Росіяни продовжують обстріли Авдіївського коксохіму, пошкоджено виробничі потужності, - Магомедов

Російські окупанти 11 травня обстріляли територію Коксохімічного комбінату в Авдіївці.

Про це повідомив народний депутат Муса Магомедов, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив: "Орки продовжують денацифікувати Авдіївський коксохім. Цієї ночі і сьогодні в обід завод знову під обстрілом. Багато попадань на територією підприємства, пошкоджено виробничі потужності. На щастя, потерпілих нема.

Ці тварюки цілеспрямовано знищують найбільший у Європі коксохім та мирних людей. Вони чудово знають, що на підприємстві продовжують працювати спеціалісти. Авдіївський коксохім – це безперервне виробництво. І навіть зараз, перебуваючи на консервації, на промислових майданчиках потрібні спеціалісти, які підтримують життя підприємства.

Пишаюся нашими героями-заводчанами. Дякуємо кожному співробітнику заводу. Усі вісім років ви всупереч усьому продовжуєте боротися за життя АКХЗ – серце Авдіївки"

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