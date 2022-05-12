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"Роскосмос" обходить міжнародні санкції через "Газпробманк"

роскосмос

Російська державна корпорація "Роскосмос" активізує розрахунки через "Газпромбанк". На сьогодні цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних санкцій. Певні обмеження щодо нього було анонсовано лише 8 травня, але вони стосуватимуться персонально керівників установи. Тож "Роскосмос" та інші російські монополісти нарощуватимуть об’єм міжнародних платежів, використовуючи його "недоторканість".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

Українські розвідники повідомляють, що "Роскосмос", щоб зменшити вплив міжнародних санкцій, розіслав у підпорядковані структури документ "Про організацію розрахунків в умовах санкцій". Він передбачає наступні заходи:

- Обмеження проведення розрахунків в іноземній валюті та переведення розрахунків по укладених контрактах в рублі;

- Мінімізація обсягів іноземної валюти на рахунках банків, стосовно яких запроваджено санкції;

- Відкриття рахунків в дочірніх установах іноземних банків або російських установах, які не підпадають під санкції

- Відпрацювання інструкції щодо порядку інвестування вільних грошових коштів корпорації "Роскосмос".

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Газпром (3395) розвідка (3886) Роскосмос (105) санкції (12159)


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Топ коментарі
+9
тобто більшість європейських санкцій виявляються врешті пшиком.
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12.05.2022 10:44 Відповісти
+5
Что за бред, переговоры могут быть только о возмещении ущерба после капитулации росии. Сейчас Украине нужно оружие а не переговоры. Сейчас как можно скорее нужно освобождать окупированые територии. 270 тысяч украинцев только в Херсоне под окупацией, там издеваются над людьми, вывозят, током пытают. 8 лет переговоров достаточно, путинский режим разорвал все договоренности, и даже те которые были достигнуты еще при совке. Садится а стол переговоров только на руинах кремля
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12.05.2022 11:05 Відповісти
+3
кто бы сомневался, что так оно будет, никто в европе не собирается по-настоящему топить рашку, так, немного припугнуть..., им еще с нею торговать, да и те компании, что от нее ушли, ждут не дождутся, когда же можно вернуться обратно..., там такая дружба, что какая-то там войнушка ничего не изменит, рашка - это верный друг и настоящий партнер, а "европейские ценности" - это для слабаков...,
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12.05.2022 11:03 Відповісти
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тобто більшість європейських санкцій виявляються врешті пшиком.
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12.05.2022 10:44 Відповісти
про газовое и нефтяное эмбарго и говорить не стоит - обойдут с молчаливого согласия европейцев
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12.05.2022 10:50 Відповісти
так, це просто для виду, щоб типу підтримати морально Україну, щоб не здавалася і не підпустила русняві танки по кордонів цивілізованого світу. а насправді: грошики то тануть, корупційні грошики
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12.05.2022 10:50 Відповісти
Отлично. Нужно садиться за стол переговоров с ******. Нейтральный статус и от территорий не отказываться, как Финляндия отказалась, они вернутся после поражения раши в третьей мировой войне. Пусть сами с рашей воюют.
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12.05.2022 10:55 Відповісти
кто бы сомневался, что так оно будет, никто в европе не собирается по-настоящему топить рашку, так, немного припугнуть..., им еще с нею торговать, да и те компании, что от нее ушли, ждут не дождутся, когда же можно вернуться обратно..., там такая дружба, что какая-то там войнушка ничего не изменит, рашка - это верный друг и настоящий партнер, а "европейские ценности" - это для слабаков...,
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12.05.2022 11:03 Відповісти
А разве есть какие то такие у европейцев ценности кроме денег? Не путай их с англосаксами за счёт которых они существуют и делают свои бизнесы. Не было бы НАТО не было бы ФРГ и Западной Европы.
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12.05.2022 11:11 Відповісти
А вас - украинцев - не смущает что вы по факту тоже европейцы. Про любовь к деньгам у некоторых из ваших даже не стану говорить - много получится.
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12.05.2022 13:17 Відповісти
Свинособаки з українським прапорцем у коментах - то не українці
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12.05.2022 14:00 Відповісти
Что за бред, переговоры могут быть только о возмещении ущерба после капитулации росии. Сейчас Украине нужно оружие а не переговоры. Сейчас как можно скорее нужно освобождать окупированые територии. 270 тысяч украинцев только в Херсоне под окупацией, там издеваются над людьми, вывозят, током пытают. 8 лет переговоров достаточно, путинский режим разорвал все договоренности, и даже те которые были достигнуты еще при совке. Садится а стол переговоров только на руинах кремля
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12.05.2022 11:05 Відповісти
Цікаво, а " любітелей переговорів" на Цензорі оплачує Банкова, чи Кремль?!...
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12.05.2022 12:24 Відповісти
Не хвилюйтеся закриють і цю лавочку, наспуним пакетом санкцій.
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12.05.2022 13:03 Відповісти
 
 