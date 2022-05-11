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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни заявили про вибухи під Бєлгородом і кажуть про одного загиблого

область,бєлгород,бєлгородская

Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив, що село Солохи начебто обстріляли українськими військовими, від чого щонайменше одна людина загинула, троє дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє telegram-канал Гладкова.

У повідомленні зазначається: "Був обстріл із боку України села Солохи Білгородського району. Глава поселення зараз перебуває на місці. За доповіддю є один постраждалий, йому вже надається вся необхідна медична допомога. Є руйнування. Оперативні служби працюють".

Пізніше він додав: "Є часткове руйнування одного житлового будинку. Основне задимлення відбувається через очерет, що росте за межами населеного пункту. Пожежні розрахунки вже працюють"

Також він підкреслив: "За підтвердженою інформацією, на цю хвилину одна людина загинула, померла в машині швидкої допомоги, і 3 поранених, їм надається вся необхідна допомога".

Автор: 

обстріл (29302) Бєлгород (512)


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Топ коментарі
+55
Щоб вони там всі передохли під бєлгородом.
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11.05.2022 22:12 Відповісти
+37
Мирно спящая Белгородская область? Харьков ведь сами украинцы разбомбили....
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11.05.2022 22:13 Відповісти
+33
В Белгородской области горят склад ГСМ и нефтехранилища - СМИ.
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11.05.2022 22:13 Відповісти
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Щоб вони там всі передохли під бєлгородом.
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11.05.2022 22:12 Відповісти
а інша кацапія нехай живе???? макаров, ви напевне таємно підтримуєте кацапію?
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11.05.2022 22:16 Відповісти
Інші - по черзі після бєлгороду. Я вже писав що всі росіяни повинні бути знищені, так мені Гаагою пригрозили у коментарях
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11.05.2022 22:19 Відповісти
з підтримкою вами кацапії я пожартував. коли всі кацапи будуть знищені Гаага буде не актуальна...
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11.05.2022 23:38 Відповісти
Під Бєлгородом не треба,краще там, і за ним! А мисля правильна. Ховайтеся орки!
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11.05.2022 22:34 Відповісти
Нє*уй бухати, щоб вибухів не було.
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11.05.2022 23:43 Відповісти
упс. неажиданна.
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11.05.2022 22:12 Відповісти
Оу май. вже 1 жертва, процес пішов, добре там фсб гру працює поступово рівень небезпеки нарощують
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11.05.2022 22:13 Відповісти
Мирно спящая Белгородская область? Харьков ведь сами украинцы разбомбили....
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11.05.2022 22:13 Відповісти
Терористам неважливо кого бомбить. ******** своїх заради військового стану.
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11.05.2022 22:13 Відповісти
А чим село Солохи Білгородської області відрізняється від Волгодонська чи Беслана? Там Путін до влади рвався, а в результаті "просеру" у війні з Україною він її втратить! Є за що "дарагим рассеянам" пожертвувать життями!
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12.05.2022 06:09 Відповісти
В Белгородской области горят склад ГСМ и нефтехранилища - СМИ.
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11.05.2022 22:13 Відповісти
а с какой целью они горят ? СК возбудился уже ?
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11.05.2022 22:14 Відповісти
Это демилитаризация.
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11.05.2022 22:14 Відповісти
тактика красной армии, все жечь при отступлении
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11.05.2022 22:36 Відповісти
Денафтифікація.
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11.05.2022 22:42 Відповісти
Пруфы? Авторитетные источники пока молчат.
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12.05.2022 00:19 Відповісти
Так им и надо судя по их пожелания нам этого спасения от дома,жизни,любимой работы
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11.05.2022 22:13 Відповісти
Бавовна
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11.05.2022 22:14 Відповісти
То не ми, то вони самі себе обстрілюють. Бий своїх, щоб чужі боялись
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11.05.2022 22:14 Відповісти
Бавовна.
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11.05.2022 22:14 Відповісти
А чого це українське село забуло в кацапії?? окуповоне, асимільоване, денаціоналізоване... кацапізоване....
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11.05.2022 22:14 Відповісти
якби і так це війна в чому проблема? чи нас можна бомбити а їх що не? хай подають в суд
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11.05.2022 22:15 Відповісти
Приємних сновидінь, шакали кацапськи!
Сподіваюсь вам дуже весело!
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11.05.2022 22:16 Відповісти
Постарів ху..ло... Скільки часу пройшло, а ще тільки один труп. Раніше цілими будинками своїх рабів знищував.
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11.05.2022 22:18 Відповісти
Короче, бухали, подожгли камыш, один, самый бухой, сгорел нахер, троих выхватили.
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11.05.2022 22:20 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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11.05.2022 22:21 Відповісти
