Призываю мировое сообщество присоединиться к эвакуации тяжелораненых из "Азовстали", - Верещук
Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью французскому телеканалу BFMTV призвала мировое сообщество присоединиться к организации эвакуации раненых украинских военнослужащих с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
Верещук отметила, что примерно половина все еще остающихся на заводе защитников "Азовстали" тяжело ранены и нуждаются в медицинской помощи. По ее информации, на территории завода остаются около тысячи бойцов.
"Нужна новая спецоперация, которая поможет эвакуировать раненых военных из "Азовстали". Миссия МК Красного Креста и ООН готовы присоединиться к процессу организации эвакуации. И я буду просить все международное сообщество присоединиться к нему", - подчеркнула Верещук и уточнила, что на территории завода не прекращаются тяжелые бои, поскольку оккупанты не прекращают попыток штурмовать "Азовсталь" и уничтожить всех оставшихся в живых.
Вице-премьер-министр отметила, что для эвакуации раненых нужно участие лидеров государств, имеющих опыт сотрудничества с Россией и понимающих, кто такой Путин.
"Нам нужна помощь лидеров государств в посредничестве, чтобы договориться с Россией о гарантиях, которые она должна предоставить в ходе гуманитарного коридора. Это режим прекращения огня, место, куда раненые будут эвакуированы", - отметила Верещук.
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мглую.
В зекоманді в неї один з найвищих IQ!
Но это никого не заботит.
Просто между выстоять или погибнуть в одном варианте или попасть в плен в другом варианте, была выбрана золотая середина - эвакуироваться с оружием.
Собственно почему бы и нет ?!
Жаль, что возможности нет, но идея хорошая.
Призываю всё мировое сообщество поучаствовать, но нужен хоть кто-то кто повлияет на Путина.
Так начинать надо со второго, так как саму эвакуацию готовы провести многие, повлияет некому
А шатли на КПВВ Чонгар? Аптечний кіоск? Відділення банку?
Як ти спиш по ночах?
Мертві жителі Маріка не приходять до тебе?