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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне заявили о взрывах под Белгородом и говорят об одном погибшем

область,бєлгород,бєлгородская

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Солохи вроде бы обстреляли украинские военные, от чего по меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает telegram-канал Гладкова.

В сообщении отмечается: "Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселка сейчас находится на месте. По докладу один пострадавший, ему уже предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Есть разрушения. Оперативные службы работают".

Позже он добавил: "Есть частичное разрушение одного жилого дома. Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта. Пожарные расчеты уже работают"

Также он подчеркнул: "По подтвержденной информации, к этой минуте один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и 3 раненых, им предоставляется вся необходимая помощь".

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обстрел (27982) Белгород (457)


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Топ комментарии
+55
Щоб вони там всі передохли під бєлгородом.
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11.05.2022 22:12 Ответить
+37
Мирно спящая Белгородская область? Харьков ведь сами украинцы разбомбили....
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11.05.2022 22:13 Ответить
+33
В Белгородской области горят склад ГСМ и нефтехранилища - СМИ.
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11.05.2022 22:13 Ответить
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Щоб вони там всі передохли під бєлгородом.
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11.05.2022 22:12 Ответить
а інша кацапія нехай живе???? макаров, ви напевне таємно підтримуєте кацапію?
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11.05.2022 22:16 Ответить
Інші - по черзі після бєлгороду. Я вже писав що всі росіяни повинні бути знищені, так мені Гаагою пригрозили у коментарях
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11.05.2022 22:19 Ответить
з підтримкою вами кацапії я пожартував. коли всі кацапи будуть знищені Гаага буде не актуальна...
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11.05.2022 23:38 Ответить
Під Бєлгородом не треба,краще там, і за ним! А мисля правильна. Ховайтеся орки!
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11.05.2022 22:34 Ответить
Нє*уй бухати, щоб вибухів не було.
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11.05.2022 23:43 Ответить
упс. неажиданна.
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11.05.2022 22:12 Ответить
Оу май. вже 1 жертва, процес пішов, добре там фсб гру працює поступово рівень небезпеки нарощують
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11.05.2022 22:13 Ответить
Мирно спящая Белгородская область? Харьков ведь сами украинцы разбомбили....
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11.05.2022 22:13 Ответить
Терористам неважливо кого бомбить. ******** своїх заради військового стану.
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11.05.2022 22:13 Ответить
А чим село Солохи Білгородської області відрізняється від Волгодонська чи Беслана? Там Путін до влади рвався, а в результаті "просеру" у війні з Україною він її втратить! Є за що "дарагим рассеянам" пожертвувать життями!
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12.05.2022 06:09 Ответить
В Белгородской области горят склад ГСМ и нефтехранилища - СМИ.
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11.05.2022 22:13 Ответить
а с какой целью они горят ? СК возбудился уже ?
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11.05.2022 22:14 Ответить
Это демилитаризация.
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11.05.2022 22:14 Ответить
тактика красной армии, все жечь при отступлении
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11.05.2022 22:36 Ответить
Денафтифікація.
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11.05.2022 22:42 Ответить
Пруфы? Авторитетные источники пока молчат.
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12.05.2022 00:19 Ответить
Так им и надо судя по их пожелания нам этого спасения от дома,жизни,любимой работы
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11.05.2022 22:13 Ответить
Бавовна
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11.05.2022 22:14 Ответить
То не ми, то вони самі себе обстрілюють. Бий своїх, щоб чужі боялись
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11.05.2022 22:14 Ответить
Бавовна.
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11.05.2022 22:14 Ответить
А чого це українське село забуло в кацапії?? окуповоне, асимільоване, денаціоналізоване... кацапізоване....
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11.05.2022 22:14 Ответить
якби і так це війна в чому проблема? чи нас можна бомбити а їх що не? хай подають в суд
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11.05.2022 22:15 Ответить
Приємних сновидінь, шакали кацапськи!
Сподіваюсь вам дуже весело!
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11.05.2022 22:16 Ответить
Постарів ху..ло... Скільки часу пройшло, а ще тільки один труп. Раніше цілими будинками своїх рабів знищував.
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11.05.2022 22:18 Ответить
Короче, бухали, подожгли камыш, один, самый бухой, сгорел нахер, троих выхватили.
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11.05.2022 22:20 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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11.05.2022 22:21 Ответить
От така *****, малятка. Як то кажуть, кто к нам с чем, тот от того и того.