От така *****, малятка. Як то кажуть, кто к нам с чем, тот от того и того.
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11.05.2022 22:22 Відповісти
Воістіну глаголіш, син мой ! На том і амінь !
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11.05.2022 22:27 Відповісти
Це не "кажуть", це -- Біблія. "Тоді промовляє до нього Ісус: Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть."
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11.05.2022 23:39 Відповісти
Де Галя ?Она в пологовому від ,а що сталося!
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11.05.2022 22:25 Відповісти
Вдоль украинской границы вглубь вражеской территории должна быть 100 километровая демилитаризованную зона. Делается это просто. Делается предупреждение гражданским покинуть зону проведения спецоперации до времени начала операции, а потом выбамбливаются все военные и инфраструктурные объекты - включая дороги, мосты и больницы ( больницы так как их можно использовать под военные госпитали). Это нужно чтобы гарантировать безопасность нашего государства, раз сосед у нас безумен.
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11.05.2022 22:25 Відповісти
как-то по-кацапски
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11.05.2022 22:44 Відповісти
Израиль так делает.
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11.05.2022 22:46 Відповісти
Украина не хочет уничтожать свои больницы на оккупированной кацапами территории с их раненными ,что уж говорить про обстрелы территории врага
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11.05.2022 22:45 Відповісти
Надо начинать с чего попроще, используя эффективно наши сегодняшние возможности. "Гасить" орковские минометы и РСЗО, которыми Мордор со своей территории нас обстреливает все более регулярно в районе госграницы, а дальше, посмотрим как пойдет.
Сейчас не 2014 год, когда они с Ростовской области обстреливали наши приграничные части на Донбассе, а нашим военнослужащим политики и командование запрещали отвечать, чтобы *****, воспользовавшись предлогом, не сползло с якобы ограниченной на тотальную войну.
Ну вот сейчас ***** напало всеми силами, и без объявления, но и отвечать теперь врагу нужно всеми силами, и не только отвечать, но и опережать, когда расчеты орков готовятся обстреливать нашу территорию.
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11.05.2022 22:46 Відповісти
похоже тут модератор активен, пока я собрался написать респонденту, его комментарий исчез, уже и не помню точно что он написал, по моему предлагал бить врага на бОльшую глубину его территории, что вряд ли сейчас эффективно, хоть иногда наши ВС пытаются, похоже мое замечание потеряло смысл, не обижусь, если модератор удалит и мои комментарии. Похоже врага нельзя трогать, а вот Путлеру смерть украинцев в радость.
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11.05.2022 22:53 Відповісти
Черт возьми, модератор я получается ошибся по поводу удаления не моего комментария.
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11.05.2022 22:56 Відповісти
если правда что уже есть HIMARS то нужно уже и из-под Харькова их куячить ...
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11.05.2022 22:59 Відповісти
предлагаю другой вариант - без всяких предупреждений выкуярить всех кацапских мразей в радиусе 120 км и ни какой жалости к убийцам быть не должно -за Мариуполь, за Бучу, за Харьков, Одессу, Чернигов, Охтырку... !
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11.05.2022 22:56 Відповісти
Пусть живут без дорог, мостов и больниц или едут Сибирскую народную республику поднимать,😗
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11.05.2022 23:08 Відповісти
И шо? А то Украина не мае право?
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11.05.2022 22:28 Відповісти
Нєхрен нашим воїнам робити як обстрілювати ленд-лізними ************ якусь дєрєвню. Наче військових об"єктів мало.
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11.05.2022 22:32 Відповісти
возможно, был удар оттуда по нашей территории. Ударили в ответ. Так и должно происходить во время войны
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11.05.2022 22:58 Відповісти
Если это правда, то это очень хорошие новости.
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11.05.2022 22:33 Відповісти
Аааа ! Страншно *** ! Срать резко начали подливой..
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11.05.2022 22:33 Відповісти
Мені особисто дуже шкода(((тільки одного задвухсотили
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11.05.2022 22:33 Відповісти
Москва не відразу будувалась. І руйнуватиметься теж поступово
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11.05.2022 22:52 Відповісти
Може й не наші це зробили, але відчуйте суки "прєлесті"життя, яке відчувають українці кожен день від вас і вашого бункерного карлика.
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11.05.2022 22:34 Відповісти
Пора додому..Білгородщина..
Тяжко , складно але доста
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11.05.2022 22:35 Відповісти
і село і Солохи....якось зовсім не па руцки )))))
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11.05.2022 22:36 Відповісти
По-перше село, по-друге Солохи.
Це колишня територия України.
В Россиї немає сіл, там деревні.
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11.05.2022 23:00 Відповісти
та а я за шо?
і село і Солохи дуже по-українськи і звучить і натякає...шо воно зовсім не па руцким))) має бути !!
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11.05.2022 23:23 Відповісти
Справді написали село. Шо це на них найшло ? Де ж дярьовня поділася ?

https://news.rambler.ru/incidents/48634193-zhiteley-postradavshego-ot-obstrela-ukrainoy-rossiyskogo-sela-evakuiruyut/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news

