останній окупант покине місто.

Про це заявив генеральний директор підприємства Тарас Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Є чітка, категорична позиція акціонера, Ріната Ахметова, що після звільнення Маріуполя, коли загарбників буде вигнано з нашої землі, ми приступимо до відновлення наших заводів і обов'язково запустимо їх в експлуатацію. Але це станеться тільки при українському контролі та при українському законодавстві в місті Маріуполь. З окупаційною владою підприємства не працюватимуть", - підкреслив Шевченко.

За його словами, підприємство постраждало досить сильно. Але компанія "Метінвест" має необхідну документацію, фахівці та ресурси, які допоможуть відновити завод - на відміну від російських окупантів, які заявляють про свій намір зайнятися його ремонтом.

"Окупаційна влада вже заявила, що почне відновлювати підприємство. Очевидно, що це чергова жахлива брехня - у них для цього немає ні ресурсів, ні фахівців, ні документації. Тому ми закликаємо наших працівників, які залишилися в Маріуполі і не змогли евакуюватися, не співпрацювати з окупантами у питаннях відновлення підприємства. Пропагандистські картинки благополуччя у Маріуполі – це неправда, і українці не повинні на них піддаватися", - резюмував Шевченко.

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Як відомо, наразі місто Маріуполь практично повністю окуповане російськими військами. Під українським контролем залишається металургійний завод "Азовсталь", який уже став символом непохитності України та її бійців перед російською агресією. Власник заводу Рінат Ахметов заявив, що пишається тим, що "Азовсталь" стала фортецею України. І наголосив: за жодних умов заводи в Маріуполі не працюватимуть в окупації.