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11.05.2022 22:22 Ответить
Воістіну глаголіш, син мой ! На том і амінь !
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11.05.2022 22:27 Ответить
Це не "кажуть", це -- Біблія. "Тоді промовляє до нього Ісус: Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть."
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11.05.2022 23:39 Ответить
Де Галя ?Она в пологовому від ,а що сталося!
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11.05.2022 22:25 Ответить
Вдоль украинской границы вглубь вражеской территории должна быть 100 километровая демилитаризованную зона. Делается это просто. Делается предупреждение гражданским покинуть зону проведения спецоперации до времени начала операции, а потом выбамбливаются все военные и инфраструктурные объекты - включая дороги, мосты и больницы ( больницы так как их можно использовать под военные госпитали). Это нужно чтобы гарантировать безопасность нашего государства, раз сосед у нас безумен.
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11.05.2022 22:25 Ответить
как-то по-кацапски
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11.05.2022 22:44 Ответить
Израиль так делает.
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11.05.2022 22:46 Ответить
Украина не хочет уничтожать свои больницы на оккупированной кацапами территории с их раненными ,что уж говорить про обстрелы территории врага
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11.05.2022 22:45 Ответить
Надо начинать с чего попроще, используя эффективно наши сегодняшние возможности. "Гасить" орковские минометы и РСЗО, которыми Мордор со своей территории нас обстреливает все более регулярно в районе госграницы, а дальше, посмотрим как пойдет.
Сейчас не 2014 год, когда они с Ростовской области обстреливали наши приграничные части на Донбассе, а нашим военнослужащим политики и командование запрещали отвечать, чтобы *****, воспользовавшись предлогом, не сползло с якобы ограниченной на тотальную войну.
Ну вот сейчас ***** напало всеми силами, и без объявления, но и отвечать теперь врагу нужно всеми силами, и не только отвечать, но и опережать, когда расчеты орков готовятся обстреливать нашу территорию.
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11.05.2022 22:46 Ответить
похоже тут модератор активен, пока я собрался написать респонденту, его комментарий исчез, уже и не помню точно что он написал, по моему предлагал бить врага на бОльшую глубину его территории, что вряд ли сейчас эффективно, хоть иногда наши ВС пытаются, похоже мое замечание потеряло смысл, не обижусь, если модератор удалит и мои комментарии. Похоже врага нельзя трогать, а вот Путлеру смерть украинцев в радость.
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11.05.2022 22:53 Ответить
Черт возьми, модератор я получается ошибся по поводу удаления не моего комментария.
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11.05.2022 22:56 Ответить
если правда что уже есть HIMARS то нужно уже и из-под Харькова их куячить ...
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11.05.2022 22:59 Ответить
предлагаю другой вариант - без всяких предупреждений выкуярить всех кацапских мразей в радиусе 120 км и ни какой жалости к убийцам быть не должно -за Мариуполь, за Бучу, за Харьков, Одессу, Чернигов, Охтырку... !
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11.05.2022 22:56 Ответить
Пусть живут без дорог, мостов и больниц или едут Сибирскую народную республику поднимать,😗
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11.05.2022 23:08 Ответить
И шо? А то Украина не мае право?
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11.05.2022 22:28 Ответить
Нєхрен нашим воїнам робити як обстрілювати ленд-лізними ************ якусь дєрєвню. Наче військових об"єктів мало.
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11.05.2022 22:32 Ответить
возможно, был удар оттуда по нашей территории. Ударили в ответ. Так и должно происходить во время войны
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11.05.2022 22:58 Ответить
Если это правда, то это очень хорошие новости.
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11.05.2022 22:33 Ответить
Аааа ! Страншно *** ! Срать резко начали подливой..
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11.05.2022 22:33 Ответить
Мені особисто дуже шкода(((тільки одного задвухсотили
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11.05.2022 22:33 Ответить
Москва не відразу будувалась. І руйнуватиметься теж поступово
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11.05.2022 22:52 Ответить
Може й не наші це зробили, але відчуйте суки "прєлесті"життя, яке відчувають українці кожен день від вас і вашого бункерного карлика.
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11.05.2022 22:34 Ответить
Пора додому..Білгородщина..
Тяжко , складно але доста
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11.05.2022 22:35 Ответить
і село і Солохи....якось зовсім не па руцки )))))
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11.05.2022 22:36 Ответить
По-перше село, по-друге Солохи.
Це колишня територия України.
В Россиї немає сіл, там деревні.
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11.05.2022 23:00 Ответить
та а я за шо?
і село і Солохи дуже по-українськи і звучить і натякає...шо воно зовсім не па руцким))) має бути !!
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11.05.2022 23:23 Ответить
Справді написали село. Шо це на них найшло ? Де ж дярьовня поділася ?

https://news.rambler.ru/incidents/48634193-zhiteley-postradavshego-ot-obstrela-ukrainoy-rossiyskogo-sela-evakuiruyut/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news