Жителей пострадавшего от обстрела Украиной российского села эвакуируют
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12.05.2022 00:31 Відповісти
Вставай БНР, хвтит Мацкву кормить!
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11.05.2022 22:37 Відповісти
Жодного будинку не зруйновано в Белгороді на відміну від Харківа
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11.05.2022 22:37 Відповісти
Ну украинцы не убивают гражданских и не бомбят гражданские объекты и инфраструктуру. А вот провести операцию по демилитаризации имеем право.
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11.05.2022 22:39 Відповісти
Каци, та ви вже замахали з тим Бєлгородом. Переходьте на вищий рівень, їбаште вже багатоповерхівки, як колись на Каширському шосе. ефект більший буде для скреп.
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11.05.2022 22:39 Відповісти
Може заклинило дебілів, як і на Чорнобаївці.
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11.05.2022 23:51 Відповісти
Не забыть бы о Воронеже.
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11.05.2022 22:40 Відповісти
Влада рф має поучити голос народу БНР!
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11.05.2022 22:42 Відповісти
обстрілювати і підривати дома, села і туалети - це парафія москальських чекістів, а не армії України!
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11.05.2022 22:44 Відповісти
Ніхто не сказав, що це Україна. Я думаю буряти
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11.05.2022 22:55 Відповісти
Ну, звиняйте....це ж у вас там високоточна зброя)))))))
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11.05.2022 22:45 Відповісти
В день в дтп дохнет в десятки раз больше
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11.05.2022 22:47 Відповісти
Чим більше здохне кацапів,тим краще.
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11.05.2022 22:50 Відповісти
Надобраніч,москалі! Така ху.ня,малята!!!)))
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11.05.2022 22:54 Відповісти
Хлопок самогонщика.
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11.05.2022 23:08 Відповісти
Перше,що потрібно зробити,це офіційна заявити,спираючись на юридичні міжнародні ковенції, що увідповідь на обстріли тереторії України,моментально буде надана адекватна відповідь,це стосується і Білорусії.
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11.05.2022 23:12 Відповісти
Похоже будет Белгородская народная республика.
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11.05.2022 23:24 Відповісти
Це марсіани. Без китайців не ообійшлося
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11.05.2022 23:24 Відповісти
Источники сообщают, что вчерашняя встреча президента Зеленского с госсекретарем Блинкеном прошла на самом деле очень тяжело. Американцы высказали ряд крупных претензий к украинской власти. Претензии касались НАБУ, управления госкомпаниями (Нафтогаз, Нацбанк), судебной системы и подобное. Отдельно, и почти в ультимативной форме, был затронут вопрос олигарха Игоря Коломойского. Попытка Зеленского убедить госсекретаря США, что вопрос Коломойского будет решен через закон об олигархах, Блинкен оставил без реакции. Понимайте, как знаете.

Источники сообщают так же, что на закрытой встрече Блинкен поднимал вопрос Ермака и его связей с Россией. Не в буровь, а в глаз. Без Ермака Зеленский сейчас никто, и не контролирует ничего. Но снять Ермака Зеленскому как раз по силам. И Зеленскому ясно дали понять, его нынешние дутые 30% запросто могут превратиться в 10-11%. Дело техники, а поводов для критики Зеленский уже создал более чем.

Резонный вопрос - почему на всех встречах мы видели только Блинкена? А где была его зам Виктория Нуланд? А Виктория Нуланд в это самое время «раздавала печеньки». Во главе делегации американских специалистов по самым разным вопросам, госпожа Нуланд в отеле «Хаят» проводила множество встреч с самими интересными представителями украинского истеблишмента. По самым различным темам. Подтверждение тому - встреча Нуланд с мэром Киева Виталием Кличко. Она была значимой, но далеко не единственной. Эти встречи Офис президента испугали даже больше, чем контакт Блинкена с Порошенко и все претензии Блинкена вместе взятые. Убойную силу "печенек Нуланд" там хорошо помнят.

Вывод такой. За нынешнюю украинскую власть американская сторона берется всерьез. Слова госпожи депутата Европарламента Виолы фон Крамон о том, что в государство Украина вложено слишком много чтобы просто взять и уйти, обретают ощутимую форму. В ближайшие месяцы и Зеленскому, и всему Офису президента придется крайне не сладко.

Способов давления на Офис президента у американцев - более чем. Например фильм о «вагнеровцах» может выйти в самый неожиданный момент… С очень даже интересными акцентами.
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11.05.2022 23:40 Відповісти
оце так очерет в мордорі,
вибухає і димить
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12.05.2022 00:26 Відповісти
Відео зі сторінки Алекса Нойта: реакція москалів.
Напишу, як ЦН: увага - ненормативна лексика.
Але шо ж я зроблю, як в них іншої нема.

https://www.facebook.com/alexnoiyit/videos/412295320420202
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12.05.2022 00:26 Відповісти
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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12.05.2022 00:54 Відповісти
та наражають ще. м'ясо...
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12.05.2022 10:21 Відповісти
 
 