Закликаю світову спільноту долучитися до евакуації важкопоранених із "Азовсталі", - Верещук
Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV закликала світову спільноту приєднатися до організації евакуації поранених українських військовослужбовців із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
Верещук зазначила, що приблизно половина захисників "Азовсталі", які все ще залишаються на заводі, важко поранені та потребують медичної допомоги. За її інформацією, на території заводу залишаються майже тисяча бійців.
"Потрібна нова спецоперація, яка допоможе евакуювати поранених військових з "Азовсталі". Місія МК Червоного Хреста та ООН готові долучитися до процесу організації евакуації. І я буду просити усю міжнародну спільноту долучитись до нього", - наголосила Верещук та уточнила, що на території заводу не припиняються важкі бої, оскільки окупанти не припиняють спроб штурмувати "Азовсталь" і знищити всіх, хто залишився живим.
Віцепрем'єр-міністр зазначила, що для евакуації поранених потрібна участь лідерів держав, які мають досвід співпраці з Росією і розуміють, хто такий Путін.
"Нам потрібна допомога лідерів держав у посередництві, щоб домовитись з Росією про гарантії, які вона має надати під час дії гуманітарного коридору. Це режим припинення вогню, місце, куди поранені будуть евакуйовані", - зазначила Верещук.
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мглую.
В зекоманді в неї один з найвищих IQ!
Но это никого не заботит.
Просто между выстоять или погибнуть в одном варианте или попасть в плен в другом варианте, была выбрана золотая середина - эвакуироваться с оружием.
Собственно почему бы и нет ?!
Жаль, что возможности нет, но идея хорошая.
Призываю всё мировое сообщество поучаствовать, но нужен хоть кто-то кто повлияет на Путина.
Так начинать надо со второго, так как саму эвакуацию готовы провести многие, повлияет некому
А шатли на КПВВ Чонгар? Аптечний кіоск? Відділення банку?
Як ти спиш по ночах?
Мертві жителі Маріка не приходять до тебе?