Жителей пострадавшего от обстрела Украиной российского села эвакуируют
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12.05.2022 00:31 Ответить
Вставай БНР, хвтит Мацкву кормить!
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11.05.2022 22:37 Ответить
Жодного будинку не зруйновано в Белгороді на відміну від Харківа
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11.05.2022 22:37 Ответить
Ну украинцы не убивают гражданских и не бомбят гражданские объекты и инфраструктуру. А вот провести операцию по демилитаризации имеем право.
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11.05.2022 22:39 Ответить
Каци, та ви вже замахали з тим Бєлгородом. Переходьте на вищий рівень, їбаште вже багатоповерхівки, як колись на Каширському шосе. ефект більший буде для скреп.
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11.05.2022 22:39 Ответить
Може заклинило дебілів, як і на Чорнобаївці.
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11.05.2022 23:51 Ответить
Не забыть бы о Воронеже.
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11.05.2022 22:40 Ответить
Влада рф має поучити голос народу БНР!
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11.05.2022 22:42 Ответить
обстрілювати і підривати дома, села і туалети - це парафія москальських чекістів, а не армії України!
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11.05.2022 22:44 Ответить
Ніхто не сказав, що це Україна. Я думаю буряти
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11.05.2022 22:55 Ответить
Ну, звиняйте....це ж у вас там високоточна зброя)))))))
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11.05.2022 22:45 Ответить
В день в дтп дохнет в десятки раз больше
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11.05.2022 22:47 Ответить
Чим більше здохне кацапів,тим краще.
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11.05.2022 22:50 Ответить
Надобраніч,москалі! Така ху.ня,малята!!!)))
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11.05.2022 22:54 Ответить
Хлопок самогонщика.
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11.05.2022 23:08 Ответить
Перше,що потрібно зробити,це офіційна заявити,спираючись на юридичні міжнародні ковенції, що увідповідь на обстріли тереторії України,моментально буде надана адекватна відповідь,це стосується і Білорусії.
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11.05.2022 23:12 Ответить
Похоже будет Белгородская народная республика.
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11.05.2022 23:24 Ответить
Це марсіани. Без китайців не ообійшлося
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11.05.2022 23:24 Ответить
Источники сообщают, что вчерашняя встреча президента Зеленского с госсекретарем Блинкеном прошла на самом деле очень тяжело. Американцы высказали ряд крупных претензий к украинской власти. Претензии касались НАБУ, управления госкомпаниями (Нафтогаз, Нацбанк), судебной системы и подобное. Отдельно, и почти в ультимативной форме, был затронут вопрос олигарха Игоря Коломойского. Попытка Зеленского убедить госсекретаря США, что вопрос Коломойского будет решен через закон об олигархах, Блинкен оставил без реакции. Понимайте, как знаете.

Источники сообщают так же, что на закрытой встрече Блинкен поднимал вопрос Ермака и его связей с Россией. Не в буровь, а в глаз. Без Ермака Зеленский сейчас никто, и не контролирует ничего. Но снять Ермака Зеленскому как раз по силам. И Зеленскому ясно дали понять, его нынешние дутые 30% запросто могут превратиться в 10-11%. Дело техники, а поводов для критики Зеленский уже создал более чем.

Резонный вопрос - почему на всех встречах мы видели только Блинкена? А где была его зам Виктория Нуланд? А Виктория Нуланд в это самое время «раздавала печеньки». Во главе делегации американских специалистов по самым разным вопросам, госпожа Нуланд в отеле «Хаят» проводила множество встреч с самими интересными представителями украинского истеблишмента. По самым различным темам. Подтверждение тому - встреча Нуланд с мэром Киева Виталием Кличко. Она была значимой, но далеко не единственной. Эти встречи Офис президента испугали даже больше, чем контакт Блинкена с Порошенко и все претензии Блинкена вместе взятые. Убойную силу "печенек Нуланд" там хорошо помнят.

Вывод такой. За нынешнюю украинскую власть американская сторона берется всерьез. Слова госпожи депутата Европарламента Виолы фон Крамон о том, что в государство Украина вложено слишком много чтобы просто взять и уйти, обретают ощутимую форму. В ближайшие месяцы и Зеленскому, и всему Офису президента придется крайне не сладко.

Способов давления на Офис президента у американцев - более чем. Например фильм о «вагнеровцах» может выйти в самый неожиданный момент… С очень даже интересными акцентами.
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11.05.2022 23:40 Ответить
оце так очерет в мордорі,
вибухає і димить
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12.05.2022 00:26 Ответить
Відео зі сторінки Алекса Нойта: реакція москалів.
Напишу, як ЦН: увага - ненормативна лексика.
Але шо ж я зроблю, як в них іншої нема.

https://www.facebook.com/alexnoiyit/videos/412295320420202
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12.05.2022 00:26 Ответить
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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12.05.2022 00:54 Ответить
та наражають ще. м'ясо...
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12.05.2022 10:21 Ответить
 
 