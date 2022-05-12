"Роскосмос" обходит международные санкции через "Газпромбанк"

Российская государственная корпорация "Роскосмос" активизирует расчеты через "Газпромбанк". На сегодняшний день этот российский государственный банк мало пострадал от международных санкций. Определенные ограничения к нему были анонсированы только 8 мая, но они будут касаться персонально руководителей учреждения. "Роскосмос" и другие российские монополисты будут наращивать объем международных платежей, используя его "неприкосновенность".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

Украинские разведчики сообщают, что "Роскосмос", чтобы уменьшить влияние международных санкций, разослал в подчиненные структуре документ "Об организации расчетов в условиях санкций". Он предусматривает следующие меры:

- Ограничение проведения расчетов в иностранной валюте и перевод расчетов по заключенным контрактам в рубли;

- Минимизация объемов иностранной валюты на счетах банков, в отношении которых введены санкции;

- Открытие счетов в дочерних учреждениях иностранных банков или российских учреждениях, не подпадающих под санкции

- Отработка инструкции по порядку инвестирования свободных денежных средств корпорации "Роскосмос".

