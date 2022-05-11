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Новости Война
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Призываю мировое сообщество присоединиться к эвакуации тяжелораненых из "Азовстали", - Верещук

азовсталь,азов,поранені

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью французскому телеканалу BFMTV призвала мировое сообщество присоединиться к организации эвакуации раненых украинских военнослужащих с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Верещук отметила, что примерно половина все еще остающихся на заводе защитников "Азовстали" тяжело ранены и нуждаются в медицинской помощи. По ее информации, на территории завода остаются около тысячи бойцов.

"Нужна новая спецоперация, которая поможет эвакуировать раненых военных из "Азовстали". Миссия МК Красного Креста и ООН готовы присоединиться к процессу организации эвакуации. И я буду просить все международное сообщество присоединиться к нему", - подчеркнула Верещук и уточнила, что на территории завода не прекращаются тяжелые бои, поскольку оккупанты не прекращают попыток штурмовать "Азовсталь" и уничтожить всех оставшихся в живых.

Вице-премьер-министр отметила, что для эвакуации раненых нужно участие лидеров государств, имеющих опыт сотрудничества с Россией и понимающих, кто такой Путин.

"Нам нужна помощь лидеров государств в посредничестве, чтобы договориться с Россией о гарантиях, которые она должна предоставить в ходе гуманитарного коридора. Это режим прекращения огня, место, куда раненые будут эвакуированы", - отметила Верещук.

Читайте: Папа встретился с женами бойцов полка "Азов" - защитников "Азовстали"

Мариуполь (5726) Азов (802) Азовсталь (379) Верещук Ирина (506) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+19
Верещучка!
А шатли на КПВВ Чонгар? Аптечний кіоск? Відділення банку?
Як ти спиш по ночах?
Мертві жителі Маріка не приходять до тебе?
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11.05.2022 16:41 Ответить
+18
Закликаю світову спільноту відправити за ґрати все ЗЕ кодло
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11.05.2022 16:23 Ответить
+17
Коли розміновувала Чонгар, чим думала? Ось вони звідти до Маріуполя і дійшли. Заради твоїх розваг на шатлі Чонгар Каланчак, тепер люди гинуть.
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11.05.2022 16:40 Ответить
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КПД товарища Верещук не превышает эффективности паровоза.. за что в зекоманде её и ценят..(
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11.05.2022 16:13 Ответить
Угу.В данном случае больше чем женщину-краба Безумглую.
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11.05.2022 16:16 Ответить
Зате Мар'яша Безумна відрізняла спецоперацію від спецзахода!!!
В зекоманді в неї один з найвищих IQ!
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11.05.2022 16:44 Ответить
она же лоукостеры лиш до крыма запустила .. , а вышло шо до Азова , спасительница !!
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11.05.2022 16:21 Ответить
Закликаю світову спільноту відправити за ґрати все ЗЕ кодло
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11.05.2022 16:23 Ответить
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11.05.2022 19:22 Ответить
а от до розмінування Чонгара для запуска своїх "шаттлів" чомусь світову спільноту не закликакла долучитися
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11.05.2022 16:24 Ответить
Платимо кров'ю за зебілізм.
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11.05.2022 16:25 Ответить
Ща Вам сюда накидают и про экстракшн и про Дюнкерк и ещё 100500 вариантов, которые упираются в одно маленькое НО, нет согласия второй стороны.
Но это никого не заботит.
Просто между выстоять или погибнуть в одном варианте или попасть в плен в другом варианте, была выбрана золотая середина - эвакуироваться с оружием.
Собственно почему бы и нет ?!
Жаль, что возможности нет, но идея хорошая.
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11.05.2022 16:42 Ответить
Цій курві чим більше окупованих територій тим краще. Міністерство збільшать, бабла ще більше дадуть, тому вона зацікавлена в цьому. А на життя українців срати вона хотіла. Яскравий приклад, її шатл до Криму, десятки тисяч маріупольців загино через це, а вона сидить і пельку на камеру відкриває.
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11.05.2022 16:44 Ответить
Ну вот, начала за здравие, а закончила за упокой.
Призываю всё мировое сообщество поучаствовать, но нужен хоть кто-то кто повлияет на Путина.
Так начинать надо со второго, так как саму эвакуацию готовы провести многие, повлияет некому
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11.05.2022 16:27 Ответить
Коли розміновувала Чонгар, чим думала? Ось вони звідти до Маріуполя і дійшли. Заради твоїх розваг на шатлі Чонгар Каланчак, тепер люди гинуть.
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11.05.2022 16:40 Ответить
Верещучка!
А шатли на КПВВ Чонгар? Аптечний кіоск? Відділення банку?
Як ти спиш по ночах?
Мертві жителі Маріка не приходять до тебе?
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11.05.2022 16:41 Ответить
В них сімейний подряд! Чоловік вбивав поранених майданівців в Домі профсоюзів в 2014 в составі Альфи, а жінка ще круче - забеспечила прохід кацапів з Криму для влаштування масових вбивств!
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11.05.2022 21:25 Ответить
Щось пару днів не чути було... Іринко, шашличків вже скуштувала? Тепер до "справи"?
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11.05.2022 16:41 Ответить
Мері попісь
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11.05.2022 17:00 Ответить
Заткнись!Тебя первую надо расстреливать за предательство! Хотя нет! Первого надо расстрелять того, кто отдал приказ о разминировании Чонгара и мостов. И Елдака, за Парижский договорняк
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11.05.2022 19:27 Ответить
 
 