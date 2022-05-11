Закликаю світову спільноту долучитися до евакуації важкопоранених із "Азовсталі", - Верещук

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV закликала світову спільноту приєднатися до організації евакуації поранених українських військовослужбовців із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Верещук зазначила, що приблизно половина захисників "Азовсталі", які все ще залишаються на заводі, важко поранені та потребують медичної допомоги. За її інформацією, на території заводу залишаються майже тисяча бійців.

"Потрібна нова спецоперація, яка допоможе евакуювати поранених військових з "Азовсталі". Місія МК Червоного Хреста та ООН готові долучитися до процесу організації евакуації. І я буду просити усю міжнародну спільноту долучитись до нього", - наголосила Верещук та уточнила, що на території заводу не припиняються важкі бої, оскільки окупанти не припиняють спроб штурмувати "Азовсталь" і знищити всіх, хто залишився живим.

Віцепрем'єр-міністр зазначила, що для евакуації поранених потрібна участь лідерів держав, які мають досвід співпраці з Росією і розуміють, хто такий Путін.

"Нам потрібна допомога лідерів держав у посередництві, щоб домовитись з Росією про гарантії, які вона має надати під час дії гуманітарного коридору. Це режим припинення вогню, місце, куди поранені будуть евакуйовані", - зазначила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа зустрівся з дружинами бійців полку "Азов" - захисників "Азовсталі"