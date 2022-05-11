Россияне заявили о взрывах под Белгородом и говорят об одном погибшем
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Солохи вроде бы обстреляли украинские военные, от чего по меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает telegram-канал Гладкова.
В сообщении отмечается: "Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселка сейчас находится на месте. По докладу один пострадавший, ему уже предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Есть разрушения. Оперативные службы работают".
Позже он добавил: "Есть частичное разрушение одного жилого дома. Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта. Пожарные расчеты уже работают"
Также он подчеркнул: "По подтвержденной информации, к этой минуте один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и 3 раненых, им предоставляется вся необходимая помощь".
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Сподіваюсь вам дуже весело!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Сейчас не 2014 год, когда они с Ростовской области обстреливали наши приграничные части на Донбассе, а нашим военнослужащим политики и командование запрещали отвечать, чтобы *****, воспользовавшись предлогом, не сползло с якобы ограниченной на тотальную войну.
Ну вот сейчас ***** напало всеми силами, и без объявления, но и отвечать теперь врагу нужно всеми силами, и не только отвечать, но и опережать, когда расчеты орков готовятся обстреливать нашу территорию.
Тяжко , складно але доста
Це колишня територия України.
В Россиї немає сіл, там деревні.
і село і Солохи дуже по-українськи і звучить і натякає...шо воно зовсім не па руцким))) має бути !!
https://news.rambler.ru/incidents/48634193-zhiteley-postradavshego-ot-obstrela-ukrainoy-rossiyskogo-sela-evakuiruyut/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
Жителей пострадавшего от обстрела Украиной российского села эвакуируют
Источники сообщают так же, что на закрытой встрече Блинкен поднимал вопрос Ермака и его связей с Россией. Не в буровь, а в глаз. Без Ермака Зеленский сейчас никто, и не контролирует ничего. Но снять Ермака Зеленскому как раз по силам. И Зеленскому ясно дали понять, его нынешние дутые 30% запросто могут превратиться в 10-11%. Дело техники, а поводов для критики Зеленский уже создал более чем.
Резонный вопрос - почему на всех встречах мы видели только Блинкена? А где была его зам Виктория Нуланд? А Виктория Нуланд в это самое время «раздавала печеньки». Во главе делегации американских специалистов по самым разным вопросам, госпожа Нуланд в отеле «Хаят» проводила множество встреч с самими интересными представителями украинского истеблишмента. По самым различным темам. Подтверждение тому - встреча Нуланд с мэром Киева Виталием Кличко. Она была значимой, но далеко не единственной. Эти встречи Офис президента испугали даже больше, чем контакт Блинкена с Порошенко и все претензии Блинкена вместе взятые. Убойную силу "печенек Нуланд" там хорошо помнят.
Вывод такой. За нынешнюю украинскую власть американская сторона берется всерьез. Слова госпожи депутата Европарламента Виолы фон Крамон о том, что в государство Украина вложено слишком много чтобы просто взять и уйти, обретают ощутимую форму. В ближайшие месяцы и Зеленскому, и всему Офису президента придется крайне не сладко.
Способов давления на Офис президента у американцев - более чем. Например фильм о «вагнеровцах» может выйти в самый неожиданный момент… С очень даже интересными акцентами.
вибухає і димить
Напишу, як ЦН: увага - ненормативна лексика.
Але шо ж я зроблю, як в них іншої нема.
https://www.facebook.com/alexnoiyit/videos/412295320420202
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.