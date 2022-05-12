"Роскосмос" обходить міжнародні санкції через "Газпробманк"
Російська державна корпорація "Роскосмос" активізує розрахунки через "Газпромбанк". На сьогодні цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних санкцій. Певні обмеження щодо нього було анонсовано лише 8 травня, але вони стосуватимуться персонально керівників установи. Тож "Роскосмос" та інші російські монополісти нарощуватимуть об’єм міжнародних платежів, використовуючи його "недоторканість".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.
Українські розвідники повідомляють, що "Роскосмос", щоб зменшити вплив міжнародних санкцій, розіслав у підпорядковані структури документ "Про організацію розрахунків в умовах санкцій". Він передбачає наступні заходи:
- Обмеження проведення розрахунків в іноземній валюті та переведення розрахунків по укладених контрактах в рублі;
- Мінімізація обсягів іноземної валюти на рахунках банків, стосовно яких запроваджено санкції;
- Відкриття рахунків в дочірніх установах іноземних банків або російських установах, які не підпадають під санкції
- Відпрацювання інструкції щодо порядку інвестування вільних грошових коштів корпорації "Роскосмос".
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