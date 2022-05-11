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Новини Війна
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Закликаю світову спільноту долучитися до евакуації важкопоранених із "Азовсталі", - Верещук

азовсталь,азов,поранені

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV закликала світову спільноту приєднатися до організації евакуації поранених українських військовослужбовців із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції. 

Верещук зазначила, що приблизно половина захисників "Азовсталі", які все ще залишаються на заводі, важко поранені та потребують медичної допомоги. За її інформацією, на території заводу залишаються майже тисяча бійців.

"Потрібна нова спецоперація, яка допоможе евакуювати поранених військових з "Азовсталі". Місія МК Червоного Хреста та ООН готові долучитися до процесу організації евакуації. І я буду просити усю міжнародну спільноту долучитись до нього", - наголосила Верещук та уточнила, що на території заводу не припиняються важкі бої, оскільки окупанти не припиняють спроб штурмувати "Азовсталь" і знищити всіх, хто залишився живим.

Віцепрем'єр-міністр зазначила, що для евакуації поранених потрібна участь лідерів держав, які мають досвід співпраці з Росією і розуміють, хто такий Путін.

"Нам потрібна допомога лідерів держав у посередництві, щоб домовитись з Росією про гарантії, які вона має надати під час дії гуманітарного коридору. Це режим припинення вогню, місце, куди поранені будуть евакуйовані", - зазначила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа зустрівся з дружинами бійців полку "Азов" - захисників "Азовсталі"

Автор: 

Маріуполь (3245) Азов (786) Азовсталь (446) Верещук Ірина (685) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+19
Верещучка!
А шатли на КПВВ Чонгар? Аптечний кіоск? Відділення банку?
Як ти спиш по ночах?
Мертві жителі Маріка не приходять до тебе?
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11.05.2022 16:41 Відповісти
+18
Закликаю світову спільноту відправити за ґрати все ЗЕ кодло
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11.05.2022 16:23 Відповісти
+17
Коли розміновувала Чонгар, чим думала? Ось вони звідти до Маріуполя і дійшли. Заради твоїх розваг на шатлі Чонгар Каланчак, тепер люди гинуть.
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11.05.2022 16:40 Відповісти
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КПД товарища Верещук не превышает эффективности паровоза.. за что в зекоманде её и ценят..(
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11.05.2022 16:13 Відповісти
Угу.В данном случае больше чем женщину-краба Безумглую.
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11.05.2022 16:16 Відповісти
Зате Мар'яша Безумна відрізняла спецоперацію від спецзахода!!!
В зекоманді в неї один з найвищих IQ!
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11.05.2022 16:44 Відповісти
она же лоукостеры лиш до крыма запустила .. , а вышло шо до Азова , спасительница !!
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11.05.2022 16:21 Відповісти
Закликаю світову спільноту відправити за ґрати все ЗЕ кодло
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11.05.2022 16:23 Відповісти
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11.05.2022 19:22 Відповісти
а от до розмінування Чонгара для запуска своїх "шаттлів" чомусь світову спільноту не закликакла долучитися
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11.05.2022 16:24 Відповісти
Платимо кров'ю за зебілізм.
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11.05.2022 16:25 Відповісти
Ща Вам сюда накидают и про экстракшн и про Дюнкерк и ещё 100500 вариантов, которые упираются в одно маленькое НО, нет согласия второй стороны.
Но это никого не заботит.
Просто между выстоять или погибнуть в одном варианте или попасть в плен в другом варианте, была выбрана золотая середина - эвакуироваться с оружием.
Собственно почему бы и нет ?!
Жаль, что возможности нет, но идея хорошая.
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11.05.2022 16:42 Відповісти
Цій курві чим більше окупованих територій тим краще. Міністерство збільшать, бабла ще більше дадуть, тому вона зацікавлена в цьому. А на життя українців срати вона хотіла. Яскравий приклад, її шатл до Криму, десятки тисяч маріупольців загино через це, а вона сидить і пельку на камеру відкриває.
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11.05.2022 16:44 Відповісти
Ну вот, начала за здравие, а закончила за упокой.
Призываю всё мировое сообщество поучаствовать, но нужен хоть кто-то кто повлияет на Путина.
Так начинать надо со второго, так как саму эвакуацию готовы провести многие, повлияет некому
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11.05.2022 16:27 Відповісти
Коли розміновувала Чонгар, чим думала? Ось вони звідти до Маріуполя і дійшли. Заради твоїх розваг на шатлі Чонгар Каланчак, тепер люди гинуть.
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11.05.2022 16:40 Відповісти
Верещучка!
А шатли на КПВВ Чонгар? Аптечний кіоск? Відділення банку?
Як ти спиш по ночах?
Мертві жителі Маріка не приходять до тебе?
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11.05.2022 16:41 Відповісти
В них сімейний подряд! Чоловік вбивав поранених майданівців в Домі профсоюзів в 2014 в составі Альфи, а жінка ще круче - забеспечила прохід кацапів з Криму для влаштування масових вбивств!
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11.05.2022 21:25 Відповісти
Щось пару днів не чути було... Іринко, шашличків вже скуштувала? Тепер до "справи"?
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11.05.2022 16:41 Відповісти
Мері попісь
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11.05.2022 17:00 Відповісти
Заткнись!Тебя первую надо расстреливать за предательство! Хотя нет! Первого надо расстрелять того, кто отдал приказ о разминировании Чонгара и мостов. И Елдака, за Парижский договорняк
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11.05.2022 19:27 Відповісти
 
 