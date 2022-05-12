РУС
"Роскосмос" обходит международные санкции через "Газпромбанк"

Российская государственная корпорация "Роскосмос" активизирует расчеты через "Газпромбанк". На сегодняшний день этот российский государственный банк мало пострадал от международных санкций. Определенные ограничения к нему были анонсированы только 8 мая, но они будут касаться персонально руководителей учреждения. "Роскосмос" и другие российские монополисты будут наращивать объем международных платежей, используя его "неприкосновенность".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

Украинские разведчики сообщают, что "Роскосмос", чтобы уменьшить влияние международных санкций, разослал в подчиненные структуре документ "Об организации расчетов в условиях санкций". Он предусматривает следующие меры:

- Ограничение проведения расчетов в иностранной валюте и перевод расчетов по заключенным контрактам в рубли;

- Минимизация объемов иностранной валюты на счетах банков, в отношении которых введены санкции;

- Открытие счетов в дочерних учреждениях иностранных банков или российских учреждениях, не подпадающих под санкции

- Отработка инструкции по порядку инвестирования свободных денежных средств корпорации "Роскосмос".

Топ комментарии
тобто більшість європейських санкцій виявляються врешті пшиком.
12.05.2022 10:44 Ответить
Что за бред, переговоры могут быть только о возмещении ущерба после капитулации росии. Сейчас Украине нужно оружие а не переговоры. Сейчас как можно скорее нужно освобождать окупированые територии. 270 тысяч украинцев только в Херсоне под окупацией, там издеваются над людьми, вывозят, током пытают. 8 лет переговоров достаточно, путинский режим разорвал все договоренности, и даже те которые были достигнуты еще при совке. Садится а стол переговоров только на руинах кремля
12.05.2022 11:05 Ответить
кто бы сомневался, что так оно будет, никто в европе не собирается по-настоящему топить рашку, так, немного припугнуть..., им еще с нею торговать, да и те компании, что от нее ушли, ждут не дождутся, когда же можно вернуться обратно..., там такая дружба, что какая-то там войнушка ничего не изменит, рашка - это верный друг и настоящий партнер, а "европейские ценности" - это для слабаков...,
12.05.2022 11:03 Ответить
тобто більшість європейських санкцій виявляються врешті пшиком.
12.05.2022 10:44 Ответить
про газовое и нефтяное эмбарго и говорить не стоит - обойдут с молчаливого согласия европейцев
12.05.2022 10:50 Ответить
так, це просто для виду, щоб типу підтримати морально Україну, щоб не здавалася і не підпустила русняві танки по кордонів цивілізованого світу. а насправді: грошики то тануть, корупційні грошики
12.05.2022 10:50 Ответить
Отлично. Нужно садиться за стол переговоров с ******. Нейтральный статус и от территорий не отказываться, как Финляндия отказалась, они вернутся после поражения раши в третьей мировой войне. Пусть сами с рашей воюют.
12.05.2022 10:55 Ответить
кто бы сомневался, что так оно будет, никто в европе не собирается по-настоящему топить рашку, так, немного припугнуть..., им еще с нею торговать, да и те компании, что от нее ушли, ждут не дождутся, когда же можно вернуться обратно..., там такая дружба, что какая-то там войнушка ничего не изменит, рашка - это верный друг и настоящий партнер, а "европейские ценности" - это для слабаков...,
12.05.2022 11:03 Ответить
А разве есть какие то такие у европейцев ценности кроме денег? Не путай их с англосаксами за счёт которых они существуют и делают свои бизнесы. Не было бы НАТО не было бы ФРГ и Западной Европы.
12.05.2022 11:11 Ответить
А вас - украинцев - не смущает что вы по факту тоже европейцы. Про любовь к деньгам у некоторых из ваших даже не стану говорить - много получится.
12.05.2022 13:17 Ответить
Свинособаки з українським прапорцем у коментах - то не українці
12.05.2022 14:00 Ответить
Что за бред, переговоры могут быть только о возмещении ущерба после капитулации росии. Сейчас Украине нужно оружие а не переговоры. Сейчас как можно скорее нужно освобождать окупированые територии. 270 тысяч украинцев только в Херсоне под окупацией, там издеваются над людьми, вывозят, током пытают. 8 лет переговоров достаточно, путинский режим разорвал все договоренности, и даже те которые были достигнуты еще при совке. Садится а стол переговоров только на руинах кремля
12.05.2022 11:05 Ответить
Цікаво, а " любітелей переговорів" на Цензорі оплачує Банкова, чи Кремль?!...
12.05.2022 12:24 Ответить
Не хвилюйтеся закриють і цю лавочку, наспуним пакетом санкцій.
12.05.2022 13:03 Ответить
 
 