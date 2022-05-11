Росіяни заявили про вибухи під Бєлгородом і кажуть про одного загиблого
Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив, що село Солохи начебто обстріляли українськими військовими, від чого щонайменше одна людина загинула, троє дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє telegram-канал Гладкова.
У повідомленні зазначається: "Був обстріл із боку України села Солохи Білгородського району. Глава поселення зараз перебуває на місці. За доповіддю є один постраждалий, йому вже надається вся необхідна медична допомога. Є руйнування. Оперативні служби працюють".
Пізніше він додав: "Є часткове руйнування одного житлового будинку. Основне задимлення відбувається через очерет, що росте за межами населеного пункту. Пожежні розрахунки вже працюють"
Також він підкреслив: "За підтвердженою інформацією, на цю хвилину одна людина загинула, померла в машині швидкої допомоги, і 3 поранених, їм надається вся необхідна допомога".
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Сподіваюсь вам дуже весело!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Сейчас не 2014 год, когда они с Ростовской области обстреливали наши приграничные части на Донбассе, а нашим военнослужащим политики и командование запрещали отвечать, чтобы *****, воспользовавшись предлогом, не сползло с якобы ограниченной на тотальную войну.
Ну вот сейчас ***** напало всеми силами, и без объявления, но и отвечать теперь врагу нужно всеми силами, и не только отвечать, но и опережать, когда расчеты орков готовятся обстреливать нашу территорию.
Тяжко , складно але доста
Це колишня територия України.
В Россиї немає сіл, там деревні.
і село і Солохи дуже по-українськи і звучить і натякає...шо воно зовсім не па руцким))) має бути !!
https://news.rambler.ru/incidents/48634193-zhiteley-postradavshego-ot-obstrela-ukrainoy-rossiyskogo-sela-evakuiruyut/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
Жителей пострадавшего от обстрела Украиной российского села эвакуируют
Источники сообщают так же, что на закрытой встрече Блинкен поднимал вопрос Ермака и его связей с Россией. Не в буровь, а в глаз. Без Ермака Зеленский сейчас никто, и не контролирует ничего. Но снять Ермака Зеленскому как раз по силам. И Зеленскому ясно дали понять, его нынешние дутые 30% запросто могут превратиться в 10-11%. Дело техники, а поводов для критики Зеленский уже создал более чем.
Резонный вопрос - почему на всех встречах мы видели только Блинкена? А где была его зам Виктория Нуланд? А Виктория Нуланд в это самое время «раздавала печеньки». Во главе делегации американских специалистов по самым разным вопросам, госпожа Нуланд в отеле «Хаят» проводила множество встреч с самими интересными представителями украинского истеблишмента. По самым различным темам. Подтверждение тому - встреча Нуланд с мэром Киева Виталием Кличко. Она была значимой, но далеко не единственной. Эти встречи Офис президента испугали даже больше, чем контакт Блинкена с Порошенко и все претензии Блинкена вместе взятые. Убойную силу "печенек Нуланд" там хорошо помнят.
Вывод такой. За нынешнюю украинскую власть американская сторона берется всерьез. Слова госпожи депутата Европарламента Виолы фон Крамон о том, что в государство Украина вложено слишком много чтобы просто взять и уйти, обретают ощутимую форму. В ближайшие месяцы и Зеленскому, и всему Офису президента придется крайне не сладко.
Способов давления на Офис президента у американцев - более чем. Например фильм о «вагнеровцах» может выйти в самый неожиданный момент… С очень даже интересными акцентами.
вибухає і димить
Напишу, як ЦН: увага - ненормативна лексика.
Але шо ж я зроблю, як в них іншої нема.
https://www.facebook.com/alexnoiyit/videos/412295320420202
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.