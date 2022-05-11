Россияне заявили о взрывах под Белгородом и говорят об одном погибшем

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Солохи вроде бы обстреляли украинские военные, от чего по меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает telegram-канал Гладкова.

В сообщении отмечается: "Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселка сейчас находится на месте. По докладу один пострадавший, ему уже предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Есть разрушения. Оперативные службы работают".

Позже он добавил: "Есть частичное разрушение одного жилого дома. Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта. Пожарные расчеты уже работают"

Также он подчеркнул: "По подтвержденной информации, к этой минуте один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и 3 раненых, им предоставляется вся необходимая помощь".

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