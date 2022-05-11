Росіяни заявили про вибухи під Бєлгородом і кажуть про одного загиблого

Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив, що село Солохи начебто обстріляли українськими військовими, від чого щонайменше одна людина загинула, троє дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє telegram-канал Гладкова.

У повідомленні зазначається: "Був обстріл із боку України села Солохи Білгородського району. Глава поселення зараз перебуває на місці. За доповіддю є один постраждалий, йому вже надається вся необхідна медична допомога. Є руйнування. Оперативні служби працюють".

Пізніше він додав: "Є часткове руйнування одного житлового будинку. Основне задимлення відбувається через очерет, що росте за межами населеного пункту. Пожежні розрахунки вже працюють"

Також він підкреслив: "За підтвердженою інформацією, на цю хвилину одна людина загинула, померла в машині швидкої допомоги, і 3 поранених, їм надається вся необхідна допомога".